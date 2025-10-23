Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo sobre Política

Tanízio Sá se reúne com vereadores e presidente do Deracre de Sena Madureira para discutir melhorias no ramal Linha Seca

Publicados

23 de outubro de 2025

Tudo sobre Política

Foi realizada uma reunião no escritório do Deracre em Sena Madureira com a presença de autoridades locais e produtores rurais do ramal Linha Seca. O encontro contou com a participação do presidente do Deracre, Alisson Bandeira, dos vereadores Menandro, Tom, Real, Laís e do presidente da Câmara Municipal, vereador Charmim. O objetivo principal foi discutir soluções para os seis pontos críticos que dificultam o acesso e a produção agrícola na região.

O ramal Linha Seca atende mais de 600 famílias que dependem diretamente da infraestrutura para escoar sua produção e garantir o sustento. Os produtores relataram os desafios enfrentados, especialmente durante o período chuvoso, e solicitaram apoio técnico e logístico para a recuperação das vias. A reunião reforçou o compromisso do Deracre em buscar alternativas viáveis para a melhoria do ramal, com foco na valorização da agricultura familiar.

O deputado estadual Tanízio Sá também esteve presente e destacou a importância da iniciativa. “Parabenizo o presidente do Deracre e o governador Gladson pela compreensão de entender a necessidade de ajudar os produtores rurais. Essa ação representa um apoio direto do governo do estado àqueles que movimentam a economia local”, afirmou o parlamentar, reforçando o papel do poder público na promoção do desenvolvimento rural.

Leia Também:  Assembleia Legislativa lamenta morte do ex-vereador Carlinhos Santiago e presta solidariedade à família

A expectativa é que, com o apoio do governo estadual e a articulação entre os representantes locais, as obras de recuperação do ramal Linha Seca sejam iniciadas em breve. A iniciativa visa não apenas melhorar o tráfego, mas também impulsionar a produção agrícola e garantir melhores condições de vida para as centenas de famílias que vivem na região.

Tudo sobre Política

O evento foi promovido em parceria entre o Sistema OCB/AC, o Projeto Legal no Acre, vinculado à Universidade Federal do Acre (UFAC), e a Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul, reunindo parlamentares, dirigentes de cooperativas, pesquisadores e representantes da sociedade civil para discutir o cooperativismo como vetor de desenvolvimento sustentável e inclusão produtiva no Vale do Juruá.

Participaram seis vereadores, entre eles o presidente da Câmara, Elter de Queiroz Nóbrega, e o vice-presidente, além de lideranças de cooperativas de diversos municípios do Juruá, representantes da UFAC e do Projeto Legal, que apresentaram dados e análises sobre a produção legislativa municipal e o papel econômico do setor cooperativista na região.

Durante a audiência, o presidente do Sistema OCB/AC, Valdemiro Rocha, apresentou propostas estratégicas para fortalecer o diálogo institucional e ampliar o protagonismo do cooperativismo nas agendas públicas locais.

Entre os encaminhamentos aprovados, destacaram-se:

  • a criação da Frente Parlamentar do Cooperativismo na Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul;
  • a elaboração de uma lei municipal de apoio e fomento ao cooperativismo, a ser construída em conjunto com a OCB, a Câmara e a Prefeitura;
  • e a realização de ações de capacitação voltadas a vereadores, gestores públicos e dirigentes cooperativistas, com o objetivo de aprimorar a articulação institucional e governamental do setor.

“A criação dessa Frente Parlamentar é um passo fundamental para fortalecer o cooperativismo como instrumento de desenvolvimento sustentável e inclusão produtiva no Juruá. É importante que o poder legislativo esteja alinhado com as demandas do setor e que possamos construir, juntos, políticas públicas mais eficazes para as cooperativas e seus associados”, afirmou Valdemiro Rocha, presidente do Sistema OCB/AC.

O “novo cooperativismo” e o papel do conhecimento

Representando o Projeto Legal da UFAC, o professor e pesquisador Orlando Sabino destacou o papel estratégico da ciência e das políticas públicas no fortalecimento do que chamou de “novo cooperativismo”, um movimento que combina inovação, gestão moderna e valores comunitários.

“O cooperativismo tem se mostrado uma alternativa sólida para a geração de renda, inclusão produtiva e fortalecimento das comunidades. No Vale do Juruá, essa forma de organização econômica é especialmente relevante, pois alia valores sociais, sustentabilidade e pertencimento regional. Nosso objetivo, no Projeto Legal, é fornecer evidências e dados que ajudem os municípios a planejar políticas públicas mais eficazes e conectadas à realidade local”, ressaltou Orlando Sabino.

O pesquisador também enfatizou que o debate foi produtivo e contou com a participação de agentes públicos e dirigentes de cooperativas de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul e outros municípios do Juruá.

“Apresentamos o atual estágio de desenvolvimento de cooperativas como a Copercafé, de Mâncio Lima, e a Coopercintra, de Rodrigues Alves, que incorporam princípios modernos de gestão e inovação. Esse é o movimento que chamamos de ‘novo cooperativismo’, um modelo que agrega ciência, sustentabilidade e protagonismo local. O que falta agora é um apoio mais efetivo do poder público e das instituições regionais para consolidar esse avanço”, completou Sabino.

Câmara reforça apoio e compromisso com o setor

Encerrando a audiência, o presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, Elter de Queiroz Nóbrega, reforçou o compromisso do Legislativo com o fortalecimento do cooperativismo e anunciou que iniciará, de imediato, as tratativas para a implantação da Frente Parlamentar do Cooperativismo e para a construção de uma lei municipal de fomento ao setor.

“O cooperativismo é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento regional. Vamos unir esforços com o Sistema OCB, o Projeto Legal e as câmaras vizinhas para que essa pauta avance e gere resultados concretos para o povo do Juruá”, afirmou Elter Nóbrega.

Um movimento regional de fortalecimento

O encontro contou com a presença de representantes de nove cooperativas do Vale do Juruá, entre elas Coopercafé, Coopercintra, Central Juruá, Sicredi Biomas e Sicoob CrediSul, além de lideranças municipais e representantes da UFAC.

A audiência resultou em três encaminhamentos principais:

A criação de uma lei municipal de apoio ao cooperativismo; a implantação da Frente Parlamentar do Cooperativismo; a execução de ações formativas para fortalecer a articulação institucional e o desenvolvimento de políticas públicas para o setor.

A iniciativa marca o início de um novo ciclo de cooperação entre o poder público, a academia e o setor produtivo, reforçando o papel do cooperativismo como força transformadora no desenvolvimento sustentável do Acre e da Amazônia.

