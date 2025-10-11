Socorro Neri e vereador Leôncio Castro promovem ação especial em comemoração ao Dia das Crianças em Rio Branco

A deputada federal Socorro Neri (PP/AC), em parceria com o vereador Leôncio Castro, promoveu neste sábado (11) uma extensa programação em homenagem ao Dia das Crianças, levando momentos de lazer e confraternização para centenas de famílias das comunidades Cidade Nova, Recanto dos Buritis e Cidade do Povo, em Rio Branco.

A ação contou com uma estrutura voltada para o público infantil, com brinquedos, brincadeiras, distribuição de lanches e cachorro-quente, proporcionando um dia de alegria e diversão para as crianças. O evento foi marcado pela participação ativa de voluntários, lideranças comunitárias e famílias que se reuniram para celebrar a data em um ambiente de integração e solidariedade.

Durante a programação na Cidade do Povo, a deputada e o vereador receberam a visita da vice-governadora Mailza, que fez questão de prestigiar o evento e reforçar a importância de iniciativas voltadas às comunidades e à valorização da infância.

Para a deputada Socorro Neri, o momento foi uma oportunidade de aproximar ainda mais o mandato das famílias e de reafirmar o compromisso com as crianças acreanas.

“O Dia das Crianças é uma data especial, que nos convida a olhar com carinho para o futuro. Celebrar essa data é também reafirmar nosso compromisso com políticas públicas que garantam oportunidades e bem-estar para as nossas crianças. Agradeço ao vereador Leôncio Castro e a todos que se uniram para realizar essa linda celebração”, destacou Neri.

O vereador Leôncio Castro também ressaltou a importância da parceria e o envolvimento das comunidades na realização do evento.

“Nosso objetivo é levar alegria e esperança para as crianças e suas famílias. É gratificante ver o sorriso de cada uma delas e saber que estamos contribuindo para um dia especial”, afirmou.

A programação em alusão ao Dia das Crianças terá continuidade neste sábado, 12 de outubro, com uma nova edição da celebração no Campo de Futebol Laelia Alcântara, no bairro Cidade Nova, das 15h às 17h.

Evento: Comemoração do Dia das Crianças

Local: Campo de Futebol – Laelia Alcântara (Cidade Nova)

Data: 12 de outubro

Horário: 15h às 17h

Realização: Deputada Federal Socorro Neri e Vereador Leôncio Castro