Tudo sobre Política
Socorro Neri é reconhecida no 3º Prêmio de Comunicação do Governo do Acre por contribuição à comunicação pública
Tudo sobre Política
Mandato de Socorro Neri é reconhecido por revitalização de rádios no Prêmio de Comunicação do Acre.
A deputada federal Socorro Neri foi uma das personalidades prestigiadas durante o 3º Prêmio de Comunicação do Governo do Acre, evento que celebra a atuação dos profissionais e instituições que fortalecem a comunicação pública no estado. A cerimônia reuniu autoridades, jornalistas e comunicadores, destacando iniciativas que promovem informação de qualidade e valorizam a história do povo acreano.
Durante o evento, o mandato da parlamentar recebeu reconhecimento especial pela destinação de emendas voltadas à revitalização da Rádio Difusora Acreana, bem como das Rádios Aldeia de Xapuri e Difusora de Brasiléia. As ações reforçam o compromisso de Neri com o fortalecimento dos veículos públicos de comunicação, essenciais para preservar a memória, dar voz às comunidades e ampliar o acesso à informação.
Socorro Neri fez questão de parabenizar o governador Gladson Cameli, a vice-governadora Mailza Assis e a secretária de Comunicação, Nayara Lessa, pela realização do evento, que destacou o papel estratégico da comunicação para o desenvolvimento do Acre. Segundo ela, a premiação foi marcada pela sensibilidade e pelo reconhecimento a profissionais que dedicam suas vidas a informar a população.
O prêmio também prestou uma emocionante homenagem ao renomado fotógrafo Marcos Vicentti, cuja trajetória deixou um legado importante para o jornalismo acreano. O tributo reforçou o impacto de sua obra e a admiração de colegas e admiradores que acompanharam sua carreira.
Tudo sobre Política
Tanízio Sá cumpre agenda na APAE e reforça apoio destinando novas emendas para crianças especiais de Manoel Urbano
Assessoria – O deputado estadual Tanízio Sá cumpriu agenda na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Manoel Urbano nesta quinta-feira (27), onde se reuniu com a assistente social Maria e com o Richard, Adalto, Jhonatan e Camile. Durante a visita, o parlamentar reforçou seu compromisso com a instituição, que desempenha um papel essencial no atendimento às crianças com necessidades especiais no município. A presença de Sá foi marcada por uma conversa direta com a equipe e a avaliação das demandas prioritárias da entidade.
O deputado ressaltou que tem destinado recursos de forma contínua para fortalecer as ações da APAE. Este ano, ele destinou uma emenda de R$ 50 mil para o funcionamento da instituição; no ano anterior, já havia encaminhado R$ 30 mil. Os investimentos têm como objetivo garantir a manutenção dos serviços prestados e ampliar as condições de atendimento, contribuindo para que a APAE siga oferecendo suporte de qualidade às famílias e às crianças beneficiadas.
A APAE de Manoel Urbano conta com uma equipe multidisciplinar composta por psicólogo, assistente social, odontólogo e profissionais dedicados ao acompanhamento pedagógico e terapêutico. A instituição se tornou referência regional no cuidado e na inclusão de crianças especiais, atuando não apenas no atendimento direto, mas também na integração social e no fortalecimento de vínculos comunitários. O trabalho diário realizado ali evidencia a importância de políticas públicas de continuidade e investimentos estruturais.
Tanízio Sá destacou que seu apoio não é circunstancial, mas parte de uma visão de responsabilidade social com as famílias que dependem da instituição. Ao reafirmar o compromisso de seguir destinando recursos e acompanhando as demandas da APAE, o parlamentar sinalizou que a atenção às crianças especiais deve ser prioridade permanente. “Eu jamais deixaria de apoiá-los”, afirmou, reforçando que sua atuação legislativa continuará alinhada às necessidades concretas da população de Manoel Urbano.
