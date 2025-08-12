Tudo sobre Política
Superintendente do Incra, Márcio Alecio, convoca reunião para famílias do PDS Mississipe e Resex Alto Juruá
Incra e Prefeitura de Marechal Thaumaturgo convocam reunião para avançar na regularização e liberar créditos a famílias do PDS Mississipe e da Resex Alto Juruá.
O superintendente regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Acre, Márcio Alecio, anunciou a realização de uma reunião estratégica para atender famílias do Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) MississipeeReserva Extrativista (Resex) Alto Juruá. O encontro ocorrerá na próxima quarta-feira, 13 de agosto de 2025, às 8h, no Ginásio Raimundo Bezerra Frota, em Marechal Thaumaturgo.
O objetivo é avançar nos processos de regularização das famílias e viabilizar a liberação de créditos voltados para moradia, produção e infraestrutura, fortalecendo as atividades econômicas sustentáveis da região.
Segundo o Incra, serão discutidos pontos como:
- Atualização cadastral das famílias beneficiárias;
- Situação documental de cada assentado e extrativista;
- Critérios e prazos para acesso ao Crédito Instalaçãoe dem
- Etapas do processo de titulação e segurança jurídica da posse da terra.
O PDS Mississipe e a Resex Alto Juruá reúnem dezenas de famílias que vivem da agricultura familiar, da pesca artesanal e do extrativismo de produtos da floresta, como a borracha, a castanha e óleos vegetais. A reunião pretende garantir que esses trabalhadores possam ter acesso rápido aos benefícios,
“Essa é uma oportunidade para cada família esclarecer dúvidas, resolver pendências e sair com o processo de regularização e crédito encaminhado. É fundamental a presença de todos”, afirmou Márcio Alecio.
13 de agosto de 2025 (quarta-feira)
Horário: 8h
Local: Ginásio Raimundo Bezerra Frota – Marechal Thaumaturgo/AC
A Prefeitura de Marechal Thaumaturgo reforça que a participação de todos é essencial para que os benefícios cheguem de forma justa e eficiente, impulsionando o desenvolvimento sustentável da região.
Alan Rick defende ferrovia bioceânica e estrada de integração Acre–Peru em reunião com o Ministério do Planejamento
O senador Alan Rick (União-AC) voltou a defender, nesta terça-feira, 12, a prioridade para a construção da ferrovia bioceânica e da rodovia de integração ligando o Acre ao Peru, através do Juruá, durante reunião da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet e sua equipe.
Segundo o parlamentar, os dois projetos são estratégicos para a integração do Brasil aos países sul-americanos, do comércio exterior com a Ásia e para o desenvolvimento econômico do Acre. “Essa ferrovia representa a integração dos dois oceanos, ligando o Brasil de leste a oeste, do Porto de Ilhéus, na Bahia, até o Porto de Chancay, no Peru, passando pelo nosso Acre e, a partir dele, aos mercados do Pacífico. Esse é um projeto de estado que pensa o Brasil de forma estratégica olhando o futuro”, afirmou.
Alan Rick lembrou que o traçado original da ferrovia prevê passagem pelo Acre, lado a lado com a BR 317. Além da ferrovia, o senador ressaltou a importância da construção de uma estrada entre Marechal Thaumaturgo (AC) e Puerto Inca (Peru) que se interligaria ao projeto da Rodovia Interoceânica e ainda tiraria Marechal Thaumaturgo do isolamento. “Essa estrada tem viabilidade ambiental, estrutural e econômica superior a outras alternativas e pode transformar a realidade de comunidades hoje afastadas das rotas de desenvolvimento”, destacou.
O senador reforçou que, para viabilizar o comércio exterior com o Peru, será necessário investir em infraestrutura aduaneira e logística na fronteira, aproveitando o potencial do Porto de Chancay, investimento de US$ 3,6 bilhões já realizado pelo governo chinês. “Com a ferrovia e a estrada, o Acre pode se tornar um polo logístico estratégico para as trocas comerciais entre o Brasil e o Pacífico, gerando empregos, renda e desenvolvimento para a região”, concluiu.
Senador Petecão vai denunciar no TCU gasto de R$ 9 milhões da prefeita Rosana Pereira para construir 31 casas em Senador Guiomard
Eber Machado acusa Bocalom de abandonar obras, perder R$ 50 milhões e ostentar cafezal enquanto Rio Branco depende de Rondônia
Prefeitura de Rodrigues Alves Intensifica Ações e Lança Campanha de Vacinação Antirrábica para Proteger Cães, Gatos
Vereador André Kamai denuncia queda nas matrículas da educação infantil em Rio Branco e cobra prioridade da prefeitura
Senador Petecão vai denunciar no TCU gasto de R$ 9 milhões da prefeita Rosana Pereira para construir 31 casas em Senador Guiomard
Petecão detona prefeita de Senador Guiomard: “Gastou R$ 9 milhões para fazer 31 casas”. O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) reagiu...
Vereador André Kamai denuncia queda nas matrículas da educação infantil em Rio Branco e cobra prioridade da prefeitura
Para o parlamentar, a queda no número de vagas não é fruto de limitações orçamentárias, mas de escolhas políticas equivocadas...
CGU aponta falhas e SEE/AC cancela licitação para segurança eletrônica em escolas, evitando gasto de R$ 24,2 milhões
A Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE/AC) decidiu cancelar um processo licitatório para contratação de serviços...
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
Polícia Federal deflagra Operação Bona Fortuna para investigar crimes eleitorais em Rio Branco e Cruzeiro do Sul
Ação apura esquema de compra de votos e fraude em contas de campanha durante eleições municipais de 2024 – Foto:...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresentou a cartilha criada pelo departamento de segurança alimentar, nutricional e escolar da secretaria...
Secretaria de Educação de Cruzeiro do Sul avalia avanços do 1º semestre e traça metas para o 2º período do ano letivo
A Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul promoveu um encontro com as equipes gestoras das escolas da rede...
Cruzeiro do Sul inicia II Jornada Pedagógica para educadores da rede municipal de ensino
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, deu início à II Jornada...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...
Curso sobre Emenda PIX capacita gestores públicos para execução de emendas de transferência especial
O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) por meio da Escola de Contas, realiza, nesta sexta-feira, 11 de...
Com campanha sólida, Brasiléia garante vaga na semifinal do Campeonato de Futsal Sub-20
Jogando diante de sua torcida no ginásio Luiz Eduardo Lopes Pessoa, no sábado, 9, a equipe sub-20 de Brasiléia garantiu...
Seleção de Brasiléia participa da segunda fase da Copa BOLPEBRA em Cobija durante comemorações da Independência da Bolívia
Como parte das comemorações pelo aniversário da Bolívia, celebrado em 6 de agosto, a cidade de Cobija recebeu nesta segunda-feira...
Cruzeiro do Sul homenageia time de futsal de escola rural que vai representar o município na etapa dos Jogos Escolares
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou na manhã desta segunda-feira,28, uma homenagem especial à equipe feminina de futsal da...
