Tudo sobre Política
Socorro Neri e vereador Leôncio Castro promovem ação especial em comemoração ao Dia das Crianças em Rio Branco
Tudo sobre Política
A deputada federal Socorro Neri (PP/AC), em parceria com o vereador Leôncio Castro, promoveu neste sábado (11) uma extensa programação em homenagem ao Dia das Crianças, levando momentos de lazer e confraternização para centenas de famílias das comunidades Cidade Nova, Recanto dos Buritis e Cidade do Povo, em Rio Branco.
A ação contou com uma estrutura voltada para o público infantil, com brinquedos, brincadeiras, distribuição de lanches e cachorro-quente, proporcionando um dia de alegria e diversão para as crianças. O evento foi marcado pela participação ativa de voluntários, lideranças comunitárias e famílias que se reuniram para celebrar a data em um ambiente de integração e solidariedade.
Durante a programação na Cidade do Povo, a deputada e o vereador receberam a visita da vice-governadora Mailza, que fez questão de prestigiar o evento e reforçar a importância de iniciativas voltadas às comunidades e à valorização da infância.
Para a deputada Socorro Neri, o momento foi uma oportunidade de aproximar ainda mais o mandato das famílias e de reafirmar o compromisso com as crianças acreanas.
“O Dia das Crianças é uma data especial, que nos convida a olhar com carinho para o futuro. Celebrar essa data é também reafirmar nosso compromisso com políticas públicas que garantam oportunidades e bem-estar para as nossas crianças. Agradeço ao vereador Leôncio Castro e a todos que se uniram para realizar essa linda celebração”, destacou Neri.
O vereador Leôncio Castro também ressaltou a importância da parceria e o envolvimento das comunidades na realização do evento.
“Nosso objetivo é levar alegria e esperança para as crianças e suas famílias. É gratificante ver o sorriso de cada uma delas e saber que estamos contribuindo para um dia especial”, afirmou.
A programação em alusão ao Dia das Crianças terá continuidade neste sábado, 12 de outubro, com uma nova edição da celebração no Campo de Futebol Laelia Alcântara, no bairro Cidade Nova, das 15h às 17h.
Evento: Comemoração do Dia das Crianças
Local: Campo de Futebol – Laelia Alcântara (Cidade Nova)
Data: 12 de outubro
Horário: 15h às 17h
Realização: Deputada Federal Socorro Neri e Vereador Leôncio Castro
Tudo sobre Política
Projeto custeado com emenda do senador Alan Rick leva cinema a bairros de Rio Branco na Semana da Criança
Assessoria – Durante a Semana da Criança, moradores de diferentes bairros de Rio Branco tiveram a oportunidade de participar do projeto Cinema na Comunidade, custeado com emenda do mandato do senador Alan Rick (União-AC). A iniciativa levou sessões gratuitas de cinema ao ar livre para famílias e crianças da capital.
O projeto é executado pelo Instituto Casa da Vila, em parceria com organizações sociais e lideranças comunitárias, e tem como objetivo promover cultura, lazer e integração social nas comunidades.
A programação começou na quinta-feira (9), na Escola João Paulo II, localizada na Estrada da Sobral. Na sexta-feira (10), o telão foi montado no estacionamento do Supermercado Kometa, no bairro Bahia Nova, onde também houve recreação, brinquedos infláveis e outras atividades para as crianças. O encerramento ocorre neste sábado (11), no bairro Wanderley Dantas, ao lado da Igreja Assembleia de Deus Rocha Eterna.
O ônibus do projeto é responsável por transportar toda a estrutura necessária, como telão, projetor, som, cadeiras e máquinas de pipoca, garantindo uma experiência completa de cinema para as famílias das comunidades contempladas.
Segundo o senador Alan Rick, o objetivo é levar momentos de alegria e convivência a quem mais precisa.
“É emocionante ver o brilho nos olhos das crianças e das famílias reunidas para assistir a um filme. São ações simples, mas que fazem diferença na vida das pessoas e fortalecem o sentimento de comunidade”, destacou o parlamentar.
O Cinema na Comunidade integra um conjunto de ações apoiadas pelo mandato do senador voltadas à promoção do lazer, da cidadania e da inclusão social em todo o Acre. O projeto teve suas sessões ampliadas durante a Semana da Criança, mas seguirá ao longo do ano com exibições semanais em diferentes bairros da capital e, em breve, também no interior do estado.
Projeto custeado com emenda do senador Alan Rick leva cinema a bairros de Rio Branco na Semana da Criança
Socorro Neri e vereador Leôncio Castro promovem ação especial em comemoração ao Dia das Crianças em Rio Branco
Prefeitura de Cruzeiro do Sul distribui kits de enxoval para bebês nas vilas Lagoinha e Santa Luzia por meio do programa “Mamãe Presente”
3ª edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé será oficialmente aberta neste sábado em Cruzeiro do Sul
Descaso e irresponsabilidade da Gestão Bocalom: Ministério Público investiga falhas graves na obra do viaduto da AABB em Rio Branco
POLÍTICA
Prefeito Padeiro invade propriedade de moradora no Bujari, para abrir ramal, e é acusado de abuso de poder por moradores do Assentamento Walter Arce
O prefeito de Bujari, João Edvaldo Teles, conhecido como Padeiro, está sendo duramente criticado por moradores do Assentamento Walter Arce,...
Tribunal de Contas do Estado do Acre aprova, com ressalvas, as contas do governador Gladson Cameli referentes ao exercício de 2022
O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) aprovou, com ressalvas, as contas do governador Gladson de Lima Cameli...
Senador Alan Rick defende correção de veto e destaca novas leis no combate à fome e ao desperdício de alimentos: “É um desperdício moral, econômico e ambiental”
Assessoria – O Brasil é um gigante agroalimentar. Produzimos para abastecer o mundo, mas convivemos com um paradoxo que nos...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Escola Bela Flor realiza mais uma edição do Sarau Literário com destaque para a criatividade dos alunos
A Escola Bela Flor foi palco de mais uma edição do Sarau Literário, um evento que reuniu alunos do 1º...
Educação de Cruzeiro do Sul fortalece leitura em escolas de comunidades ribeirinhas
Assessoria – Na comunidade do Rio Croa, um dos pontos turísticos mais conhecidos de Cruzeiro do Sul, a Escola municipal...
Afya abre inscrições para Vestibular Unificado de Medicina com vagas no Acre e outras 31 unidades do país
Processo seletivo permite concorrer a até três unidades com apenas uma inscrição; no Acre, as oportunidades são em Cruzeiro do...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
3ª edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé será oficialmente aberta neste sábado em Cruzeiro do Sul
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer realizará neste sábado, 11,...
Equipe de Brasiléia conquista o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino 2025
A equipe de Brasiléia conquistou o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino...
Brasiléia avança à final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer o Boca do Acre
A equipe de Brasiléia garantiu sua vaga na grande final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política7 dias atrás
Socorro Neri cobra providências do Governo Federal e DNIT para recuperação da BR-364 e destaca importância da rodovia para o desenvolvimento do Acre
-
Cultura5 dias atrás
3ª noite do Festival da Banana 2025 é marcado pela escolha da Rainha do Festival e do Banana Folia, em Rodrigues Alves
-
Cultura6 dias atrás
Segunda noite da ExpoFronteira reúne milhares de pessoas com show, rodeio e ampla participação de expositores
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Deputada Maria Antônia realiza grande evento em Brasiléia com sorteio de prêmios e participação de lideranças políticas