Tudo sobre Política
Tribunal Regional do Trabalho retoma atendimento presencial no Fórum Trabalhista de Rio Branco
Tudo sobre Política
Reforma no prédio foi concluída e atendimento ao público volta ao normal – Foto: Assessoria/ TRT-14
O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) retoma as atividades presenciais no prédio do Fórum Trabalhista de Rio Branco (AC). A reabertura ocorre após a conclusão das obras de revitalização e reforço estrutural realizadas no local.
Durante o período de reforma, o atendimento ao público e o funcionamento das unidades judiciais da capital acreana estavam suspensos presencialmente, conforme previsto na Portaria GP 834/2025. Com o encerramento dos serviços no prazo estipulado, a Presidência do TRT-14 autorizou o retorno integral das atividades no formato presencial.
As intervenções incluíram a substituição do revestimento das fachadas, reforços em pilares e vigas, manutenção da cobertura, impermeabilização e nova pintura interna do edifício. As melhorias visam garantir mais segurança e conforto para servidores, magistrados, advogados e cidadãos que utilizam os serviços da Justiça do Trabalho no Acre.
O presidente do TRT da 14ª Região (RO/AC), desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, destacou o compromisso da Justiça do Trabalho com a qualidade do atendimento à população. “A retomada das atividades presenciais representa um importante passo para a continuidade da prestação jurisdicional com qualidade e segurança. As melhorias realizadas refletem o compromisso da Justiça do Trabalho com a valorização das pessoas e com a eficiência dos serviços prestados à sociedade”, destacou o presidente.
As Varas do Trabalho e demais unidades que funcionam no Fórum Regional de Rio Branco já estão aptas a receber o público normalmente, dentro do horário habitual de atendimento, 7h30 às 14h30.
Em caso de dúvidas ou necessidade de informações adicionais, o público pode entrar em contato com o Fórum Trabalhista de Rio Branco por meio dos canais oficiais do TRT-14, por telefone (68) 3211-5616 ou balcão virtual – Portal.trt14.
Tudo sobre Política
Tribunal Regional do Trabalho inicia capacitação da polícia judicial para reforçar a segurança na Justiça do Trabalho
Capacitação promovida pela Escola Judicial envolve atividades práticas e atualização técnica de servidores em RO e AC – Foto: TRT-14
O Programa de Reciclagem Anual dos Agentes de Polícia Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) teve início com teste de aptidão física, no Parque Circuito em Porto Velho/RO. A iniciativa, promovida pela Escola Judicial (Ejud-14), segue até o dia 14 e reúne nesta primeira etapa, 15 agentes de polícia judicial em processo de atualização e aprimoramento profissional.
A capacitação é realizada em formato híbrido, com conteúdo teórico e prático, onde busca aprimorar competências técnicas e operacionais dos agentes, bem como assegurar o alinhamento às diretrizes de segurança orgânica do Tribunal e aos princípios de legalidade, eficiência e proteção do patrimônio público.
Serão abordados temas como segurança e proteção de dignitários, abordagem e defesa pessoal, armamento e tiro, técnicas de atendimento ao público, direitos humanos, prevenção a ilícitos, entre outros. As instruções presenciais contarão ainda com a facilitação dos agentes de Polícia Judicial do TRT da 10ª Região, Eduardo Gonçalves Silva e Gustavo Batista Nogueira Moura.
A iniciativa reflete o compromisso do TRT-14 em assegurar um ambiente institucional cada vez mais seguro, eficiente e preparado para atender às demandas da sociedade, e reafirma o compromisso com a valorização profissional e o contínuo aperfeiçoamento dos agentes responsáveis pela preservação da integridade das pessoas, instalações e atividades do Tribunal.
