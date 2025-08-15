Tribunal de Contas realiza inspeções em escolas rurais para avaliar qualidade e condições da educação

Parlamentares reconhecem gestão marcada pela responsabilidade fiscal, obras estruturantes e atenção às áreas essenciais do município – Foto: Assessoria

Em um ato de consenso e valorização da boa gestão pública, a Câmara Municipal de Rodrigues Alves aprovou por unanimidade, durante sessão ordinária, a prestação de contas referente ao exercício de 2008 do ex-prefeito Francisco Vagner de Amorim, conhecido como Deda Amorim. Os nove vereadores presentes deram voto favorável, reforçando o reconhecimento político ao trabalho realizado pelo ex-gestor à frente do município.

A decisão confirma que, segundo a análise do Legislativo, os recursos públicos foram administrados com responsabilidade, transparência e foco em resultados concretos para a população. Mais que um trâmite legal, a aprovação representa um gesto público de reconhecimento ao trabalho de um gestor que deixou sua marca na história do município.

Deda Amorim governou Rodrigues Alves por três mandatos e é lembrado como um dos prefeitos mais atuantes e respeitados da região do Juruá. Durante seus anos à frente do Executivo, investiu fortemente em infraestrutura urbana e rural, melhorou a rede de saúde, ampliou a oferta e a qualidade da educação e implementou políticas sociais voltadas às famílias mais vulneráveis.

Na infraestrutura, promoveu a abertura e pavimentação de ruas, reforçou o abastecimento de água e modernizou a iluminação pública. No setor de saúde, buscou garantir atendimento humanizado e estruturar as unidades, além de ampliar o quadro de profissionais. Já na educação, apostou na valorização dos professores, na ampliação de vagas e na melhoria da estrutura escolar.

A Câmara destacou que a aprovação das contas de 2008 é também um atestado da postura ética e da responsabilidade fiscal que marcaram toda a trajetória administrativa de Deda. Essa confiança, segundo parlamentares, reflete não apenas no passado, mas também na credibilidade política que o ex-prefeito mantém até hoje.

Ao comentar a decisão, Deda Amorim agradeceu aos vereadores e reafirmou seu compromisso com Rodrigues Alves:

— “Tudo o que fiz foi pensando no bem da nossa cidade e da nossa gente. Receber esse reconhecimento é motivo de orgulho e reforça minha disposição de continuar contribuindo com o desenvolvimento do município, em qualquer espaço em que eu estiver”, afirmou.

Para grande parte da população, Deda deixou um legado que vai além das obras: um exemplo de integridade, dedicação e visão de futuro, que o consagra como um dos melhores prefeitos que Rodrigues Alves já teve.