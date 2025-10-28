Tudo sobre Política
TCE-AC aprova Plano de Gestão de Sustentabilidade e consolida nova política institucional voltada ao desenvolvimento sustentável
O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) realizou reunião do Conselho Consultivo da Política Institucional de Sustentabilidade (PIS), no gabinete da presidente conselheira Dulce Benício. O encontro marcou um importante passo na consolidação das ações socioambientais do Tribunal, com a apreciação e aprovação do Plano de Gestão de Sustentabilidade (PGS), documento que orientará as iniciativas e metas da Corte no biênio 2025-2026.
Política Institucional de Sustentabilidade
A Política Institucional de Sustentabilidade, apresentada por Dirlei Bersch, da Secretaria da Presidência (SEPRES), foi instituída pela Instrução Normativa nº 38/2025 e estabelece diretrizes para o desenvolvimento de uma gestão pública comprometida com a sustentabilidade ambiental, social e econômica.
Entre os objetivos estão a promoção de práticas sustentáveis no ambiente de trabalho, o estímulo a licitações responsáveis, a conscientização dos jurisdicionados e a divulgação de resultados que inspirem outras instituições públicas.
A política está estruturada em três dimensões: Governança, Logística Sustentável e Gestão de Pessoas, e tem como foco a racionalização do uso de recursos, a redução de resíduos, a valorização de ambientes de trabalho saudáveis e inclusivos, além da incorporação da sustentabilidade nas decisões estratégicas da instituição.
Plano de Gestão de Sustentabilidade (PGS)
A apresentação do PGS ficou a cargo de Angélica Mendes, assessora técnica da Secretaria-geral da Presidência e uma das responsáveis pela Política de Sustentabilidade do Tribunal. Segundo ela, a aprovação do plano representa um marco na consolidação de uma cultura institucional voltada ao desenvolvimento sustentável.
“Hoje nós demos um passo muito importante para institucionalizar a sustentabilidade dentro do nosso TCE. Reunimos o Conselho Consultivo da Política Institucional de Sustentabilidade para que esse conselho conhecesse e aprovasse o nosso Plano de Gestão de Sustentabilidade. Esse plano é um documento que operacionaliza a política, ou seja, define nossas metas e iniciativas para que tenhamos um Tribunal de Contas mais sustentável. Ele terá validade para os anos de 2025 e 2026 e contempla ações como a redução e destinação correta dos resíduos sólidos, a economia de água e energia, o cuidado com a qualidade de vida do servidor e das pessoas, e também o olhar para as dimensões econômica e de governança, evitando o desperdício de recursos públicos”, destacou Angélica Mendes.
O plano está alinhado à Agenda 2030 e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), incluindo o ODS 18, voltado ao enfrentamento do racismo, e define metas específicas como a redução de 50% do uso de plásticos descartáveis, a implantação de ecopontos e coleta seletiva, o inventário de carbono, o uso racional de energia e a capacitação de servidores em sustentabilidade e ODS.
As ações serão executadas por um Grupo de Trabalho de Sustentabilidade, composto por diversos setores do TCE-AC. O monitoramento será realizado por meio de indicadores qualitativos e quantitativos, relatórios semestrais e acompanhamento contínuo do Conselho Consultivo.
Compromisso com o futuro
Ao encerrar o encontro, a presidente Dulce Benício destacou que a sustentabilidade é um valor estruturante do Tribunal.
“O TCE-AC será lembrado não apenas pelo que fiscaliza, mas também pelo que inspira, uma cultura de cuidado, ética e responsabilidade com as futuras gerações”, reforçou.
Com a aprovação do Plano de Gestão de Sustentabilidade, o TCE-AC reafirma seu compromisso em integrar o controle externo à agenda global de desenvolvimento sustentável, fortalecendo a transparência, a eficiência e o compromisso socioambiental no serviço público acreano.
Deputada Socorro Neri defende importância estratégica da BR-364 e destaca papel vital da rodovia para o Acre
“Socorro Neri defende na Câmara a BR-364 como artéria vital do Acre e alerta para risco de isolamento” Foto: Reprodução/ wikipedia
Em discurso na Câmara dos Deputados, a deputada federal Socorro Neri (PP-AC) fez uma contundente defesa da BR-364, destacando que a rodovia é mais que uma estrada — é a artéria vital que mantém o Acre conectado ao Brasil e garante o funcionamento de políticas públicas essenciais.
“A cada ciclo das estações, as águas e a fumaça nos lembram que o clima já mudou. E diante desse cenário de longas distâncias e vulnerabilidades, a infraestrutura que nos mantém conectados torna-se decisiva. No Acre, isso tem nome e número: BR-364”, afirmou a parlamentar.
Socorro Neri ressaltou que o Acre é um estado estratégico para o país, não apenas por ser ponto de conexão com Peru e Bolívia, mas também por abrigar um patrimônio socioambiental único e por ser uma plataforma natural para uma economia de baixo carbono. Segundo ela, transformar esse potencial em desenvolvimento sustentável depende de infraestrutura compatível com os desafios amazônicos.
A deputada enfatizou que pela BR-364 circulam vidas, serviços e esperanças: “Por ela chegam insumos hospitalares, medicamentos, vacinas e merenda escolar. É por ela que circulam o transporte escolar, pacientes, alimentos, combustíveis e toda a produção agrícola e extrativista que sustenta o Acre”.
Ela lembrou ainda que quando a rodovia funciona, a vida melhora em todo o estado. “O preço no balcão cai, a assistência chega, a aula acontece e o emprego gira. Mas quando falha, tudo encarece, faltam insumos, atrasam os serviços e vidas ficam em risco”, disse.
Socorro Neri alertou para a necessidade urgente de recursos para manutenção rotineira e preventiva da BR-364, apontando que a precariedade atual compromete o abastecimento, a saúde e o desenvolvimento econômico: “Manter a BR-364 operante não é luxo, nem é favor. É condição básica de integração regional, de execução das políticas públicas e de proteção social em todo o Acre”, concluiu.
Com sua fala, a deputada reafirmou seu comprometimento com o Acre e com o desenvolvimento sustentável da Amazônia, chamando atenção do Congresso e do Governo Federal para uma pauta que representa vida e dignidade para milhares de acreanos.
TCE-AC aprova Plano de Gestão de Sustentabilidade e consolida nova política institucional voltada ao desenvolvimento sustentável