Escândalo no Governo: Gladson Cameli entrega contrato de R$ 2,1 milhões a empresa de informática da Bahia para fornecer marmitex
Tribunal Regional do Trabalho retoma atendimento presencial no Fórum Trabalhista de Rio Branco
Tribunal Regional do Trabalho inicia capacitação da polícia judicial para reforçar a segurança na Justiça do Trabalho
Governo Gladson Cameli deixa Escola Nossa Senhora da Esperança abandonada e alunos chegam a três semanas sem aulas no ramal Toco Preto
Prefeito Bocalom libera diárias com referência internacional para a COP30, mesmo com evento sendo realizado no Brasil
POLÍTICA
Prefeito Bocalom libera diárias com referência internacional para a COP30, mesmo com evento sendo realizado no Brasil
Prefeitura de Rio Branco estabelece diárias em referência internacional para participação na COP30 – Foto: Facebook Tião Bocalom A decisão...
Após intervenção do vereador André Kamai, boxes são reabertos e permissionários do Shopping Aquiri garantem acordo
Kamai reage à coação de trabalhadores no Shopping Aquiri e garante renegociação de dívidas – Foto: Paulo Murilo O vereador...
Superintendente do Incra, Márcio Alecio, anuncia grande Mutirão de Documentação da Trabalhadora Rural em Marechal Thaumaturgo e Porto Walter
O Acre se prepara para mais uma importante ação de cidadania voltada às comunidades rurais e ribeirinhas. O superintendente do...
POLÍCIA
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar
Caso de jovens mortos em Brasileia volta aos holofotes após reportagem nacional – Foto: Reprodução/ Reportagem do Domingo Uma reportagem...
Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria no Juruá e cumprem 28 mandados judiciais
Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria e miram organização criminosa no Juruá. Foto: Assessoria O Grupo de Atuação Especial...
Homem é preso após assassinar companheira a facadas e ferir enteada que tentou defendê-la em Cruzeiro do Sul
Mulher é morta a facadas em Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Civil Uma noite de violência chocou os moradores...
EDUCAÇÃO
Encontro Pedagógico da Educação Infantil do município fortalece práticas pedagógicas em Cruzeiro do Sul
(Assessoria) – Um Encontro Pedagógico realizado nesta quarta-feira, 29, no Educandário, reuniu a equipe da Educação Infantil da Prefeitura de...
Creche Municipal Ranalaires da Silva Lopes Incentiva Imaginação Infantil com o Projeto “Conto de Fadas
Creche Municipal Ranalaires desenvolve Projeto Conto de Fadas (Assessoria) – A Creche Municipal Ranalaires da Silva Lopes desenvolve o Projeto...
IV Sarau Literário da Escola Bela Flor encanta o público com talento e criatividade em Epitaciolândia
Mais uma vez, o Sarau Literário da Escola Bela Flor foi um verdadeiro sucesso! A quarta edição do evento reuniu...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Prefeitura de Assis Brasil da início ao Campeonato da primeira Divisão e incentiva o esporte no município
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, realizou na noite desta sexta-feira (31) a abertura...
Prefeitura abre 10ª edição do Campeonato Feminino do Ilha Verde com premiação superior a R$ 38 mil
A Prefeitura de Porto Walter realizou neste sábado (25) a abertura oficial da 10ª edição do Campeonato Feminino de Futebol...
Nauas Esporte Clube vence jogo comemorativo de 102 anos do time em Cruzeiro do Sul
No sábado, 25, a Diretoria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Cruzeiro do sul realizou três jogos comemorativo aos...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política6 dias atrás
Instituto Socioeducativo do Acre emite nota e condena atitude do governo de Gladson Cameli ao impedir visita do senador Alan Rick
-
Política Destaque7 dias atrás
Governo Gladson Cameli afronta a Constituição e impede senador Alan Rick de entrar no ISE — mais um capítulo do autoritarismo no Acre
-
Política Destaque6 dias atrás
Educação à deriva: Alunos do Colégio Acreano enfrentam merenda sem proteína e abandono total no governo mais desastroso da história do Acre
-
Polícia20 horas atrás
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar