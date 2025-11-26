Tudo sobre Política
TCE-AC prorroga para 26 de dezembro prazo de envio das remessas contábeis, financeiras e patrimoniais do 5º bimestre
O Tribunal de Contas do Acre (TCE-AC) publicou, nesta terça-feira (25), a Portaria Normativa nº 85/2025, que prorroga até o próximo dia 26 de dezembro o prazo de envio das remessas contábeis, financeiras e patrimoniais referentes ao 5º bimestre deste ano.
A medida altera a data originalmente prevista na Resolução nº 87, de 28 de novembro de 2013, e tem como objetivo assegurar que os gestores públicos tenham tempo adequado para concluir o envio das informações, garantindo a regularidade dos registros junto à Corte de Contas.
A portaria é assinada pela presidente do TCE-AC, conselheira Dulce Benício, com fundamento nas atribuições previstas na Lei Complementar nº 38/1993, no Regimento Interno do Tribunal e na Instrução Normativa nº 26/2023.
O que diz a Portaria Normativa nº 85/2025
• Fica prorrogado para 26 de dezembro de 2025 o prazo de envio das remessas contábeis, financeiras e patrimoniais referentes ao 5º bimestre.
• A alteração atende ao art. 2º, §1º, da Resolução nº 87/2013.
• A portaria entra em vigor na data de sua publicação.
O TCE-AC reforça a importância de que pessoas, instituições ou entidades estaduais e municipais que prestam contas à instituição observem atentamente o novo prazo, evitando inconsistências ou atrasos que possam comprometer o acompanhamento das contas públicas e o cumprimento das normas de transparência e responsabilidade fiscal.
Nova faixa de isenção do IRPF é sancionada e senador Alan Rick destaca avanço, mas cobra correção anual da tabela
A sanção do PL 1087/2025, que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), foi recebida pelo senador Alan Rick (Republicanos-AC) como um avanço relevante para milhões de brasileiros. No entanto, o parlamentar reforçou que a medida, embora positiva, não resolve por completo a distorção histórica acumulada na tabela do imposto.
Alan Rick lembrou que a defesa pela correção da tabela do IRPF acompanha sua atuação desde o primeiro mandato no Congresso. Em 2017, o senador apresentou a PEC 307, que prevê a atualização anual e automática da tabela e das deduções legais com base na inflação oficial. Segundo ele, essa é a única forma de impedir que a defasagem volte a crescer e comprometa a renda de famílias que já enfrentam dificuldades devido ao custo de vida elevado.
Nas redes sociais, o senador resgatou um vídeo de 2017, em que alertava para os riscos do congelamento prolongado da tabela. À época, ele já apontava que a falta de correção automática funcionava como um aumento indireto de carga tributária, empurrando trabalhadores para faixas de tributação incompatíveis com sua realidade econômica.
Para Alan Rick, a atualização aprovada agora corrige parte do problema, mas não elimina o mecanismo que, ano após ano, gera novas distorções. “Sem uma regra clara e permanente, a tabela pode voltar a ser corroída pela inflação. O contribuinte não pode ficar dependente de decisões esporádicas do Executivo”, avaliou.
O parlamentar destacou ainda que não apenas a faixa de isenção precisa ser protegida da defasagem, mas também as deduções legais, como gastos com educação e dependentes, que acumulam perdas significativas ao longo do tempo. “A PEC 307 oferece uma solução estrutural. Não é apenas uma correção pontual, mas uma mudança que protege a renda do trabalhador de forma contínua”, afirmou.
Mesmo em posição de oposição responsável ao governo federal, Alan Rick reconheceu o impacto positivo da medida e afirmou que continuará atuando para que o país avance em direção a um sistema tributário mais justo e previsível. “Justiça tributária não é discurso; é compromisso com o trabalhador e com o futuro do Brasil”, concluiu.
