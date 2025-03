Tribunal Regional do Trabalho (RO/AC) analisa recurso sobre registro biométrico de oficiais de Justiça

Na manhã desta quinta-feira (06), durante sessão ordinária na Câmara, o vereador Zemar Jerônimo usou a tribuna com um único objetivo, solicitar que o poder legislativo do município marque a data da Audiência Pública para tratar sobre as questões levantadas por ele, sobre o Hospital Regional do Alto Acre.

Na oportunidade, o parlamentar sugeriu a data, para que aconteça no dia 28 de março, mas deixou aberto para que a presidência da Câmara escolha uma data para ser realizada a Audiência Pública. Zemar sugeriu ainda o nome das autoridades que devem ser convidadas.

Na lista apresentada pelo vereador Zemar, estão: todos os vereadores da região do Alto Acre, todos os prefeitos dos municípios que compõe a referida região, promotor de justiça, presidente do CRM Dra. Leuda Dávalos, coordenador geral do Hospital Regional do Alto Acre, coordenador geral do Hospital de Cruzeiro do Sul, secretário estadual de saúde Pedro Pascoal e outros.

Justificando a data sugerida, o vereador Zemar afirmou que é necessário um período de tempo para que todos se organizem, pois se trata de uma audiência de grande relevância para todos nós que somos desta região.