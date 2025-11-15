Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo sobre Política

Socorro Neri apresenta projeto que isenta Imposto de Renda de profissionais da educação e garante compensação financeira à União, estados e municípios

Publicados

14 de novembro de 2025

Tudo sobre Política

A deputada federal Socorro Neri apresentou no Congresso Nacional o Projeto de Lei 5862/2025, que cria uma faixa especial de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para profissionais da educação básica e superior que recebam até R$ 10 mil mensais. O texto altera a Lei nº 7.713/1988 e inclui, entre os rendimentos isentos, a remuneração de professores, equipes pedagógicas e trabalhadores técnico-administrativos diretamente vinculados ao processo educacional.

O projeto estabelece que a isenção vale para profissionais da educação básica, conforme definição do art. 61 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), alcançando docentes, pedagogos, coordenadores, gestores, supervisores e demais trabalhadores da escola. Também abrange profissionais da educação superior, sejam de instituições públicas ou privadas, desde que atuem diretamente em atividades docentes, pedagógicas ou administrativas relacionadas ao ensino.

Além do foco na valorização profissional, a proposta se destaca pela construção de um modelo responsável de compensação financeira. O artigo 2º do PL determina que a renúncia fiscal será coberta por parte da arrecadação do imposto incidente sobre apostas de quota fixa, previsto na Lei nº 14.790/2023. A medida atende às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), garantindo que não haja prejuízo às contas públicas nem aos entes federados.

Leia Também:  Tribunal de Contas reafirma protagonismo ambiental na COP 30 com projetos inovadores e integração amazônica

A justificativa do projeto reforça que a educação é um direito social garantido pela Constituição, que também determina a valorização dos profissionais da educação como princípio da política educacional. Socorro Neri argumenta que a remuneração desses trabalhadores permanece defasada em comparação a outras carreiras de mesmo nível de escolaridade, e que a isenção do IRPF até R$ 10 mil contribui para reduzir essa desigualdade.

A deputada destaca ainda que a política geral do governo federal de ampliar a faixa de isenção do IR até R$ 5 mil deve beneficiar cerca de 65% dos docentes da educação básica — porém, segundo ela, essa medida é insuficiente para corrigir a distorção salarial das faixas intermediárias de renda. O PL 5862/25, portanto, age de maneira complementar, mirando exclusivamente profissionais da educação e ampliando a isenção para um valor que considera mais condizente com a realidade do setor.

O texto também antecipa críticas sobre impacto federativo e isonomia tributária. Para isso, prevê mecanismos de compensação que evitem perdas na arrecadação de estados e municípios — já que parte do IR descontado de servidores estaduais e municipais compõe receitas vinculadas à educação. Além disso, fundamenta a diferenciação tributária no papel estratégico da educação e na valorização prevista expressamente na Constituição e na LDB.

Leia Também:  Brasiléia realiza II Encontro Cirandas Formativas com foco no desenvolvimento infantil e na valorização dos espaços públicos

Socorro Neri afirma que a proposta “valoriza todos os profissionais que constroem a educação brasileira todos os dias” e reforça que investir nesses trabalhadores é investir no desenvolvimento do país. O projeto já foi protocolado e segue para análise das comissões temáticas da Câmara dos Deputados.

Tudo sobre Política

Eduardo Velloso visita Colégio Tiradentes e destaca parceria de R$ 250 mil para aquisição de kits de robótica

Publicados

5 horas atrás

em

14 de novembro de 2025

Por

O deputado federal Eduardo Velloso visitou, na última quinta-feira (13), o Colégio Tiradentes, escola militar da Polícia Militar do Acre, para acompanhar de perto a rotina dos alunos e verificar a aplicação da emenda de R$ 250 mil destinada por seu mandato para a aquisição de kits de robótica. A visita foi guiada pela diretora da escola, a capitã Ivanise Pontes, a coordenadora de ensino Ana Débora e a policial militar Maria José, que apresentaram ao parlamentar a estrutura e o trabalho desenvolvido na instituição.

Durante a passagem pela escola, Velloso destacou o comprometimento da gestão e o orgulho demonstrado pelos alunos. “É muito gratificante ver o carinho dos estudantes e a seriedade com que essa escola trabalha. Já somos parceiros e destinamos a emenda de R$ 250 mil para os kits de robótica, que vão fortalecer ainda mais o aprendizado e ampliar as oportunidades para essas crianças”, afirmou o deputado.

A coordenadora Ivanise agradeceu o apoio do parlamentar e reconheceu a importância do investimento para o desenvolvimento pedagógico. “O Colégio Militar é referência em educação e excelência no ensino. Quando encontramos parceiros dispostos a caminhar conosco, como o senhor, sabemos que os resultados serão ainda melhores. Essa emenda chega em boa hora e vai potencializar o trabalho que fazemos com os alunos”, destacou.

Leia Também:  Coordenadora de Educação, Maria Rocilda, esclarece boatos sobre distribuição de sacolões em escola da zona rural do Bujari

Velloso também ressaltou que o modelo de escola militar tem apresentado resultados concretos e merece ser ampliado no estado. Ele agradeceu ao governador Gladson Cameli pela iniciativa de fortalecer instituições nesse formato e elogiou a vice-governadora Mailza, que, segundo ele, também abraça o projeto e tem compromisso com sua expansão. “Precisamos de mais escolas como esta no Acre. São espaços que formam jovens com disciplina, valores e qualidade de ensino”, disse.

A visita reforça a parceria entre o mandato do deputado e o Colégio Tiradentes, que deve ganhar ainda mais estrutura com a chegada dos kits de robótica. Para Velloso, investir em tecnologia e educação é garantir um bom futuro para as crianças acreanas. “Vamos continuar apoiando iniciativas que transformam vidas, porque é isso que move o nosso trabalho”, concluiu.

COMENTE ABAIXO:
