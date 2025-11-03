Tribunal Regional do Trabalho retoma atendimento presencial no Fórum Trabalhista de Rio Branco

Reforma no prédio foi concluída e atendimento ao público volta ao normal – Foto: Assessoria/ TRT-14

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) retoma as atividades presenciais no prédio do Fórum Trabalhista de Rio Branco (AC). A reabertura ocorre após a conclusão das obras de revitalização e reforço estrutural realizadas no local.

Durante o período de reforma, o atendimento ao público e o funcionamento das unidades judiciais da capital acreana estavam suspensos presencialmente, conforme previsto na Portaria GP 834/2025. Com o encerramento dos serviços no prazo estipulado, a Presidência do TRT-14 autorizou o retorno integral das atividades no formato presencial.

As intervenções incluíram a substituição do revestimento das fachadas, reforços em pilares e vigas, manutenção da cobertura, impermeabilização e nova pintura interna do edifício. As melhorias visam garantir mais segurança e conforto para servidores, magistrados, advogados e cidadãos que utilizam os serviços da Justiça do Trabalho no Acre.

O presidente do TRT da 14ª Região (RO/AC), desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, destacou o compromisso da Justiça do Trabalho com a qualidade do atendimento à população. “A retomada das atividades presenciais representa um importante passo para a continuidade da prestação jurisdicional com qualidade e segurança. As melhorias realizadas refletem o compromisso da Justiça do Trabalho com a valorização das pessoas e com a eficiência dos serviços prestados à sociedade”, destacou o presidente.

As Varas do Trabalho e demais unidades que funcionam no Fórum Regional de Rio Branco já estão aptas a receber o público normalmente, dentro do horário habitual de atendimento, 7h30 às 14h30.

Em caso de dúvidas ou necessidade de informações adicionais, o público pode entrar em contato com o Fórum Trabalhista de Rio Branco por meio dos canais oficiais do TRT-14, por telefone (68) 3211-5616 ou balcão virtual – Portal.trt14.