Tudo sobre Política

Solidariedade e compromisso com o povo: Deputada Maria Antônia transforma a vida de morador de Brasileia com apoio do deputado Dr. Eduardo Velloso

Publicados

7 de outubro de 2025

Tudo sobre Política

Graças à sensibilidade e ao compromisso da deputada estadual Maria Antônia e do seu esposo, o ex-prefeito Dêda Amorim, mais um acreano teve a vida transformada. O senhor Antônio Valdeir, morador do município de Brasileia, que vivia em completa cegueira, voltou a enxergar após uma cirurgia realizada pelo médico oftalmologista e deputado federal Dr. Eduardo Velloso, fruto de um pedido feito pessoalmente pela deputada.

Durante a festa de confraternização promovida pela deputada Maria Antônia no clube da PM, em Brasileia, o senhor Antônio participou do evento e, na ocasião, Maria Antônia se comprometeu a ajudá-lo. Naquele momento, o paciente não enxergava absolutamente nada e dependia de outras pessoas para se locomover. Com a sensibilidade que sempre marcou sua trajetória pública, a deputada não mediu esforços e buscou a parceria do deputado federal e médico Eduardo Velloso, que prontamente atendeu ao pedido.

Hoje, graças a essa parceria entre Maria Antônia, Dêda Amorim e Dr. Velloso, o senhor Antônio Valdeir recuperou a visão e voltou a ter autonomia e qualidade de vida.

Pioneira em levar saúde para quem mais precisa, Maria Antônia é idealizadora de importantes mutirões de cirurgias oftalmológicas que já devolveram a visão e a esperança a centenas de pessoas em todo o Acre. Sua atuação vai além das palavras — é feita de ações concretas que transformam vidas e demonstram o verdadeiro sentido da política pública voltada para o bem do povo.

Leia Também:  ​Marina deve participar de lançamento de candidatura a prefeito de Rio Branco

Mais uma vez, a deputada Maria Antônia mostra que cuidar das pessoas é a sua maior missão. Seu compromisso com a população acreana continua fazendo diferença e levando luz, literalmente, à vida de quem mais precisa.

Veja o Vídeo:

COMENTE ABAIXO:
Tudo sobre Política

Deputada Maria Antônia solicita ampliação do horário de funcionamento do SAMU em Marechal Thaumaturgo

Publicados

9 minutos atrás

em

7 de outubro de 2025

Por

Durante sessão na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a deputada estadual Maria Antônia (PP) apresentou uma solicitação importante à Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), pedindo a ampliação do horário de funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no município de Marechal Thaumaturgo.

Atualmente, o atendimento é realizado apenas das 7h às 19h, o que, segundo a parlamentar, deixa a população desassistida durante a noite, período em que também ocorrem emergências médicas.

“O SAMU é um serviço essencial e deve estar disponível 24 horas por dia, garantindo atendimento rápido e salvando vidas”, destacou Maria Antônia ao defender a ampliação do horário.

A deputada solicitou à Sesacre que avalie com urgência a viabilidade de manter o serviço ativo em tempo integral, se for o caso que conntrate motoristas para atuarem para que assim assegure à população thaumaturguense o direito a um atendimento digno, contínuo e eficiente.

Maria Antônia ressaltou ainda que o pedido reforça a necessidade de melhorar o acesso aos serviços de saúde de urgência em regiões isoladas do estado, como Marechal Thaumaturgo, onde o deslocamento para atendimento hospitalar é difícil e demorado.

Leia Também:  Toffoli derruba decisão que mandou soltar presos condenados em 2ª instância

Maria Antônia também manifestou preocupação com o recente caso suspeito de contaminação por metanol registrado no Acre, alertando para a necessidade de reforçar a estrutura da rede de saúde, especialmente nas cidades do interior, para que o Estado esteja preparado para responder rapidamente a possíveis emergências dessa natureza.

“É preciso que o Governo do Estado e a Sesacre estejam atentos. Um caso de contaminação por metanol pode se agravar rapidamente, e precisamos garantir que os profissionais e unidades de saúde estejam prontos para agir”, alertou a deputada.

Com forte atuação na área da saúde, a deputada Maria Antônia tem se destacado pela defesa de políticas públicas que beneficiem a população do interior do Acre, lutando para garantir que todos os cidadãos tenham acesso a atendimento médico de qualidade, independente da distância ou das dificuldades de transporte.

COMENTE ABAIXO:
Política8 horas atrás

Enquanto o povo do Acre sofre com falta de investimento em políticas públicas, Mailza Assis gasta quase R$ 200 mil com móveis e decoração para o seu gabinete

Em meio à crise econômica que castiga o Acre, com hospitais enfrentando falta de insumos, servidores públicos desvalorizados e famílias...
Política3 dias atrás

Socorro Neri cobra providências do Governo Federal e DNIT para recuperação da BR-364 e destaca importância da rodovia para o desenvolvimento do Acre

A deputada federal Socorro Neri (PP-AC) reforçou, neste sábado (4), a necessidade de uma ação imediata do Departamento Nacional de...
Política3 dias atrás

Exporta Mais Amazônia supera a marca de R$ 100 milhões em negócios e fortalece a imagem da região no mercado internacional

De 28 de setembro a 1º de outubro de 2025, Rio Branco sediou a 40ª edição do Exporta Mais Amazônia,...

Polícia3 semanas atrás

Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Polícia3 semanas atrás

Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia

A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Polícia3 semanas atrás

Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força

O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...

Educação9 horas atrás

Afya abre inscrições para Vestibular Unificado de Medicina com vagas no Acre e outras 31 unidades do país

Processo seletivo permite concorrer a até três unidades com apenas uma inscrição; no Acre, as oportunidades são em Cruzeiro do...
Educação2 semanas atrás

Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM

A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
Educação2 semanas atrás

Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas

Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...

Concurso4 semanas atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso1 mês atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso1 mês atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

Esporte1 dia atrás

Equipe de Brasiléia conquista o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino 2025

A equipe de Brasiléia conquistou o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino...
Esporte2 dias atrás

Brasiléia avança à final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer o Boca do Acre

A equipe de Brasiléia garantiu sua vaga na grande final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer...
Esporte2 dias atrás

Com apoio da prefeitura, grande final do Campeonato Rodriguense de Motocross 2025 marca a tarde deste sábado

Assessoria – Emoção, velocidade e muita adrenalina marcaram a grande final do Campeonato Rodriguense de Motocross 2025, realizada neste sábado...

