Tanízio Sá cumpre agenda na APAE e reforça apoio destinando novas emendas para crianças especiais de Manoel Urbano
Assessoria – O deputado estadual Tanízio Sá cumpriu agenda na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Manoel Urbano nesta quinta-feira (27), onde se reuniu com a assistente social Maria e com o Richard, Adalto, Jhonatan e Camile. Durante a visita, o parlamentar reforçou seu compromisso com a instituição, que desempenha um papel essencial no atendimento às crianças com necessidades especiais no município. A presença de Sá foi marcada por uma conversa direta com a equipe e a avaliação das demandas prioritárias da entidade.
O deputado ressaltou que tem destinado recursos de forma contínua para fortalecer as ações da APAE. Este ano, ele destinou uma emenda de R$ 50 mil para o funcionamento da instituição; no ano anterior, já havia encaminhado R$ 30 mil. Os investimentos têm como objetivo garantir a manutenção dos serviços prestados e ampliar as condições de atendimento, contribuindo para que a APAE siga oferecendo suporte de qualidade às famílias e às crianças beneficiadas.
A APAE de Manoel Urbano conta com uma equipe multidisciplinar composta por psicólogo, assistente social, odontólogo e profissionais dedicados ao acompanhamento pedagógico e terapêutico. A instituição se tornou referência regional no cuidado e na inclusão de crianças especiais, atuando não apenas no atendimento direto, mas também na integração social e no fortalecimento de vínculos comunitários. O trabalho diário realizado ali evidencia a importância de políticas públicas de continuidade e investimentos estruturais.
Tanízio Sá destacou que seu apoio não é circunstancial, mas parte de uma visão de responsabilidade social com as famílias que dependem da instituição. Ao reafirmar o compromisso de seguir destinando recursos e acompanhando as demandas da APAE, o parlamentar sinalizou que a atenção às crianças especiais deve ser prioridade permanente. “Eu jamais deixaria de apoiá-los”, afirmou, reforçando que sua atuação legislativa continuará alinhada às necessidades concretas da população de Manoel Urbano.
Deputado Eduardo Velloso lança clipe musical em homenagem ao Acre, destacando viagens e realidade das comunidades ribeirinhas
Clipe de Eduardo Velloso exalta cultura, povo e paisagens do Acre.
O deputado federal Eduardo Velloso lançou um clipe especial que tem emocionado acreanos de todas as regiões do estado. A produção traz uma música em homenagem ao Acre e reúne cenas captadas ao longo das viagens do parlamentar pelos municípios e comunidades ribeirinhas, retratando de forma sensível a realidade, a cultura e a força do povo que vive no interior.
Cada cena do vídeo carrega a emoção de quem conhece o Acre não pelos mapas, mas pelos quilômetros percorridos, pelas mãos apertadas e pelos olhares sinceros de quem acredita em dias melhores, e começa a ver esses dias chegando. Ao longo da caminhada, Velloso visitou locais distantes, ouviu histórias de vida, identificou necessidades urgentes e reafirmou o compromisso que guia seu mandato: ninguém fica para trás.
O clipe faz um paralelo entre o Acre profundo e a atuação parlamentar em Brasília. “Do ramal ao plenário. Dos rios às comunidades simples à capital federal. Da esperança ao resultado.” O vídeo simboliza essa trajetória, mostrando que o trabalho desempenhado pelo deputado nasce da escuta, da presença e da proximidade com quem mais precisa.
Além de destacar paisagens naturais e a diversidade cultural, o material reforça a fé no futuro, o orgulho da terra acreana e a certeza de que o estado está avançando com força, verdade e propósito. A produção apresenta um deputado que atua com o coração, mas também com competência, responsabilidade e resultados concretos.
O clipe já está disponível no Instagram oficial do parlamentar e pode ser assistido por todos que desejam sentir um pouco da essência do Acre retratada em música e imagem. Para muitos, a obra traduz o sentimento de um mandato movido pelo trabalho, pela entrega e pelo compromisso com as pessoas.
