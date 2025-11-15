Tudo sobre Política
Socorro Neri apresenta projeto que isenta Imposto de Renda de profissionais da educação e garante compensação financeira à União, estados e municípios
A deputada federal Socorro Neri apresentou no Congresso Nacional o Projeto de Lei 5862/2025, que cria uma faixa especial de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para profissionais da educação básica e superior que recebam até R$ 10 mil mensais. O texto altera a Lei nº 7.713/1988 e inclui, entre os rendimentos isentos, a remuneração de professores, equipes pedagógicas e trabalhadores técnico-administrativos diretamente vinculados ao processo educacional.
O projeto estabelece que a isenção vale para profissionais da educação básica, conforme definição do art. 61 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), alcançando docentes, pedagogos, coordenadores, gestores, supervisores e demais trabalhadores da escola. Também abrange profissionais da educação superior, sejam de instituições públicas ou privadas, desde que atuem diretamente em atividades docentes, pedagógicas ou administrativas relacionadas ao ensino.
Além do foco na valorização profissional, a proposta se destaca pela construção de um modelo responsável de compensação financeira. O artigo 2º do PL determina que a renúncia fiscal será coberta por parte da arrecadação do imposto incidente sobre apostas de quota fixa, previsto na Lei nº 14.790/2023. A medida atende às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), garantindo que não haja prejuízo às contas públicas nem aos entes federados.
A justificativa do projeto reforça que a educação é um direito social garantido pela Constituição, que também determina a valorização dos profissionais da educação como princípio da política educacional. Socorro Neri argumenta que a remuneração desses trabalhadores permanece defasada em comparação a outras carreiras de mesmo nível de escolaridade, e que a isenção do IRPF até R$ 10 mil contribui para reduzir essa desigualdade.
A deputada destaca ainda que a política geral do governo federal de ampliar a faixa de isenção do IR até R$ 5 mil deve beneficiar cerca de 65% dos docentes da educação básica — porém, segundo ela, essa medida é insuficiente para corrigir a distorção salarial das faixas intermediárias de renda. O PL 5862/25, portanto, age de maneira complementar, mirando exclusivamente profissionais da educação e ampliando a isenção para um valor que considera mais condizente com a realidade do setor.
O texto também antecipa críticas sobre impacto federativo e isonomia tributária. Para isso, prevê mecanismos de compensação que evitem perdas na arrecadação de estados e municípios — já que parte do IR descontado de servidores estaduais e municipais compõe receitas vinculadas à educação. Além disso, fundamenta a diferenciação tributária no papel estratégico da educação e na valorização prevista expressamente na Constituição e na LDB.
Socorro Neri afirma que a proposta “valoriza todos os profissionais que constroem a educação brasileira todos os dias” e reforça que investir nesses trabalhadores é investir no desenvolvimento do país. O projeto já foi protocolado e segue para análise das comissões temáticas da Câmara dos Deputados.
Eduardo Velloso visita Colégio Tiradentes e destaca parceria de R$ 250 mil para aquisição de kits de robótica
O deputado federal Eduardo Velloso visitou, na última quinta-feira (13), o Colégio Tiradentes, escola militar da Polícia Militar do Acre, para acompanhar de perto a rotina dos alunos e verificar a aplicação da emenda de R$ 250 mil destinada por seu mandato para a aquisição de kits de robótica. A visita foi guiada pela diretora da escola, a capitã Ivanise Pontes, a coordenadora de ensino Ana Débora e a policial militar Maria José, que apresentaram ao parlamentar a estrutura e o trabalho desenvolvido na instituição.
Durante a passagem pela escola, Velloso destacou o comprometimento da gestão e o orgulho demonstrado pelos alunos. “É muito gratificante ver o carinho dos estudantes e a seriedade com que essa escola trabalha. Já somos parceiros e destinamos a emenda de R$ 250 mil para os kits de robótica, que vão fortalecer ainda mais o aprendizado e ampliar as oportunidades para essas crianças”, afirmou o deputado.
