Temendo pelo colapso da Amac, Tanízio Sá propõe audiência pública para discutir o futuro da entidade e evitar prejuízos aos municípios

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) recebeu nesta quarta-feira (9) o prefeito de Feijó, Railson Ferreira (Republicanos), acompanhado do presidente da Câmara Municipal, vereador Tarcísio Araújo (PSD).

Na oportunidade, o parlamentar estadual anunciou a destinação de emenda para o Programa Abrindo Portas para o Primeiro Emprego. O programa já é um sucesso em Cruzeiro do Sul. Agora, chega à Feijó.

“O Programa Abrindo Portas para o Primeiro Emprego foi experimentado e deu muito certo em Cruzeiro do Sul e este ano, nós estamos expandindo para vários outros municípios, inclusive para o município de Feijó. Nós já vamos ter a liberação [emenda] até o final do mês de abril para que eles possam começar as seleções e termos 30 jovens fazendo essa experiência nova na Prefeitura, no contraturno para que eles possam ganhar experiência e assim abrir perspectivas para o primeiro emprego”, disse Edvaldo Magalhães.

Já o prefeito de Feijó, Railson Ferreira, agradeceu a iniciativa e afirmou que entende a necessidade do Programa, que visa atender jovens em vulnerabilidade social.

“A gente fica muito feliz com essa iniciativa do nosso deputado estadual. Como bolsista, eu entendo que é extremamente importante para os jovens se colocarem no mercado de trabalho e deles não mais sair. Eu tenho certeza que será sucesso e trará benefício a 30 famílias de Feijó”, ressaltou.

O presidente da Câmara, vereador Tarcísio Araújo, aproveitou para parabenizar Edvaldo Magalhães pela iniciativa. “Esse projeto deixa a gente muito alegre. Obrigado deputado Edvaldo por se preocupar com Feijó. Eu tenho acompanhado as pessoas que tiveram a oportunidade de serem bolsistas, isso dá aquele impulso e jamais ele quer ficar fora do mercado de trabalho. Muitas pessoas serão beneficiadas”.