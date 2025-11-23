Socorro Neri avança na pauta da inclusão: Comissão do Trabalho aprova programa nacional para jovens indígenas

A deputada federal Socorro Neri garantiu mais um avanço significativo na agenda de inclusão social e geração de oportunidades no país. A Comissão do Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou, nesta semana, o Projeto de Lei 3.940/2025, relatado pela parlamentar, que cria o Programa Nacional de Emprego e Formação para Jovens Indígenas.

A proposta estabelece políticas concretas para romper barreiras históricas que afastam jovens indígenas do mercado de trabalho. Entre as ações previstas estão incentivos à contratação, oferta de cursos gratuitos de qualificação profissional, realizados em parceria com Institutos Federais e o Sistema S, além de medidas de apoio ao desenvolvimento econômico das comunidades indígenas, sempre respeitando as tradições e identidades culturais de cada povo.

Para Socorro Neri, o projeto representa um marco na luta por justiça social e inclusão.

“Num país onde quase 70% dos jovens indígenas seguem fora do mercado formal, abrir caminhos reais para emprego e formação é uma ação de justiça social. É sobre garantir futuro, dignidade e oportunidades onde historicamente faltaram portas abertas. Seguimos trabalhando para que este programa se torne lei e para que a juventude indígena tenha acesso ao que sempre lhe foi negado: direito ao trabalho, à formação e ao desenvolvimento pleno”, destacou a deputada.

Com a aprovação na Comissão do Trabalho, o PL segue agora para as próximas etapas de tramitação na Câmara. Caso aprovado em definitivo, o programa poderá se tornar uma das políticas mais estruturantes já criadas para assegurar autonomia, inclusão produtiva e valorização da juventude indígena em todo o país.