A coordenadora Ivanise agradeceu o apoio do parlamentar e reconheceu a importância do investimento para o desenvolvimento pedagógico. “O Colégio Militar é referência em educação e excelência no ensino. Quando encontramos parceiros dispostos a caminhar conosco, como o senhor, sabemos que os resultados serão ainda melhores. Essa emenda chega em boa hora e vai potencializar o trabalho que fazemos com os alunos”, destacou.
Velloso também ressaltou que o modelo de escola militar tem apresentado resultados concretos e merece ser ampliado no estado. Ele agradeceu ao governador Gladson Cameli pela iniciativa de fortalecer instituições nesse formato e elogiou a vice-governadora Mailza, que, segundo ele, também abraça o projeto e tem compromisso com sua expansão. “Precisamos de mais escolas como esta no Acre. São espaços que formam jovens com disciplina, valores e qualidade de ensino”, disse.
A visita reforça a parceria entre o mandato do deputado e o Colégio Tiradentes, que deve ganhar ainda mais estrutura com a chegada dos kits de robótica. Para Velloso, investir em tecnologia e educação é garantir um bom futuro para as crianças acreanas. “Vamos continuar apoiando iniciativas que transformam vidas, porque é isso que move o nosso trabalho”, concluiu.
POLÍTICA
Deputado Roberto Duarte acusa Calixto de perseguição e afirma que tentativa de desgastar Alan Rick é manobra política
Veja o vídeo: O deputado federal Roberto Duarte criticou duramente as recentes declarações do secretário estadual Luiz Calixto envolvendo o...
Ruptura entre ex-aliados após 13 anos transforma eleição da UFAC em uma das disputas mais acirradas da última década
UFAC promete eleições acirradas entre dois nomes da atual gestão – Foto: Reprodução A corrida pela reitoria da Universidade Federal...
Ministra Marina Silva destaca liderança ética do Brasil na inauguração do Pavilhão do Balanço Ético Global na COP30
Governo inaugura Pavilhão do Balanço Ético Global e reforça compromisso climático na COP30 – Foto: Assessoria/ MMA O governo brasileiro...
POLÍCIA
Adolescente morre após reagir a abordagem policial durante ronda no bairro Triângulo, em Rio Branco
Confronto em ponto de tráfico termina com adolescente morto pela PM – Foto: Asscom/PM-AC Um adolescente de 16 anos, identificado...
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia
Garimpo ilegal é alvo de operação da PF e Ibama em Rondônia – Foto: Polícia Federal A Polícia Federal deflagrou...
EDUCAÇÃO
Auditores do Tribunal de Contas fiscalizam quatro escolas de ensino no município de Assis Brasil
Ação integra a segunda etapa de monitoramento das unidades de ensino. Uma equipe de auditores do Tribunal de Contas do...
Estudantes da Escola José Hassem participam de visita ao Apiário Bom Destino através do Projeto “A União Faz a Vida”
Os estudantes atípicos da Escola José Hassem Hall Filho viveram uma experiência marcante durante uma visita ao Apiário Bom Destino,...
Prefeitura de Assis Brasil realiza jantar de reconhecimento aos professores pelo trabalho no SAEB
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um jantar especial de reconhecimento aos professores...
CONCURSO
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
ESPORTE
Prefeitura de Cruzeiro do Sul recupera pontos do gramado do estádio O Cruzeirão para retomada de competições
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, realizou a troca de pontos desgastados...
Gerência de Esporte de Brasiléia, Clebson Venâncio, anuncia primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório
Brasileia está de parabéns com primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório. A cidade de Brasiléia se prepara para...
Criada pelo prefeito Zequinha Lima, a corrida da virada 2025 em Cruzeiro do Sul terá 750 vagas
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai disponibilizar 750 vagas para a Corrida da Virada 2025. A decisão...
