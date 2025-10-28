Tudo sobre Política
Tribunal de Contas realiza visita técnica e acompanha denúncias na Maternidade Bárbara Heliodora
A presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), conselheira Dulcinéa Benício, realizou, uma visita técnica à Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco.
A agenda institucional teve como objetivo discutir pontos sensíveis relacionados ao atendimento às gestantes e às condições de trabalho na unidade, além de acompanhar denúncias que chegaram à Corte de Contas.
A conselheira esteve acompanhada da secretária de Controle Externo, Fernanda Santana, e do auditor de Controle Externo e chefe da 3ª COECEX, Arão Cavalcante. A equipe participou de reunião com a direção da maternidade para obter informações, avaliar procedimentos e reforçar o papel fiscalizador do Tribunal no acompanhamento das políticas públicas essenciais para a população acreana.
Segundo a presidente Dulcinéa Benício, o Tribunal já vinha atuando na unidade e a visita reforça a atuação preventiva e investigativa da Corte:
“O Tribunal já tem um trabalho em andamento dentro da maternidade. Estamos acompanhando dois aspectos essenciais: primeiro, uma denúncia anônima de médicos residentes de que seriam obrigados a assinar procedimentos que não realizaram; e, segundo, as condições de assistência às mulheres que chegam para dar à luz. O Tribunal estará acompanhando tudo dentro da sua competência fiscalizatória, garantindo transparência e respeito às mães, bebês e profissionais que atuam aqui.”
A maternidade Bárbara Heliodora é referência no atendimento materno-infantil no Acre, e o TCE-AC reforçou, durante a visita, seu compromisso com a qualidade da assistência prestada às gestantes e recém-nascidos, bem como com o bom uso dos recursos públicos.
A agenda integra o conjunto de ações do Tribunal voltadas ao fortalecimento do controle externo na área da saúde, priorizando serviços essenciais e a proteção da população em situações de vulnerabilidade.
Deputada Socorro Neri lidera luta pelo “Descongela Já” e reforça compromisso histórico com os servidores públicos
A deputada federal Socorro Neri tem se consolidado como uma das vozes mais firmes e comprometidas com os servidores públicos no Congresso Nacional. Sua trajetória, marcada pela defesa do serviço público e pela busca de justiça funcional, ganhou ainda mais destaque com a condução do projeto “Descongela Já”, considerado um dos mais importantes para a vida funcional de milhões de trabalhadores brasileiros.
Durante a pandemia da Covid-19, quando o país enfrentava um de seus maiores desafios, o trabalho dos servidores se intensificou. Eles permaneceram nas salas de aula, nos hospitais, nas ruas e nos órgãos públicos garantindo que o Brasil não parasse. Mesmo assim, a Lei Complementar 173 congelou o tempo de serviço desses profissionais, impactando diretamente suas progressões, promoções e até aposentadorias — uma medida considerada injusta por especialistas, entidades de classe e parlamentares comprometidos com o funcionalismo.
Foi nesse cenário que Socorro Neri aprofundou seu protagonismo. Atenta às demandas das categorias, ela se empenhou desde o início do mandato para reverter o congelamento. Como relatora do projeto no Plenário da Câmara dos Deputados, sua atuação foi decisiva para consolidar um texto equilibrado, juridicamente seguro e, acima de tudo, reparador. O “Descongela Já” não apenas reconhece o tempo trabalhado durante o período mais crítico da história recente, como devolve aos servidores a expectativa justa de ascensão profissional.
A aprovação do projeto na Câmara representou uma grande vitória, celebrada por Socorro Neri e pelas categorias que acompanharam cada etapa de sua defesa. Agora, a proposta segue para o Senado, onde a expectativa é de que avance com rapidez e sensibilidade diante de sua relevância para milhões de famílias brasileiras.
Para a deputada, o projeto simboliza mais do que uma correção administrativa. Representa respeito. Representa reconhecimento. Representa justiça.
