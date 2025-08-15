Tudo sobre Política
Tribunal de Contas realiza inspeções em escolas rurais para avaliar qualidade e condições da educação
A 7ª Coordenadoria Especializada de Controle Externo – Educação e Gênero, do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), está intensificando as fiscalizações nas escolas da zona rural da rede estadual de ensino. A iniciativa integra o papel constitucional do TCE de fiscalizar a aplicação de recursos públicos e contribuir para o aprimoramento das políticas públicas, assegurando que a população tenha acesso a serviços de qualidade.
As inspeções têm como objetivo verificar as condições estruturais, sanitárias e funcionais das unidades, além de avaliar a disponibilidade de recursos pedagógicos e a qualificação dos professores. Durante as visitas, os auditores observam aspectos essenciais para o bom funcionamento das escolas, como:
- Conservação predial e segurança das instalações
- Funcionamento de banheiros, cozinhas e áreas de recreação
- Abastecimento de água potável
- Fornecimento de merenda escolar
- Regularidade do transporte escolar
- Condições de mobiliário e equipamentos didáticos
- Formação continuada dos docentes
No dia 13 de agosto de 2025, as equipes estiveram em escolas da zona rural de Porto Acre. Antes disso, já haviam sido vistoriadas unidades nos municípios de Assis Brasil, Acrelândia, Brasiléia, Epitaciolândia, Plácido de Castro e Xapuri.
As inspeções estão sendo conduzidas pelos auditores Maria Laelia Lima da Silva, Gerson da Silva Januário, Valdeci Ricardo Duarte e Iara Alessandra Batista Serato de Figueiredo.
Para o TCE-AC, essa atuação é fundamental para garantir que o direito à educação seja efetivado de maneira plena, com infraestrutura adequada, recursos disponíveis e profissionais capacitados, refletindo diretamente na qualidade do ensino e no desenvolvimento social das comunidades atendidas.
Câmara aprova por unanimidade contas de 2008 e reforça legado de Deda Amorim como um dos maiores prefeitos de Rodrigues Alves
Parlamentares reconhecem gestão marcada pela responsabilidade fiscal, obras estruturantes e atenção às áreas essenciais do município – Foto: Assessoria
Em um ato de consenso e valorização da boa gestão pública, a Câmara Municipal de Rodrigues Alves aprovou por unanimidade, durante sessão ordinária, a prestação de contas referente ao exercício de 2008 do ex-prefeito Francisco Vagner de Amorim, conhecido como Deda Amorim. Os nove vereadores presentes deram voto favorável, reforçando o reconhecimento político ao trabalho realizado pelo ex-gestor à frente do município.
A decisão confirma que, segundo a análise do Legislativo, os recursos públicos foram administrados com responsabilidade, transparência e foco em resultados concretos para a população. Mais que um trâmite legal, a aprovação representa um gesto público de reconhecimento ao trabalho de um gestor que deixou sua marca na história do município.
Deda Amorim governou Rodrigues Alves por três mandatos e é lembrado como um dos prefeitos mais atuantes e respeitados da região do Juruá. Durante seus anos à frente do Executivo, investiu fortemente em infraestrutura urbana e rural, melhorou a rede de saúde, ampliou a oferta e a qualidade da educação e implementou políticas sociais voltadas às famílias mais vulneráveis.
Na infraestrutura, promoveu a abertura e pavimentação de ruas, reforçou o abastecimento de água e modernizou a iluminação pública. No setor de saúde, buscou garantir atendimento humanizado e estruturar as unidades, além de ampliar o quadro de profissionais. Já na educação, apostou na valorização dos professores, na ampliação de vagas e na melhoria da estrutura escolar.
A Câmara destacou que a aprovação das contas de 2008 é também um atestado da postura ética e da responsabilidade fiscal que marcaram toda a trajetória administrativa de Deda. Essa confiança, segundo parlamentares, reflete não apenas no passado, mas também na credibilidade política que o ex-prefeito mantém até hoje.
Ao comentar a decisão, Deda Amorim agradeceu aos vereadores e reafirmou seu compromisso com Rodrigues Alves:
— “Tudo o que fiz foi pensando no bem da nossa cidade e da nossa gente. Receber esse reconhecimento é motivo de orgulho e reforça minha disposição de continuar contribuindo com o desenvolvimento do município, em qualquer espaço em que eu estiver”, afirmou.
Para grande parte da população, Deda deixou um legado que vai além das obras: um exemplo de integridade, dedicação e visão de futuro, que o consagra como um dos melhores prefeitos que Rodrigues Alves já teve.
Câmara Municipal de Rio Branco repudia declarações do superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, e destaca retratação
A Câmara Municipal de Rio Branco divulgou, nota oficial repudiando declarações feitas pelo superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e...
Veja o vídeo: “Mais uma vítima desse canalha chamado Clendes Vilas Boas, que de boa não tem nada”, dispara vereador Eber Machado
Vereador Eber Machado acusa secretário Clêndes Vilas Boas de perseguição e abuso de poder em Rio Branco – Foto: Reprodução/...
Diante de novas denúncias, André Kamai critica postura do prefeito Bocalom e volta a cobrar afastamento de secretário acusado de crimes
Kamai leu o artigo 301 do Código Eleitoral, que trata como crime o uso de violência ou grave ameaça para...
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
Polícia Federal deflagra Operação Bona Fortuna para investigar crimes eleitorais em Rio Branco e Cruzeiro do Sul
Ação apura esquema de compra de votos e fraude em contas de campanha durante eleições municipais de 2024 – Foto:...
Aluna do município de Assis Brasil representará o Acre na Conferência Nacional pelo Meio Ambiente
A jovem Emilly da Cunha Silva, de 13 anos, estudante do Colégio Estadual Joaquim Rodrigues Cartilha — localizado no Ramal,...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresentou a cartilha criada pelo departamento de segurança alimentar, nutricional e escolar da secretaria...
Secretaria de Educação de Cruzeiro do Sul avalia avanços do 1º semestre e traça metas para o 2º período do ano letivo
A Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul promoveu um encontro com as equipes gestoras das escolas da rede...
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...
Carlinhos do Pelado reforça apoio ao esporte e acompanha treino da seleção de futsal de Brasiléia
Prefeito Carlinhos do Pelado acompanha treinamento da seleção de futsal de Brasiléia O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, esteve...
Com campanha sólida, Brasiléia garante vaga na semifinal do Campeonato de Futsal Sub-20
Jogando diante de sua torcida no ginásio Luiz Eduardo Lopes Pessoa, no sábado, 9, a equipe sub-20 de Brasiléia garantiu...
Seleção de Brasiléia participa da segunda fase da Copa BOLPEBRA em Cobija durante comemorações da Independência da Bolívia
Como parte das comemorações pelo aniversário da Bolívia, celebrado em 6 de agosto, a cidade de Cobija recebeu nesta segunda-feira...
