Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Tudo sobre Política

Socorro Neri e vereador Leôncio Castro promovem ação especial em comemoração ao Dia das Crianças em Rio Branco

Publicados

11 de outubro de 2025

Tudo sobre Política

A deputada federal Socorro Neri (PP/AC), em parceria com o vereador Leôncio Castro, promoveu neste sábado (11) uma extensa programação em homenagem ao Dia das Crianças, levando momentos de lazer e confraternização para centenas de famílias das comunidades Cidade Nova, Recanto dos Buritis e Cidade do Povo, em Rio Branco.

A ação contou com uma estrutura voltada para o público infantil, com brinquedos, brincadeiras, distribuição de lanches e cachorro-quente, proporcionando um dia de alegria e diversão para as crianças. O evento foi marcado pela participação ativa de voluntários, lideranças comunitárias e famílias que se reuniram para celebrar a data em um ambiente de integração e solidariedade.

Durante a programação na Cidade do Povo, a deputada e o vereador receberam a visita da vice-governadora Mailza, que fez questão de prestigiar o evento e reforçar a importância de iniciativas voltadas às comunidades e à valorização da infância.

Para a deputada Socorro Neri, o momento foi uma oportunidade de aproximar ainda mais o mandato das famílias e de reafirmar o compromisso com as crianças acreanas.

“O Dia das Crianças é uma data especial, que nos convida a olhar com carinho para o futuro. Celebrar essa data é também reafirmar nosso compromisso com políticas públicas que garantam oportunidades e bem-estar para as nossas crianças. Agradeço ao vereador Leôncio Castro e a todos que se uniram para realizar essa linda celebração”, destacou Neri.

Leia Também:  Atlético-AC joga para o gasto e bate Vasco-AC na estreia no estadual

O vereador Leôncio Castro também ressaltou a importância da parceria e o envolvimento das comunidades na realização do evento.

“Nosso objetivo é levar alegria e esperança para as crianças e suas famílias. É gratificante ver o sorriso de cada uma delas e saber que estamos contribuindo para um dia especial”, afirmou.

A programação em alusão ao Dia das Crianças terá continuidade neste sábado, 12 de outubro, com uma nova edição da celebração no Campo de Futebol Laelia Alcântara, no bairro Cidade Nova, das 15h às 17h.

Evento: Comemoração do Dia das Crianças

Local: Campo de Futebol – Laelia Alcântara (Cidade Nova)

Data: 12 de outubro

Horário: 15h às 17h

Realização: Deputada Federal Socorro Neri e Vereador Leôncio Castro

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Tudo sobre Política

Projeto custeado com emenda do senador Alan Rick leva cinema a bairros de Rio Branco na Semana da Criança

Publicados

5 minutos atrás

em

11 de outubro de 2025

Por

Assessoria – Durante a Semana da Criança, moradores de diferentes bairros de Rio Branco tiveram a oportunidade de participar do projeto Cinema na Comunidade, custeado com emenda do mandato do senador Alan Rick (União-AC). A iniciativa levou sessões gratuitas de cinema ao ar livre para famílias e crianças da capital.

O projeto é executado pelo Instituto Casa da Vila, em parceria com organizações sociais e lideranças comunitárias, e tem como objetivo promover cultura, lazer e integração social nas comunidades.

A programação começou na quinta-feira (9), na Escola João Paulo II, localizada na Estrada da Sobral. Na sexta-feira (10), o telão foi montado no estacionamento do Supermercado Kometa, no bairro Bahia Nova, onde também houve recreação, brinquedos infláveis e outras atividades para as crianças. O encerramento ocorre neste sábado (11), no bairro Wanderley Dantas, ao lado da Igreja Assembleia de Deus Rocha Eterna.

O ônibus do projeto é responsável por transportar toda a estrutura necessária, como telão, projetor, som, cadeiras e máquinas de pipoca, garantindo uma experiência completa de cinema para as famílias das comunidades contempladas.

Leia Também:  Atlético-AC joga para o gasto e bate Vasco-AC na estreia no estadual

Segundo o senador Alan Rick, o objetivo é levar momentos de alegria e convivência a quem mais precisa.

“É emocionante ver o brilho nos olhos das crianças e das famílias reunidas para assistir a um filme. São ações simples, mas que fazem diferença na vida das pessoas e fortalecem o sentimento de comunidade”, destacou o parlamentar.

O Cinema na Comunidade integra um conjunto de ações apoiadas pelo mandato do senador voltadas à promoção do lazer, da cidadania e da inclusão social em todo o Acre. O projeto teve suas sessões ampliadas durante a Semana da Criança, mas seguirá ao longo do ano com exibições semanais em diferentes bairros da capital e, em breve, também no interior do estado.

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política1 dia atrás

Prefeito Padeiro invade propriedade de moradora no Bujari, para abrir ramal, e é acusado de abuso de poder por moradores do Assentamento Walter Arce

O prefeito de Bujari, João Edvaldo Teles, conhecido como Padeiro, está sendo duramente criticado por moradores do Assentamento Walter Arce,...
Política2 dias atrás

Tribunal de Contas do Estado do Acre aprova, com ressalvas, as contas do governador Gladson Cameli referentes ao exercício de 2022

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) aprovou, com ressalvas, as contas do governador Gladson de Lima Cameli...
Política2 dias atrás

Senador Alan Rick defende correção de veto e destaca novas leis no combate à fome e ao desperdício de alimentos: “É um desperdício moral, econômico e ambiental”

Assessoria – O Brasil é um gigante agroalimentar. Produzimos para abastecer o mundo, mas convivemos com um paradoxo que nos...

POLÍCIA

Polícia4 semanas atrás

Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Polícia4 semanas atrás

Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia

A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Polícia4 semanas atrás

Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força

O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...

EDUCAÇÃO

Educação1 dia atrás

Escola Bela Flor realiza mais uma edição do Sarau Literário com destaque para a criatividade dos alunos

A Escola Bela Flor foi palco de mais uma edição do Sarau Literário, um evento que reuniu alunos do 1º...
Educação3 dias atrás

Educação de Cruzeiro do Sul fortalece leitura em escolas de comunidades ribeirinhas

Assessoria – Na comunidade do Rio Croa, um dos pontos turísticos mais conhecidos de Cruzeiro do Sul, a Escola municipal...
Educação4 dias atrás

Afya abre inscrições para Vestibular Unificado de Medicina com vagas no Acre e outras 31 unidades do país

Processo seletivo permite concorrer a até três unidades com apenas uma inscrição; no Acre, as oportunidades são em Cruzeiro do...

CONCURSO

Concurso1 mês atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso1 mês atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso1 mês atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte2 horas atrás

3ª edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé será oficialmente aberta neste sábado em Cruzeiro do Sul

Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer realizará neste sábado, 11,...
Esporte5 dias atrás

Equipe de Brasiléia conquista o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino 2025

A equipe de Brasiléia conquistou o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino...
Esporte6 dias atrás

Brasiléia avança à final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer o Boca do Acre

A equipe de Brasiléia garantiu sua vaga na grande final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS