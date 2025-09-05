Tudo sobre Política
Tribunal de Contas fiscaliza medidas tomadas por órgãos ambientais para combater queimadas e efeitos da seca no Acre
Os auditores aplicaram um questionário focado nas ações de fiscalização – Fotos: Yuri Marcel
(Yuri Marcel) – Auditores do Tribunal de Contas do Acre visitaram órgãos ambientais do estado para avaliar medidas adotadas para cumprimento do Ato nº 09 de 02 de setembro de 2024, emitido ao governo e municípios com recomendações que visam amenizar os efeitos de eventos climáticos no período de extrema vazante e queimadas.
Contexto: Há exatamente um ano, o Acre vivia a pior seca de sua história, por mais de um mês o céu ficou encoberto por fumaça de queimadas. Casos de doenças respiratórias aumentaram e os rios do estado chegaram aos menores níveis já registrados, provocando desabastecimento em diversas comunidades.
Na época, o conselheiro Ribamar Trindade, então presidente da Corte de Contas, assinou o Ato nº9. O documento emitiu um alerta para o governo e prefeituras sobre a urgência em ações de prevenção e combate ao número alarmante de focos de queimadas e os efeitos do período de vazante extrema que ocorreram em todo o Acre naquele período.
Agora com a chegada de um novo período de seca o Tribunal de Contas do Acre quer saber o que tem sido feito para enfrentar as consequências destes eventos climáticos.
“Não é ainda uma auditoria ou uma fiscalização com o objetivo de punir e sim com o objetivo de orientar e auxiliar essas secretarias diante das ações que eles estão fazendo para esse enfrentamento”, explicou Juliana Moreira, auditora chefe da 8ª Coordenadoria de Controle Externo do TCE.
Foram feitas visitas ao Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) e as secretarias de Meio Ambiente do estado e da capital, Rio Branco.
Os auditores aplicaram um questionário focado nas ações de fiscalização e educação ambiental desses órgãos, o resultado final será apresentado em um relatório.
“Diante disso a gente faz algumas recomendações para que eles cumpram ou para que eles elaborem ações que possam mitigar essas ações ilegais e de atendimento à população em situações extremas”, concluiu Juliana.
Senador Alan Rick vistoria obras em Rio Branco e anuncia novos investimentos para a cidade
Visitas incluíram o viaduto da Avenida Ceará (R$ 18,7 milhões), a Estrada Dias Martins (R$ 6,5 milhões), o estande de tiro (R$ 200 mil) e a nova ponte de concreto. Somados, os investimentos superam R$ 25 milhões para a capital.
O senador Alan Rick (União-AC) cumpriu agenda nesta quarta-feira (3) em Rio Branco, vistoriando importantes obras viabilizadas por emendas de seu mandato e que representam avanços para a infraestrutura da capital.
Entre os projetos acompanhados está a construção do viaduto da Avenida Ceará com a Getúlio Vargas, que já se encontra na fase de escavações. A obra conta com investimento de R$ 18,7 milhões garantidos pelo senador e vai desafogar o trânsito em um dos pontos mais movimentados da cidade.
Alan Rick também visitou a Estrada Dias Martins, onde destinou R$ 6,5 milhões para a obra de ligação entre os bairros Ipê e Universitário.
“A estrada vai encurtar a distância percorrida diariamente por muitos rio-branquenses. Sem lama, sem poeira. Com asfalto, drenagem e calçada. Além de ligar o Ipê ao Universitário, esse trecho se conecta com outra obra realizada com recurso do nosso mandato: a Travessa Beija-Flor, que já une o Ipê ao Calafate. Imagina o quanto vai reduzir o tempo de viagem de quem sai do Calafate em direção ao Universitário”, destacou o senador.
Durante a vistoria, Alan Rick anunciou ainda a liberação de recursos para a construção de uma ponte de concreto no local, que substituirá a atual estrutura de madeira.
Outra agenda foi no estande de tiro da polícia penal, que conta com R$ 200 mil de emenda parlamentar para aquisição de materiais. A obra, que ficou paralisada por um período, foi retomada e deve ser entregue nos próximos dias. Ela utilizou mão de obra de reeducandos, unindo investimento em infraestrutura e ressocialização.
Após a visita ao estande, o senador esteve no Complexo Prisional de Rio Branco, onde almoçou com servidores em um dos alojamentos e reforçou o compromisso com os investimentos na segurança pública.
“O nosso mandato tem se dedicado a garantir recursos para obras estruturantes que melhorem a vida da população de Rio Branco e de todo o Acre. Estamos acompanhando de perto cada etapa para que os investimentos se transformem em benefícios reais para a cidade”, concluiu Alan Rick.
Jorge Viana anuncia novo escritório da Apex Brasil na Índia e ressalta papel do presidente Lula na retomada internacional do país
Prefeitura de Brasiléia entrega espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar
Cruzeiro do Sul sedia primeira Conferência Regional dos Direitos Humanos do Juruá
Prefeitura de Cruzeiro do Sul segue com obras de pavimentação em vários pontos da cidade
POLÍTICA
Jorge Viana anuncia novo escritório da Apex Brasil na Índia e ressalta papel do presidente Lula na retomada internacional do país
Presidente da Apex Brasil destacou estratégia do governo Lula para expansão internacional e presença em novos mercados estratégicos
Pastores da Assembleia de Deus gravam vídeo para convocar ato bolsonarista e expõem a fé ao ridículo: estão servindo a Deus ou ao bolsonarismo?
Pastores que deveriam cuidar das ovelhas agora se dedicam a defender Bolsonaro, expondo a Assembleia de Deus a um desgaste...
Vídeo mostra ônibus escolar atolado em ramal de Bujari e escancara descaso do prefeito Padeiro, que disse não faltar dinheiro, máquinas e pessoal
Situação no Ramal Linha Nova revolta moradores: bastou uma chuva de verão para interromper o tráfego; população teme isolamento total...
POLÍCIA
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Brasiléia entrega espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar
(Verônica Rodrigues) – A prefeitura de Brasiléia realizou a inauguração do espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar. A...
Prefeitura de Assis Brasil lança Programa de Escola em Tempo Integral com grande solenidade
Na noite desta segunda-feira(01), a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a solenidade de...
Escola Francisco Germano no Km 68 realiza “Dia da Família na Escola” com presença do prefeito Carlinhos do Pelado
Fotos: Secom A Escola Nucleada Francisco Germano, localizada no Km 68, zona rural de Brasileia, realizou neste sábado (30), uma...
CONCURSO
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
ESPORTE
Prefeitura de Assis Brasil promove abertura oficial do Campeonato Master e campeonato Feminino de futsal
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou nesta quarta-feira(03) a abertura oficial de duas importantes...
Com vitória sobre o Aquarela, São Cristóvão Sub-17 levanta o troféu da Copa Cidade de Brasiléia
São Cristóvão Sub-17 conquista título da Copa Cidade de Brasiléia A equipe São Cristóvão Sub-17 escreveu seu nome na história...
Município de Porto Walter terá campeonato feminino com premiação de mais de R$37 mil reais
A Prefeitura de Porto Walter anunciou a abertura das inscrições para o 10º Campeonato Feminino Portovaltense de Futebol, uma das...