“Neste Dia do Servidor Público, temos muito a comemorar: o projeto do Descongela avançou na Câmara dos Deputados e agora está em tramitação no Senado. Uma grande injustiça que foi feita à progressão de carreira dos servidores públicos de todo o Brasil está prestes a ser reparada, e como servidora pública há quase 40 anos, tenho orgulho de ter feito parte desta conquista tão importante para esses trabalhadores. Que em breve comemoremos a aprovação no Senado e a sanção na Presidência da República!”, afirmou.
Com postura técnica, sensibilidade social e profundo compromisso com o bem coletivo, Socorro Neri reafirma — por meio do Descongela Já — que valorizar o servidor é garantir um Brasil mais forte, mais justo e mais eficiente.
Bocalom torra mais de R$ 320 mil em “casinha do Papai Noel” enquanto famílias seguem abandonadas em Rio Branco, denuncia vereador Kamai
Deputada Socorro Neri lidera luta pelo “Descongela Já” e reforça compromisso histórico com os servidores públicos
Presidente da Aleac, Nicolau Júnior, entrega kits que serão destinados a mulheres atendidas na DEAM
Prefeitura de Cruzeiro do Sul recupera ponte da Olivença e segue com obras em outros pontos da cidade
Prefeito Jerry Correia segue agenda em Rio Branco tratando sobre habitação para Assis Brasil
POLÍTICA
Escândalo na Câmara: Presidência de Joabi Lira Transforma Portal da Transparência em Caixa-Preta e Indigna Vereadores e Sociedade
Portal da Câmara de Rio Branco vira caixa-preta e gestão Joabi Lira é acusada de esconder gastos públicos. O Portal...
Sérgio Mesquita, vice-prefeito de Epitaciolândia, sofre grave acidente na BR-317 durante retorno de agenda oficial e passa por observação médica
Vice-prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Mesquita, sofre acidente na BR-317 e está em estado estável. A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio...
Instituto Socioeducativo do Acre emite nota e condena atitude do governo de Gladson Cameli ao impedir visita do senador Alan Rick
Governo de Gladson Cameli é acusado de afrontar a Constituição ao impedir acesso do senador Alan Rick ao ISE –...
POLÍCIA
Homem é preso após assassinar companheira a facadas e ferir enteada que tentou defendê-la em Cruzeiro do Sul
Mulher é morta a facadas em Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Civil Uma noite de violência chocou os moradores...
Condenado por tráfico no Acre é flagrado ao tentar fugir da Polícia Rodoviária em posto de combustível
Foragido da Justiça do Acre é preso pela PRF no Maranhão – Foto: Divulgação/ PRF Um homem de 35 anos,...
Megaoperação policial no município de Assis Brasil resulta em oito prisões e apreensão de armas e drogas
Armas e drogas são apreendidas em ação no interior do Acre – Foto: Asscom/Polícia Civil Uma grande ação das forças...
EDUCAÇÃO
IV Sarau Literário da Escola Bela Flor encanta o público com talento e criatividade em Epitaciolândia
Mais uma vez, o Sarau Literário da Escola Bela Flor foi um verdadeiro sucesso! A quarta edição do evento reuniu...
Educação de Cruzeiro do Sul promove formação do plano de ação prioritário da alfabetização
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quarta-feira, 22, uma formação voltada...
Prefeitura de Rodrigues Alves prepara estudantes para o SAEB com atividades pedagógicas
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um simulado com os alunos da rede...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Prefeitura abre 10ª edição do Campeonato Feminino do Ilha Verde com premiação superior a R$ 38 mil
A Prefeitura de Porto Walter realizou neste sábado (25) a abertura oficial da 10ª edição do Campeonato Feminino de Futebol...
Nauas Esporte Clube vence jogo comemorativo de 102 anos do time em Cruzeiro do Sul
No sábado, 25, a Diretoria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Cruzeiro do sul realizou três jogos comemorativo aos...
Epitaciolândia realiza o 3º Copão Internacional de Vôlei com equipes do Acre, Bolívia e Peru
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, está realizando neste final de semana nos dias 23,...
