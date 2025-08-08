Tribunal Regional do Trabalho é reconhecido nacionalmente pela excelência na Corregedoria

Na manhã de sexta-feira, 8, a Secretaria Municipal de Agricultura de Senador Guiomard foi palco da entrega de um trator de pneus e do lançamento das inscrições para que produtores rurais recebam calcário – insumo fundamental para corrigir a acidez do solo e aumentar a produtividade. Os investimentos, viabilizados por emendas parlamentares do senador Alan Rick, somam R$ 600 mil: R$ 300 mil para a compra do trator e outros R$ 300 mil para o calcário, que será distribuído gratuitamente aos agricultores familiares.

O trator atenderá diversas frentes de trabalho, como gradagem, nivelamento para plantio, pulverização e roçagem, beneficiando culturas como milho, melancia, café, hortaliças, amendoim, leite e fruticultura.

A presidente da Associação de Produtores Nova Conquista, Régia Araújo, comemorou as entregas.

“Minha terra é muito ácida e o calcário vai ser de extrema utilidade. Cada hora de trator também pesa muito no bolso do pequeno. Agora vamos ter condições de produzir mais e melhor, com diversidade, do café à melancia, das verduras às frutas. Estou muito grata ao senador, à prefeita por terem esse olhar”, destacou.

“Com equipamentos e insumos o agricultor produz mais, com mais agilidade, qualidade e dignidade. E essa é apenas uma parte do nosso trabalho por Senador Guiomard”, disse o senador Alan Rick.

Além do montante destinado para a agricultura, o parlamentar também destacou o envio de recursos para investimentos em outras áreas. “Ao longo dos mandatos, já destinei R$ 24 milhões que contemplam ações aqui em Senador Guiomard. Posso citar aqui rapidamente, os R$ 2 milhões para realizarmos mutirões de atendimento de pessoas com autismo, R$ 1,7 milhão para custeio da prefeitura, R$ 3 milhões para aquisição de outros equipamentos, caminhões e um ônibus executivo. Já me comprometi com o envio de R$ 8 milhões para a construção de um centro de lazer e turismo no local onde funcionava o antigo clube Águas do Quinari, com restaurante, piscina, quiosques e áreas de convivência. São muitos investimentos”, pontuou.

O senador também reconheceu a parceria da prefeita Rosana, reforçando que a gestora trabalha com honestidade e competência, executando as emendas. “É isso que todo parlamentar deseja. Que os recursos enviados sejam aplicados e se tornem benefício real para o povo”.

“Nunca na história de Senador Guiomard o calcário havia sido entregue pela prefeitura. Essa é a primeira vez, e graças ao apoio do senador Alan Rick. É um pedido antigo dos pequenos produtores e que agora estamos atendendo. Estamos reforçando também o nosso maquinário. Queremos dignidade para quem vive e trabalha na zona rural, com terra mecanizada, ramais trafegáveis e os insumos necessários para produzir”, declarou.

O evento também contou com a presença do vice-prefeito Ney do Miltão; os vereadores de Senador Guiomard: Tammy Lima, Williene Jardim, Leiri do Mixico, Telma Queiroz, Sandro Cunha, Rafael Maia; o vereador de Rio Branco, Zé Lopes; a secretária municipal de Agricultura, Francisca Macedo; o secretário de Obras, Francisco Arino; o diretor comercial do Banco da Amazônia no Pará, Marivaldo Melo; a deputada federal Mara Rocha; e produtores rurais do município.

As inscrições para o recebimento do calcário já estão abertas na Secretaria Municipal de Agricultura.