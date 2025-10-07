Solidariedade e compromisso com o povo: Deputada Maria Antônia transforma a vida de morador de Brasileia com apoio do deputado Dr. Eduardo Velloso

Graças à sensibilidade e ao compromisso da deputada estadual Maria Antônia e do seu esposo, o ex-prefeito Dêda Amorim, mais um acreano teve a vida transformada. O senhor Antônio Valdeir, morador do município de Brasileia, que vivia em completa cegueira, voltou a enxergar após uma cirurgia realizada pelo médico oftalmologista e deputado federal Dr. Eduardo Velloso, fruto de um pedido feito pessoalmente pela deputada.

Durante a festa de confraternização promovida pela deputada Maria Antônia no clube da PM, em Brasileia, o senhor Antônio participou do evento e, na ocasião, Maria Antônia se comprometeu a ajudá-lo. Naquele momento, o paciente não enxergava absolutamente nada e dependia de outras pessoas para se locomover. Com a sensibilidade que sempre marcou sua trajetória pública, a deputada não mediu esforços e buscou a parceria do deputado federal e médico Eduardo Velloso, que prontamente atendeu ao pedido.

Hoje, graças a essa parceria entre Maria Antônia, Dêda Amorim e Dr. Velloso, o senhor Antônio Valdeir recuperou a visão e voltou a ter autonomia e qualidade de vida.

Pioneira em levar saúde para quem mais precisa, Maria Antônia é idealizadora de importantes mutirões de cirurgias oftalmológicas que já devolveram a visão e a esperança a centenas de pessoas em todo o Acre. Sua atuação vai além das palavras — é feita de ações concretas que transformam vidas e demonstram o verdadeiro sentido da política pública voltada para o bem do povo.

Mais uma vez, a deputada Maria Antônia mostra que cuidar das pessoas é a sua maior missão. Seu compromisso com a população acreana continua fazendo diferença e levando luz, literalmente, à vida de quem mais precisa.

Veja o Vídeo: