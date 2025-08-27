Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo sobre Política

Tribunal de Contas do Estado concede Comenda Mérito Excelso ao ministro Mauro Campbell Marques

Publicados

27 de agosto de 2025

Tudo sobre Política

Reconhecimento à trajetória e defesa da democraciaFoto: Produtora Rio Branco Filmes

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) realizou no Gabinete da Presidência, a solenidade de outorga da Comenda Mérito Excelso ao ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e atual Corregedor Nacional de Justiça, Mauro Campbell Marques.

A cerimônia, marcada por grande prestígio e significativa presença institucional, reuniu conselheiros da Corte de Contas, procuradores do Ministério Público de Contas, autoridades dos três Poderes, representantes de instituições civis e militares, além de convidados especiais.

Instituída pela Instrução Normativa nº 18/2017, a Comenda Mérito Excelso é destinada a personalidades e instituições que contribuíram para a criação, fortalecimento e valorização do Tribunal de Contas acreano.

Reconhecimento de autoridades

Na abertura da solenidade, o conselheiro Ronald Polanco fez a saudação inicial, destacando a relevância do trabalho do ministro para o desenvolvimento do país e, em especial, para a Amazônia.

“O ministro Mauro Campbell tem demonstrado atenção especial à nossa região, contribuindo para a redução das desigualdades regionais, sociais e de qualidade de vida das pessoas”, afirmou Polanco.

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, desembargador Laudivon Nogueira, também ressaltou o papel orientador do homenageado.

“O ministro tem sido uma referência, apoiando de maneira decisiva os trabalhos conduzidos nos tribunais de todo o Brasil”, disse o magistrado.

Já o deputado estadual Eduardo Ribeiro, terceiro-vice-presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), destacou a relação próxima do ministro com o Estado e anunciou uma homenagem adicional.

“O ministro sempre demonstrou deferência e carinho pelo nosso Acre, razão pela qual protocolei o pedido de concessão do título de Cidadão Acreano, que será entregue em breve”, declarou.

Reconhecimento à trajetória e defesa da democracia

A presidente do TCE-AC, conselheira Dulcinéa Benício de Araújo, ressaltou a dimensão histórica e simbólica da homenagem. Em discurso emocionado, afirmou.

“O reconhecimento é muito simples, mas para nós ele tem um simbolismo raro de homenagear um magistrado da sua envergadura, da sua reputação, porque reconhecemos que Vossa Excelência não é apenas um magistrado, é um homem de Estado, capaz de conhecer com profundidade as dificuldades da nossa sociedade brasileira, e para além do Brasil, Vossa Excelência também tem destaque internacional, cuja performance temos acompanhado”, disse.

Leia Também:  Em Cruzeiro do Sul, Tião Viana entrega títulos definitivos e cria batalhão especial na Polícia Militar

Dulce Benício destacou a atuação ética e técnica do magistrado. “Sua atuação é maior do que um jurista técnico, Vossa Excelência é um homem de Estado, que cumpre essa função de maneira extraordinária, não apenas analisa tecnicamente, sua técnica é apurada com reconhecida excelência, mas contribui com profundidade para a compreensão da nossa nação e para a solução das causas mais difíceis das desigualdades sociais, sendo um verdadeiro construtor de direitos e nós reconhecemos isso, e também um defensor intransigente do regime democrático, especialmente nesse momento em que o cenário mundial aponta que 72% da população do mundo vive em autocracias, 45 nações estão sofrendo o processo de transformação da democracia para a autocracia, então, esse momento exige, realmente, a atuação de pessoas como Vossa Excelência”.

Ao final, a presidente agradeceu aos convidados presentes. “Quero agradecer, de todo o coração, a todas as amigas e amigos que estão aqui neste momento tão especial para nós. Muito obrigada, sei que cada um tirou um tempo precioso para estar presente, trazendo este abraço de reconhecimento e gratidão ao nosso querido ministro Mauro. Muito obrigada a todos e a todas”, concluiu.

Trajetória do homenageado

Natural de Manaus (AM), Mauro Campbell Marques nasceu em 9 de outubro de 1963 e construiu uma sólida carreira jurídica. Formado em Ciências Jurídicas pelo Centro Universitário Metodista Bennett (RJ), foi promotor de Justiça no Amazonas, Procurador-Geral de Justiça por três mandatos e Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, exercendo ainda funções de destaque em nível nacional.

No Superior Tribunal de Justiça, onde ingressou em 2008, presidiu turmas, seções e comissões de grande relevância e também atuou no Tribunal Superior Eleitoral. Desde 2024 exerce o cargo de Corregedor Nacional de Justiça (biênio 2024-2026), posição estratégica para o fortalecimento da magistratura e da cidadania.

Agradecimento do ministro Mauro Campbell

Leia Também:  Vasco-AC cria escolinha de futebol para crianças entre 8 e 13 anos

Ao receber a comenda, o ministro expressou gratidão à Corte de Contas acreana e reafirmou a importância do papel exercido pelos tribunais de contas na consolidação da democracia brasileira.

“É uma honra extraordinária. Quero agradecer à conselheira Dulce e também aos conselheiros do Tribunal de Contas acreano pela homenagem que recebo em nome de toda a equipe do STJ e do CNJ que me auxilia, bem como de todos os juízes e juízas brasileiros. Sobretudo, devo realçar o papel que os tribunais de contas exercem. O controle de contas não é abstrato; concretamente, o TCE cumpre essa missão, e esse trabalho, aliado ao apoio da classe política, fortalece as bases da República e nos dá a esperança de construir um país democraticamente estruturado, igualitário, isonômico e capaz de oferecer à população cada vez mais qualidade de vida”, declarou o ministro.

