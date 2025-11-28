Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Tudo sobre Política

Socorro Neri é reconhecida no 3º Prêmio de Comunicação do Governo do Acre por contribuição à comunicação pública

Publicados

28 de novembro de 2025

Tudo sobre Política

Mandato de Socorro Neri é reconhecido por revitalização de rádios no Prêmio de Comunicação do Acre.

A deputada federal Socorro Neri foi uma das personalidades prestigiadas durante o 3º Prêmio de Comunicação do Governo do Acre, evento que celebra a atuação dos profissionais e instituições que fortalecem a comunicação pública no estado. A cerimônia reuniu autoridades, jornalistas e comunicadores, destacando iniciativas que promovem informação de qualidade e valorizam a história do povo acreano.

Durante o evento, o mandato da parlamentar recebeu reconhecimento especial pela destinação de emendas voltadas à revitalização da Rádio Difusora Acreana, bem como das Rádios Aldeia de Xapuri e Difusora de Brasiléia. As ações reforçam o compromisso de Neri com o fortalecimento dos veículos públicos de comunicação, essenciais para preservar a memória, dar voz às comunidades e ampliar o acesso à informação.

Socorro Neri fez questão de parabenizar o governador Gladson Cameli, a vice-governadora Mailza Assis e a secretária de Comunicação, Nayara Lessa, pela realização do evento, que destacou o papel estratégico da comunicação para o desenvolvimento do Acre. Segundo ela, a premiação foi marcada pela sensibilidade e pelo reconhecimento a profissionais que dedicam suas vidas a informar a população.

Leia Também:  CCJ aprova relatório do senador Petecão que garante realocação de concursados demitidos da Eletrobras

O prêmio também prestou uma emocionante homenagem ao renomado fotógrafo Marcos Vicentti, cuja trajetória deixou um legado importante para o jornalismo acreano. O tributo reforçou o impacto de sua obra e a admiração de colegas e admiradores que acompanharam sua carreira.

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Tudo sobre Política

Tanízio Sá cumpre agenda na APAE e reforça apoio destinando novas emendas para crianças especiais de Manoel Urbano

Publicados

13 horas atrás

em

27 de novembro de 2025

Por

Assessoria – O deputado estadual Tanízio Sá cumpriu agenda na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Manoel Urbano nesta quinta-feira (27), onde se reuniu com a assistente social Maria e com o Richard, Adalto, Jhonatan e Camile. Durante a visita, o parlamentar reforçou seu compromisso com a instituição, que desempenha um papel essencial no atendimento às crianças com necessidades especiais no município. A presença de Sá foi marcada por uma conversa direta com a equipe e a avaliação das demandas prioritárias da entidade.

O deputado ressaltou que tem destinado recursos de forma contínua para fortalecer as ações da APAE. Este ano, ele destinou uma emenda de R$ 50 mil para o funcionamento da instituição; no ano anterior, já havia encaminhado R$ 30 mil. Os investimentos têm como objetivo garantir a manutenção dos serviços prestados e ampliar as condições de atendimento, contribuindo para que a APAE siga oferecendo suporte de qualidade às famílias e às crianças beneficiadas.

A APAE de Manoel Urbano conta com uma equipe multidisciplinar composta por psicólogo, assistente social, odontólogo e profissionais dedicados ao acompanhamento pedagógico e terapêutico. A instituição se tornou referência regional no cuidado e na inclusão de crianças especiais, atuando não apenas no atendimento direto, mas também na integração social e no fortalecimento de vínculos comunitários. O trabalho diário realizado ali evidencia a importância de políticas públicas de continuidade e investimentos estruturais.

Leia Também:  CCJ aprova relatório do senador Petecão que garante realocação de concursados demitidos da Eletrobras

Tanízio Sá destacou que seu apoio não é circunstancial, mas parte de uma visão de responsabilidade social com as famílias que dependem da instituição. Ao reafirmar o compromisso de seguir destinando recursos e acompanhando as demandas da APAE, o parlamentar sinalizou que a atenção às crianças especiais deve ser prioridade permanente. “Eu jamais deixaria de apoiá-los”, afirmou, reforçando que sua atuação legislativa continuará alinhada às necessidades concretas da população de Manoel Urbano.

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política10 horas atrás

“Se essa imundice não quer trabalhar, entregue para o Elvis”, diz moradora de Sena revoltada com a administração de Gerlen Diniz

Moradora explode em críticas e pede saída de Gerlen Diniz da prefeitura de Sena Madureira – Foto: Reprodução Uma moradora...
Política10 horas atrás

“Vai trabalhar, Bocalom”: Vovó do Zap acusa prefeito de abandonar Rio Branco em meio à falta de água, caos nos serviços públicos e gastos supérfluos

“Vai trabalhar e honra o que prometeu!”: Vovó do Zap confronta prefeito Bocalom em novo vídeo – Foto: Reprodução/ Whidy...
Política15 horas atrás

Crise sem fim: Tribunal de Contas volta à Maternidade Bárbara Heliodora e expõe falhas persistentes na gestão da saúde pública

TCE-AC faz nova fiscalização na Maternidade Bárbara Heliodora – Foto: Assessoria/ TCE-AC Auditores do Tribunal de Contas do Acre iniciaram,...

POLÍCIA

Polícia17 horas atrás

Operação Última Queda deflagra ações em Brasiléia e Rio Branco contra núcleo do crime organizado

Forças de segurança deflagram Operação Última Queda e miram núcleo de organização criminosa – Foto: Arquivo/ PF-AC Equipes da Força...
Polícia17 horas atrás

Ação integrada em Epitaciolândia frustra sequestro de taxista e leva à prisão de quatro suspeitos na fronteira

Sequestro de taxista e termina com prisão de quatro suspeitos na fronteira – Foto: Asscom/ PMAC Meliantes são presos após...
Polícia17 horas atrás

Foragido da Justiça do Acre é capturado em área rural de Roraima após duas décadas de crime contra enteada

Suspeito de violência sexual contra enteada é encontrado após 20 anos de fuga – Foto: Polícia Civil/ Divulgação Um homem...

EDUCAÇÃO

Educação4 dias atrás

Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia

A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...
Educação4 dias atrás

Escola Socorro Frota celebra encerramento do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Socorro Frota, realizou nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...
Educação4 dias atrás

Escola Menino Jesus realiza culminância do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Menino Jesus, promoveu nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...

CONCURSO

Concurso2 semanas atrás

Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC

Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Concurso3 semanas atrás

Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco

O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Concurso3 meses atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...

ESPORTE

Esporte22 horas atrás

Flamenguistas de Brasileia seguem viagem rumo a Lima, no Peru, para acompanhar a final da Conmebol

Torcida rubro-negra de Brasileia viaja ao Peru para final da Conmebol.  Torcedores do Flamengo mostraram toda a paixão pelo clube...
Esporte4 dias atrás

Grande final do Mountain Bike movimenta Brasiléia e reúne competidores do Acre e do Peru

Prefeitura e Unibike realizam final do Campeonato de Mountain Bike 2025 em Brasiléia – Foto: Secom/ Prefeitura de Brasielia A...
Esporte1 semana atrás

Prefeitura de Brasileia promove campeonato que fortalece atletas e comunidade do Km 26

O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, tem reafirmado seu compromisso com o esporte e o bem-estar da população ao...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS