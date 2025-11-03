Tribunal Regional do Trabalho inicia capacitação da polícia judicial para reforçar a segurança na Justiça do Trabalho

Capacitação promovida pela Escola Judicial envolve atividades práticas e atualização técnica de servidores em RO e AC – Foto: TRT-14

O Programa de Reciclagem Anual dos Agentes de Polícia Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) teve início com teste de aptidão física, no Parque Circuito em Porto Velho/RO. A iniciativa, promovida pela Escola Judicial (Ejud-14), segue até o dia 14 e reúne nesta primeira etapa, 15 agentes de polícia judicial em processo de atualização e aprimoramento profissional.

A capacitação é realizada em formato híbrido, com conteúdo teórico e prático, onde busca aprimorar competências técnicas e operacionais dos agentes, bem como assegurar o alinhamento às diretrizes de segurança orgânica do Tribunal e aos princípios de legalidade, eficiência e proteção do patrimônio público.

Serão abordados temas como segurança e proteção de dignitários, abordagem e defesa pessoal, armamento e tiro, técnicas de atendimento ao público, direitos humanos, prevenção a ilícitos, entre outros. As instruções presenciais contarão ainda com a facilitação dos agentes de Polícia Judicial do TRT da 10ª Região, Eduardo Gonçalves Silva e Gustavo Batista Nogueira Moura.

A iniciativa reflete o compromisso do TRT-14 em assegurar um ambiente institucional cada vez mais seguro, eficiente e preparado para atender às demandas da sociedade, e reafirma o compromisso com a valorização profissional e o contínuo aperfeiçoamento dos agentes responsáveis pela preservação da integridade das pessoas, instalações e atividades do Tribunal.