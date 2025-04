Superintendente do INCRA agradece deputado Tanízio Sá por emenda de R$ 300 mil que fortalece ações fundiárias no Acre

O superintendente do INCRA no Acre, Márcio Alécio, agradeceu, pelas redes sociais, o deputado estadual Tanízio Sá pela destinação de uma emenda no valor de R$ 300 mil, que possibilitou a aquisição de duas motos, um veículo e equipamentos para reforçar as ações de regularização fundiária no estado. A declaração foi feita durante a entrega oficial dos bens, ocorrida nesta semana.

Com os recursos, o INCRA adquiriu uma caminhonete L200 Triton 0 km, duas motos Pop 110, um quadriciclo e um motor de 40HP para equipar uma voadeira. Os veículos vão dar mais velocidade, mobilidade e eficiência aos trabalhos de campo, especialmente em áreas de difícil acesso.

“Quero agradecer ao deputado estadual Tanízio Sá pela destinação da emenda de R$ 300 mil ao INCRA. Com esse recurso, conseguimos adquirir um quadriciclo, duas motos e um veículo, que vão dar mais velocidade e eficiência aos nossos trabalhos de campo”, destacou Márcio Alécio.

O superintendente reforçou que a iniciativa vai permitir avanços importantes na regularização fundiária e na titulação de terras no Acre. “Essa conquista vai permitir avançar na regularização fundiária e na titulação de terras, atendendo uma demanda histórica das famílias de trabalhadores rurais do nosso estado. Muito obrigado, deputado!”, completou.

Tanízio Sá reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento agrário e o fortalecimento institucional do INCRA. “Sabemos da importância desse trabalho para o pequeno produtor rural, para as famílias que aguardam o título de suas terras. Vamos continuar colaborando com ações que levem mais dignidade e estrutura para essas regiões”, afirmou o parlamentar.