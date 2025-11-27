Tanízio Sá cumpre agenda na APAE e reforça apoio destinando novas emendas para crianças especiais de Manoel Urbano

Assessoria – O deputado estadual Tanízio Sá cumpriu agenda na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Manoel Urbano nesta quinta-feira (27), onde se reuniu com a assistente social Maria e com o Richard, Adalto, Jhonatan e Camile. Durante a visita, o parlamentar reforçou seu compromisso com a instituição, que desempenha um papel essencial no atendimento às crianças com necessidades especiais no município. A presença de Sá foi marcada por uma conversa direta com a equipe e a avaliação das demandas prioritárias da entidade.

O deputado ressaltou que tem destinado recursos de forma contínua para fortalecer as ações da APAE. Este ano, ele destinou uma emenda de R$ 50 mil para o funcionamento da instituição; no ano anterior, já havia encaminhado R$ 30 mil. Os investimentos têm como objetivo garantir a manutenção dos serviços prestados e ampliar as condições de atendimento, contribuindo para que a APAE siga oferecendo suporte de qualidade às famílias e às crianças beneficiadas.

A APAE de Manoel Urbano conta com uma equipe multidisciplinar composta por psicólogo, assistente social, odontólogo e profissionais dedicados ao acompanhamento pedagógico e terapêutico. A instituição se tornou referência regional no cuidado e na inclusão de crianças especiais, atuando não apenas no atendimento direto, mas também na integração social e no fortalecimento de vínculos comunitários. O trabalho diário realizado ali evidencia a importância de políticas públicas de continuidade e investimentos estruturais.

Tanízio Sá destacou que seu apoio não é circunstancial, mas parte de uma visão de responsabilidade social com as famílias que dependem da instituição. Ao reafirmar o compromisso de seguir destinando recursos e acompanhando as demandas da APAE, o parlamentar sinalizou que a atenção às crianças especiais deve ser prioridade permanente. “Eu jamais deixaria de apoiá-los”, afirmou, reforçando que sua atuação legislativa continuará alinhada às necessidades concretas da população de Manoel Urbano.