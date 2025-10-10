Socorro Neri protagoniza debate sobre bioeconomia e reforça compromisso com o desenvolvimento sustentável da Amazônia

Em um dos momentos mais relevantes da agenda Pré-COP30, realizada em Brasília, a deputada federal Socorro Neri (PP-AC) demonstrou mais uma vez seu protagonismo político e compromisso com o futuro sustentável da Amazônia.

Como vice-presidente do Parlamento Amazônico (Parlamaz), a parlamentar teve a honra de moderar o Diálogo Parlamentar sobre Bioeconomia para a Conservação da Amazônia, promovido pela International Conservation Caucus Foundation (ICCF).

O evento reuniu especialistas e parlamentares da América Latina para discutir caminhos que permitam harmonizar legislações e impulsionar uma bioeconomia inclusiva e sustentável, capaz de gerar emprego, renda e desenvolvimento regional, sem abrir mão da preservação ambiental e do respeito aos povos originários e comunidades tradicionais.

“A Amazônia pede diálogo e ação. O desenvolvimento econômico precisa caminhar junto com a preservação ambiental e a inclusão social. É nisso que estamos trabalhando”, destacou Socorro Neri.

Como uma das vozes mais qualificadas do Congresso Nacional em temas socioambientais, Socorro Neri vem exercendo com firmeza seu papel no Parlamento Amazônico, fórum que reúne representantes dos nove estados da região para construir soluções conjuntas de desenvolvimento sustentável.

Sua atuação, pautada pelo diálogo e pela técnica, tem sido reconhecida em nível nacional e internacional, consolidando seu nome como uma liderança comprometida com políticas públicas voltadas à bioeconomia e à conservação ambiental.

Durante o evento, Socorro Neri reforçou seu empenho como relatora do Projeto de Lei Complementar (PLP) 150/2022, que institui a Política Nacional de Bioeconomia (PNB).

A proposta tem como objetivo criar um marco legal claro e moderno para promover a utilização sustentável dos recursos da biodiversidade brasileira, incentivando cadeias produtivas inovadoras e valorizando o conhecimento tradicional das populações amazônicas.

Entre as principais diretrizes do projeto estão:

Incentivo à inovação e pesquisa científica aplicadas à biodiversidade;

Fomento à industrialização sustentável de produtos florestais e biotecnológicos;

Geração de emprego e renda em comunidades locais;

Inclusão social e valorização dos saberes tradicionais;

Atração de investimentos privados com segurança jurídica e responsabilidade ambiental.

“Como relatora do PLP 150/2022, reforço meu compromisso em avançar nesse tema estratégico para o Brasil e para toda a região amazônica. A bioeconomia é uma oportunidade concreta de aliar preservação e prosperidade”, afirmou a deputada.

O projeto, que tramita na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia (CINDRE), deve ser debatido em audiência pública conjunta com outras comissões do Congresso, envolvendo ministérios, pesquisadores e representantes de comunidades tradicionais.

O diálogo moderado por Socorro Neri faz parte da preparação para a COP30, que será realizada em 2025, em Belém (PA).

O encontro reforçou a importância de a Amazônia estar no centro da agenda climática e econômica mundial, com políticas públicas que garantam conservação, inclusão e prosperidade.

Ao defender a bioeconomia como um novo modelo de desenvolvimento, Neri tem contribuído para posicionar o Acre e toda a região amazônica como referência mundial na transição para uma economia verde e justa.

“A Amazônia é um patrimônio do mundo, mas pertence a quem nela vive. Cabe a nós garantir que seu potencial se traduza em dignidade, oportunidades e futuro para o nosso povo”, concluiu a deputada.

Com uma trajetória marcada pela competência técnica e pelo compromisso ético, Socorro Neri reafirma seu papel de destaque no cenário político nacional, sendo uma das principais articuladoras de uma nova visão de desenvolvimento — sustentável, inclusiva e baseada na ciência.

Sua atuação no Parlamento Amazônico e como relatora do PLP 150/2022 demonstra o quanto o Acre tem contribuído com soluções para o Brasil e para o planeta. A deputada se consolida, assim, como uma voz de equilíbrio e esperança, que transforma debates em propostas concretas e defende uma Amazônia viva, próspera e respeitada.