Socorro Neri é reconhecida no 3º Prêmio de Comunicação do Governo do Acre por contribuição à comunicação pública

Mandato de Socorro Neri é reconhecido por revitalização de rádios no Prêmio de Comunicação do Acre.

A deputada federal Socorro Neri foi uma das personalidades prestigiadas durante o 3º Prêmio de Comunicação do Governo do Acre, evento que celebra a atuação dos profissionais e instituições que fortalecem a comunicação pública no estado. A cerimônia reuniu autoridades, jornalistas e comunicadores, destacando iniciativas que promovem informação de qualidade e valorizam a história do povo acreano.

Durante o evento, o mandato da parlamentar recebeu reconhecimento especial pela destinação de emendas voltadas à revitalização da Rádio Difusora Acreana, bem como das Rádios Aldeia de Xapuri e Difusora de Brasiléia. As ações reforçam o compromisso de Neri com o fortalecimento dos veículos públicos de comunicação, essenciais para preservar a memória, dar voz às comunidades e ampliar o acesso à informação.

Socorro Neri fez questão de parabenizar o governador Gladson Cameli, a vice-governadora Mailza Assis e a secretária de Comunicação, Nayara Lessa, pela realização do evento, que destacou o papel estratégico da comunicação para o desenvolvimento do Acre. Segundo ela, a premiação foi marcada pela sensibilidade e pelo reconhecimento a profissionais que dedicam suas vidas a informar a população.

O prêmio também prestou uma emocionante homenagem ao renomado fotógrafo Marcos Vicentti, cuja trajetória deixou um legado importante para o jornalismo acreano. O tributo reforçou o impacto de sua obra e a admiração de colegas e admiradores que acompanharam sua carreira.