Autoridades presentes

Estiveram presentes o 3º vice-presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Eduardo Ribeiro, representando a Presidência da ALEAC; o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Laudivon Nogueira; o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Mário Sérgio Neri de Oliveira; o procurador João Izidro de Melo Neto; a procuradora-geral Adjunta para Assuntos Administrativos e Institucionais, Rita de Cássia Nogueira Lima, representando o Procurador-geral da Justiça do MP/AC; a subdefensora Pública de Gestão Administrativa, Simone Santiago, representando a Defensoria Pública Geral do Estado; o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre, Rodrigo Aiche Cordeiro; a diretora do Foro da Justiça Federal Seção Judiciária Acre, juíza federal Luzia Farias da Silva Mendonça; os conselheiros do TCE-AC, Valmir Ribeiro; Ronald Polanco; Ribamar Trindade; Cristóvão Messias; Antônio Malheiro; o deputado Estadual, Edvaldo Magalhães; a vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Regina Ferrari; o corregedor Geral da Justiça, desembargador Nonato Maia; o juiz Auxiliar da Corregedoria do CNJ, Lizandro Gomes; desembargadora Auxiliar da Corregedoria do CNJ, Agamenilde Dias; procuradores de Justiça, Sammy Barbosa Lopes; Oswaldo D’Albuquerque, Kátia Rejane e Celso Gerônimo; o superintendente da Controladoria Geral da União no Acre, Osmar Nilo.

Tudo sobre Política

Acre e Ucayali estreitam laços em missão oficial que debate integração e desenvolvimento sustentável

Publicados

19 horas atrás

em

27 de agosto de 2025

Por

(Assessoria) – O Governo do Acre e autoridades peruanas dão um novo passo para fortalecer a integração amazônica. Nesta semana, uma comitiva acreana participa de uma série de encontros no Departamento de Ucayali, no Peru, reunindo lideranças políticas, empresariais e sociedade em geral em torno de temas estratégicos para a região.

A delegação do Acre é composta pelo deputado federal José Adriano, pelo deputado estadual Luiz Gonzaga Alves Filho, pelo secretário de Planejamento, Ricardo Brandão dos Santos, pelo secretário de Segurança, José Américo Gaia, pelo secretário adjunto da Casa Civil, Ítalo Medeiros, e pelo secretário de Ciência, Indústria e Tecnologia, Assur Banibal Barbary.

Do lado peruano, o encontro foi capitaneado pelo governador regional de Ucayali, Manuel Gambini, acompanhado pelo presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Turismo de Ucayali, Rubén Cerna; pelo gerente regional de Desenvolvimento Econômico, Daniel Dancourt; a gerente regional de Desenvolvimento Social, Rocío Villavicencio; o gerente da Autoridade Regional Ambiental, Nelson Seijas. a governadora regional de Lima, Rosa Vásquez, o prefeito provincial de Pasco, Julio Rupay, e o prefeito distrital de Palcazú, Ciro Liberato Ramón.

Leia Também:  Prefeito Isaac Lima empossa na Casa de Cultura, 12 novos professores para o quadriênio 2020

Os encontros colocam em pauta assuntos como a integração logística entre Brasil e Peru, em especial a conexão multimodal entre os dois estados, que significa a ampliação do comércio entre os dois países, mas também contribui para o fortalecimento das relações comerciais entre os oceanos Atlântico e Pacífico; o desenvolvimento econômico conjunto, com ênfase em cadeias produtivas estratégicas; a cooperação em segurança de fronteira e combate a ilícitos; além de iniciativas voltadas para ciência, tecnologia, inovação, políticas sociais e preservação ambiental.

A missão busca reforçar o papel do Acre como elo estratégico entre os dois países, estimulando parcerias que podem gerar novas oportunidades de negócios, emprego e renda, ao mesmo tempo em que preservam a floresta e valorizam as populações locais.

“Este encontro de âmbito regional transfronteiriço reforça o papel a ser exercido pelos Estados subnacionais em contribuir para implementação dos projetos estratégicos dos governos nacionais, com foco no desenvolvimento local e regional” destacou Ricardo Brandão secretário de planejamento do Acre.

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Luiz Gonzaga, destacou que a ligação entre os dois países através de rodovias é importante para o desenvolvimento econômico do Acre.

Leia Também:  Vasco-AC cria escolinha de futebol para crianças entre 8 e 13 anos

“A construção de uma rodovia entre o Acre e o Ucayali não deve ser vista apenas como uma obra de infraestrutura, mas como uma estratégia de desenvolvimento regional, integração cultural e fortalecimento geopolítico. Se planejada de forma sustentável, com respeito às populações tradicionais e à biodiversidade amazônica, essa conexão poderá transformar a realidade econômica e social da fronteira, tornando-a um verdadeiro corredor de oportunidades para Brasil, Peru e toda a Amazônia”, disse o parlamentar.

O deputado federal José Adriano destacou a importância da missão entre os dois países: “Nossa missão vai além do debate dos desafios da integração. As duas regiões são irmanadas pelos baixos IDHs, impostos pelo subdesenvolvimento econômico. É preciso que haja empatia entre os dois países e suas instituições para mudarmos a realidade de desesperança das pessoas que habitam as duas regiões”, disse Adriano.

