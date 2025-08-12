Superintendente do Incra, Márcio Alecio, convoca reunião para famílias do PDS Mississipe e Resex Alto Juruá

Incra e Prefeitura de Marechal Thaumaturgo convocam reunião para avançar na regularização e liberar créditos a famílias do PDS Mississipe e da Resex Alto Juruá.

O superintendente regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Acre, Márcio Alecio, anunciou a realização de uma reunião estratégica para atender famílias do Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) MississipeeReserva Extrativista (Resex) Alto Juruá. O encontro ocorrerá na próxima quarta-feira, 13 de agosto de 2025, às 8h, no Ginásio Raimundo Bezerra Frota, em Marechal Thaumaturgo.

O objetivo é avançar nos processos de regularização das famílias e viabilizar a liberação de créditos voltados para moradia, produção e infraestrutura, fortalecendo as atividades econômicas sustentáveis da região.

Segundo o Incra, serão discutidos pontos como:

Atualização cadastral das famílias beneficiárias;

Situação documental de cada assentado e extrativista;

Critérios e prazos para acesso ao Crédito Instalaçãoe dem

Etapas do processo de titulação e segurança jurídica da posse da terra.

O PDS Mississipe e a Resex Alto Juruá reúnem dezenas de famílias que vivem da agricultura familiar, da pesca artesanal e do extrativismo de produtos da floresta, como a borracha, a castanha e óleos vegetais. A reunião pretende garantir que esses trabalhadores possam ter acesso rápido aos benefícios,

“Essa é uma oportunidade para cada família esclarecer dúvidas, resolver pendências e sair com o processo de regularização e crédito encaminhado. É fundamental a presença de todos”, afirmou Márcio Alecio.

Dados 13 de agosto de 2025 (quarta-feira)

Horário: 8h

Local: Ginásio Raimundo Bezerra Frota – Marechal Thaumaturgo/AC

A Prefeitura de Marechal Thaumaturgo reforça que a participação de todos é essencial para que os benefícios cheguem de forma justa e eficiente, impulsionando o desenvolvimento sustentável da região.