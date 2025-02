Tribunal Regional do Trabalho e o Tribunal de Justiça de Rondônia reforçam parceria na gestão de precatórios

Entre os compromissos estabelecidos entre os Tribunais estão o melhor gerenciamento de repasses e a reativação do Comitê Gestor – Foto: Assessoria

A Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) e o Tribunal de Justiça de Rondônia retomaram o diálogo institucional para tratar da gestão dos repasses destinados ao pagamento de precatórios dos entes inscritos no regime especial.

Durante o encontro, foi apresentado à equipe do TJ/RO o painel “Precatômetro”, desenvolvido pela Secretaria de Governança e Gestão Estratégica (SEGGEST) em parceria com a Secretaria de Precatórios. A pauta incluiu os precatórios das listas de Ariquemes e Porto Velho/RO, a gestão de recursos, a reativação do Comitê Gestor, a retomada do canal de comunicação e a definição de diretrizes para um gestão mais eficiente dos repasses.

Compromissos estabelecidos

Entre os compromissos estabelecidos, estão a reativação do Comitê Gestor e a designação de uma data para a primeira reunião do ano, a comunicação ao TJRO sobre os precatórios quitados dos entes inscritos no regime especial e a manutenção do canal de comunicação para aprimoramento contínuo da gestão dos repasses.

Participantes da reunião

Estiveram presentes na reunião o presidente e Gestor de Metas do TRT-14, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior; o Secretário Geral da Presidência João Bosco Machado de Miranda, o Diretor Geral das Secretarias Frank Luz de Freitas, secretário-geral Judiciário, Alysson Ricardo de Almeida Lopes, a juíza Auxiliar de Precatórios do TRT-14, Fernanda Antunes Marques Junqueira; a juíza Auxiliar de Precatórios do TJRO, Karina Miguel Sobral; a secretária de Precatórios em substituição, Tatiana Satomi Kassaoka; coordenadora de Precatórios do TJRO, Luciana Freire Neves; e a assistente de Precatórios do TJRO, Patrícia Silva Cavalcante.