Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região inicia Ano Judiciário com homenagem à servidora Katiane Brandão 

O presidente Ilson Pequeno Junior destacou o legado da médica, falou dos novos desafios e planos para ampliar o acesso à justiça do Trabalho – Foto: Reprodução

A Sessão Solene de Abertura do Ano Judiciário 2025 do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) iniciou com um minuto de silêncio em homenagem à servidora Katiane Guedes Moreira Brandão, que faleceu aos 42 anos em Porto Velho (RO).

A cerimônia que marca, de forma simbólica o início das atividades em 2025 – porque o Judiciário não pára – ocorreu de forma híbrida, nesta terça-feira (21/1) no Pleno do Tribunal, com a presença da maioria dos(as) desembargadores(as), magistrados(as) e servidores(as) do TRT-14.

Participaram da solenidade o vice-procurador chefe Lucas Barbosa Brum, representando o Ministério Público do Trabalho em Rondônia e Acre (MPT-RO/AC), a juíza do trabalho Andrea Alexandra Barreto Ferreira, convocada para representar o desembargador Osmar J. Barneze, e a vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rondônia (OAB/RO), Vanessa Michele Esber. Também compuseram a mesa de honra de forma virtual, o presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho de Rondônia e Acre (Amatra14), juiz José Carlos Hadad de Lima, e a vice-presidente da OAB/Acre, Thais Silva de Moura Barros. Todos reforçaram manter a parceria e o diálogo com a nova gestão do TRT-14.

O presidente do Tribunal, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, lamentou profundamente a morte da analista Judiciária Katiane, destacando sua trajetória profissional de excelência como médica desde que ingressou na Justiça do Trabalho, em 2015, onde também atuou na Coordenadoria de Assistência à Saúde (CAS) do TRT-14. “Katiane fez história em nossa instituição, estava cedida ao Governo do Estado de Rondônia e recentemente, como diretora do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, foi uma referência no enfrentamento da pandemia de covid-19”, afirmou o presidente.

Ilson Pequeno também ressaltou o trabalho da servidora na Universidade Federal de Rondônia, voltado para a pesquisa sobre poluentes ambientais. “Sua partida deixa um vazio imensurável, mas sua memória e legado permanecerão com todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Deixamos nossas orações para que Deus conforte sua família”, concluiu o presidente.

Além da homenagem, o presidente do TRT da 14ª Região mencionou os desafios para 2025, com a implementação de novas tecnologias e a expansão dos serviços, incluindo a transição para energia solar fotovoltaica e o uso de inteligência artificial nas atividades do Tribunal. O desembargador também destacou a ampliação do acesso à justiça. “Vamos retomar as atividades das Varas Itinerantes, ampliando o acesso à justiça em regiões remotas. Tudo isso sem nos descuidarmos das nossas peculiaridades amazônicas, sempre no intuito de enaltecer o acesso à justiça, ao nosso povo, garantindo a nossa cultura, nossa identidade, nosso espaço no mundo. Continuemos fortes e confiantes, pois ainda temos muito a avançar. Estejamos também aptos a ouvir e a corrigir a rota, quando necessário, afinal de contas somos todos gestores”, disse o presidente.

A desembargadora Socorro Guimarães destacou a responsabilidade e o compromisso com a sociedade. “Estamos aqui para servir à população, distribuindo justiça e soluções rápidas para os conflitos, sempre com foco no bem comum e na justiça social”, afirmou a decana do Tribunal, que também desejou a todos um ano de saúde, paz, união e muita disposição para o trabalho, e nos desafios que virão.

Na sequência, o Tribunal Pleno realizou a primeira sessão administrativa do ano de 2025.

Veja o vídeo: