Tanízio Sá cumpre agenda institucional no IMAC e reforça compromissos com a agenda ambiental no estado

A comunidade Belo Monte, em Mâncio Lima, viveu a realização de um sonho. Depois de anos de espera, os moradores celebraram a chegada da água tratada às torneiras de casa.

O novo sistema de abastecimento foi entregue pelo deputado estadual Nicolau Júnior e pelo prefeito Zé Luiz, em parceria com o deputado federal Zezinho Barbary e o presidente da Câmara, Zeca do Pentecostes.

anos, que é cadeirante, contou que enfrentava grandes dificuldades antes da chegada do sistema.

“Isso aí é muito bom, muito bom pra gente. Muitas vezes aqui eu ia pegar água na casa da minha filha, porque ali em casa não tinha. Vai ajudar muito!”, disse, emocionado, ao lembrar da rotina que agora fica no passado.

A também aposentada Francisca Lima, de 67 anos, descreveu o quanto essa conquista representa mudança e alívio para toda a comunidade.

“Nós agradecemos muito ao deputado Nicolau Júnior, juntamente com o prefeito, que nos deu essa honra de estar trazendo esse poço pra cá, pra esse povo muito querido. Não tinha água pra beber, era poço pequenininho que eles cavavam, né? E ali que nós chamamos de cacimba. Então era dali que era tirado a água pra abastecer todo esse povo. E agora tem água tratada. Agora tem água tratada. Nós agradecemos o deputado e o nosso prefeito”, relatou.

Durante a entrega, o prefeito Zé Luiz destacou que o momento representa a realização de uma promessa e o cumprimento de um compromisso com o povo.

“Hoje nós estamos realizando o sonho da comunidade, que é água potável nas casas. Isso aqui não é uma obrigação nossa, mas um dever, porque a nossa missão é levar saúde e vida. Quero agradecer ao deputado Nicolau Júnior, que colocou esse recurso para transformar a vida das pessoas.”

O deputado estadual Nicolau Júnior, autor da emenda que tornou o projeto possível, ressaltou o compromisso e a parceria que têm transformado a vida das comunidades.

“O prefeito Zé Luiz tem ajudado muito a população. Quando a gente coloca emenda, ele trabalha de forma responsável e leva o benefício direto para quem mais precisa. Quero agradecer a ele pela administração e pela seriedade. Hoje, a dona Maria, que mora aqui na comunidade Belo Monte há mais de 30 anos, não vai mais precisar buscar água na cacimba. Agora a água vai vir direto pra casa dela. Isso é gratificante e renova o nosso compromisso de seguir trabalhando pelo povo do Acre.”

O deputado federal Zezinho Barbary também ressaltou a importância da parceria e o impacto do trabalho conjunto.

“Parabenizar o deputado Nicolau por essa conquista e estar realizando o sonho de uma pessoa que há mais de 30 anos sonhava em ter água potável dentro de casa, água tratada. E assim, é a minha felicidade poder estar participando de uma agenda como essa aqui com o nosso prefeito, na companhia do Nicolau”, declarou.

A entrega do sistema de abastecimento de água em Belo Monte marca um novo tempo para a comunidade. Mais do que uma obra, é a concretização de um sonho e o símbolo de um compromisso cumprido. Agora, a cada torneira aberta, corre também a esperança de um futuro mais digno, saudável e cheio de vida para as famílias da zona rural de Mâncio Lima.