Tanízio Sá recebe Superintendente do MAPA e anuncia reforço na fiscalização agropecuária

O presidente da Comissão de Legislação Agrária da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Tanízio Sá, recebeu nesta semana o superintendente do Ministério da Agricultura no estado, Paulo Trindade, para uma reunião que tratou de avanços no setor agropecuário acreano. O encontro ocorreu nas dependências do parlamento estadual e contou com a presença do deputado Luiz Gonzaga.

Durante a reunião, foi anunciada uma importante medida: a chegada de seis novos Auditores Fiscais Agropecuários (AFA) ao Acre, por meio do Edital nº 2/2025. A iniciativa tem como objetivo reforçar a fiscalização sanitária e o controle das atividades agropecuárias no estado, promovendo maior segurança e qualidade na produção rural.

Para o deputado Tanízio Sá, a presença dos novos profissionais representa um ganho significativo para o setor. “É uma conquista que fortalece nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável do campo e garante melhores condições de trabalho aos produtores acreanos”, destacou o parlamentar.