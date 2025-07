Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, apresenta balanço positivo dos primeiros seis meses de gestão

Reunião de governança e de análise estratégica das metas e diretrizes da gestão, analisa indicadores de desempenho e define ações para aprimorar a prestação jurisdicional – Foto: Assessoria

O presidente e gestor de metas do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) realizou uma reunião com os gestores, para integrar, dar capilaridade e rememorar os compromissos com os desafios eleitos e registrados na portaria conjunta PRE SCR 01/2025 do TRT14 e, avaliar os primeiros seis meses de gestão. O encontro, que reuniu gestores das unidades estratégicas, analisou indicadores de governança e desempenho em relação às metas nacionais, metas regionais e as métricas do Prêmio CNJ de Qualidade. Também foram discutidas situações e traçados planos de ações para maior conectividade e diálogo entre unidades, tendo em vista, a importância da gestão sistêmica para o alcance de melhores resultados das metas e com foco na melhoria contínua dos serviços prestados.

A reunião apontou avanços em diversas áreas, como a gestão por competências e o aumento da participação feminina na gestão, uma prioridade que já demonstra resultados positivos. Entretanto, a reunião também identificou grandes desafios, por exemplo, a redução do acúmulo de processos e a melhoria da pontuação em algumas metas regionais e nacionais foram apontadas como prioridades. A otimização do uso de recursos, buscando maior eficiência e melhor prestação jurisdicional, também foi discutido.

Para alcançar seus objetivos, o Tribunal intensificara esforços em diversas frentes: aprimoramento do uso dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, qualificação de conciliadores e maior colaboração interação e envolvimento entre as áreas. A análise comparativa com outros Tribunais, tanto de pequeno quanto de grande e médio porte, servirá como referência para identificar boas práticas e direcionar ações.

O presidente reforçou o compromisso com a sustentabilidade e a colaboração para alcançar a excelência na prestação jurisdicional, destacando a importância do envolvimento e compromisso de todos os setores do TRT-14 e a utilização da tecnologia da informação como ferramenta estratégica.

O desembargador Ilson Alves Pequeno Junior ressaltou a necessidade de uma visão estratégica e integrada, capaz de promover o aprimoramento contínuo dos serviços da Justiça do Trabalho. “Apesar dos desafios enfrentados, temos a convicção de que, com responsabilidade e trabalho em equipe, podemos fortalecer nossa atuação e garantir o acesso à justiça de forma cada vez mais eficiente e equitativa para todos e todas”, enfatizou.