Socorro Neri é reconhecida no 3º Prêmio de Comunicação do Governo do Acre por contribuição à comunicação pública
“Se essa imundice não quer trabalhar, entregue para o Elvis”, diz moradora de Sena revoltada com a administração de Gerlen Diniz
“Vai trabalhar, Bocalom”: Vovó do Zap acusa prefeito de abandonar Rio Branco em meio à falta de água, caos nos serviços públicos e gastos supérfluos
Devido as fortes chuvas ação no Complexo Esportivo do Aeroporto Velho ocorrerá nesta quinta-feira
OAB/AC tem proposta aprovada para criar Observatório de Violência de Gênero na advocacia
POLÍTICA
“Se essa imundice não quer trabalhar, entregue para o Elvis”, diz moradora de Sena revoltada com a administração de Gerlen Diniz
Moradora explode em críticas e pede saída de Gerlen Diniz da prefeitura de Sena Madureira – Foto: Reprodução Uma moradora...
“Vai trabalhar, Bocalom”: Vovó do Zap acusa prefeito de abandonar Rio Branco em meio à falta de água, caos nos serviços públicos e gastos supérfluos
“Vai trabalhar e honra o que prometeu!”: Vovó do Zap confronta prefeito Bocalom em novo vídeo – Foto: Reprodução/ Whidy...
Crise sem fim: Tribunal de Contas volta à Maternidade Bárbara Heliodora e expõe falhas persistentes na gestão da saúde pública
TCE-AC faz nova fiscalização na Maternidade Bárbara Heliodora – Foto: Assessoria/ TCE-AC Auditores do Tribunal de Contas do Acre iniciaram,...
POLÍCIA
Operação Última Queda deflagra ações em Brasiléia e Rio Branco contra núcleo do crime organizado
Forças de segurança deflagram Operação Última Queda e miram núcleo de organização criminosa – Foto: Arquivo/ PF-AC Equipes da Força...
Ação integrada em Epitaciolândia frustra sequestro de taxista e leva à prisão de quatro suspeitos na fronteira
Sequestro de taxista e termina com prisão de quatro suspeitos na fronteira – Foto: Asscom/ PMAC Meliantes são presos após...
Foragido da Justiça do Acre é capturado em área rural de Roraima após duas décadas de crime contra enteada
Suspeito de violência sexual contra enteada é encontrado após 20 anos de fuga – Foto: Polícia Civil/ Divulgação Um homem...
EDUCAÇÃO
Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia
A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...
Escola Socorro Frota celebra encerramento do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Socorro Frota, realizou nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...
Escola Menino Jesus realiza culminância do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Menino Jesus, promoveu nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...
CONCURSO
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
ESPORTE
Flamenguistas de Brasileia seguem viagem rumo a Lima, no Peru, para acompanhar a final da Conmebol
Torcida rubro-negra de Brasileia viaja ao Peru para final da Conmebol. Torcedores do Flamengo mostraram toda a paixão pelo clube...
Grande final do Mountain Bike movimenta Brasiléia e reúne competidores do Acre e do Peru
Prefeitura e Unibike realizam final do Campeonato de Mountain Bike 2025 em Brasiléia – Foto: Secom/ Prefeitura de Brasielia A...
Prefeitura de Brasileia promove campeonato que fortalece atletas e comunidade do Km 26
O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, tem reafirmado seu compromisso com o esporte e o bem-estar da população ao...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Tudo Sobre Política II5 dias atrás
Maria Antônia, Dêda e Eduardo Velloso promovem grande festa de Natal antecipado na Vila Redenção
-
Política4 dias atrás
Modernização, segurança jurídica e reconhecimento: IEPTB-AC realiza evento marcante com autoridades do Acre
-
Política6 dias atrás
TCE-AC realiza fiscalização simultânea nas UPAs de Rio Branco para avaliar estrutura, atendimento e uso dos recursos públicos
-
Política Destaque4 dias atrás
STF aciona PF e coloca Zezinho Barbary no centro de investigação por uso suspeito de emendas e máquinas em área ambiental