Sistema OCB e Projeto Legal da UFAC apresentam resultados sobre Legislativo e cooperativismo em audiência na Câmara de Xapuri

O Sistema OCB/AC e o Projeto Legal Acre, iniciativa de pesquisa aplicada da Universidade Federal do Acre, realizaram nesta terça-feira, 4 de novembro, uma audiência pública na Câmara Municipal de Xapuri, em parceria com a Prefeitura e o Legislativo municipal.

Participaram da apresentação o superintendente do Sistema OCB/AC e membro do Projeto, Rodrigo Forneck, o professor Orlando Sabino e o cientista político Irailton Lima, pesquisadores do Projeto Legal no Acre.

Representando o Poder Executivo municipal, esteve presente o secretário Municipal de Gabinete Civil de Xapuri, Marcus Roberto Farias de Souza, que participou da audiência e fez uma fala em nome do prefeito Maxsuel Maia, reforçando o compromisso da gestão com o fortalecimento das políticas voltadas ao desenvolvimento local e ao cooperativismo.

O encontro teve como objetivo apresentar resultados de estudos sobre o funcionamento do Legislativo local entre 2016 e 2024 e sobre o cooperativismo no município, com foco na Cooperxapuri. A ação integra a fase de devolutivas territoriais do Projeto Legal e reforça o protagonismo conjunto da Ufac e do Sistema OCB/AC na promoção de políticas públicas baseadas em evidências e apoiadas pelo cooperativismo.

Integração entre universidade, setor cooperativista e poder público

A sessão contou com a presença de todos os vereadores de Xapuri, fato destacado pelos pesquisadores como demonstração de compromisso institucional. Estiveram presentes: Celço Garcia (presidente da Câmara), Alcemir Teodozio Fernandes, Jean Carlos da Costa Ferreira, Duda Mendes, Elias do Nascimento Melo, Clemilton Almeida de Lima, Rangel Ferreira Menezes, Ronaldo Cosmo Ferraz e Reginaldo da Silva de Souza.

Além dos parlamentares, também participaram o presidente da Cooperxapuri, Sebastião Aquino, diretores e cooperados.

O professor Orlando Sabino destacou a relevância do processo:

“A devolutiva apresentou resultados sobre o papel do Legislativo entre 2016 e 2024 e sobre o modelo cooperativo da Cooperxapuri. Tivemos uma participação institucional exemplar: todos os vereadores estiveram presentes, além da direção e dos associados da cooperativa. O debate foi qualificado e resultou em encaminhamentos concretos para fortalecer o cooperativismo e aprimorar a atuação pública local”.

O superintendente do Sistema OCB/AC, Rodrigo Forneck, reforçou a importância da atuação conjunta:

“O cooperativismo tem sido fundamental para gerar renda, inclusão produtiva e desenvolvimento sustentável no Acre. Esta ação integrada entre o Projeto Legal, a OCB e o poder público de Xapuri mostra que quando ciência, gestão e setor produtivo trabalham lado a lado, avançamos com mais segurança e efetividade na construção de políticas públicas. O objetivo é consolidar o cooperativismo como um instrumento transformador nas comunidades”.

Encaminhamentos: legislação e frente parlamentar de apoio ao cooperativismo

Como resultado do encontro, foi pactuada a elaboração de um projeto de lei municipal de apoio ao cooperativismo, em parceria entre a Prefeitura e o Sistema OCB/AC, e indicada a criação de uma Frente Parlamentar Municipal de Apoio ao Cooperativismo, alinhada às iniciativas promovidas em outros municípios do estado.

Sabino ressaltou ainda o planejamento estratégico da Cooperxapuri:

“Foram apresentados dados que mostram avanços relevantes, especialmente o plano da cooperativa para que cada família trabalhe com quatro a cinco produtos ao longo do ano, garantindo renda contínua e fortalecendo o modelo agroextrativista local”.

Sobre o Projeto Legal no Acre

Criado em 2021, o Legal – Laboratório de Estudos Geopolíticos da Amazônia Legal reúne pesquisadores de instituições públicas dos nove estados da Amazônia Legal. No Acre, o projeto é conduzido por docentes e alunos da Ufac, em parceria com o IESP-UERJ, com foco em produzir e analisar dados públicos para subsidiar políticas públicas baseadas em evidências, fortalecendo a transparência, o desenvolvimento territorial e o cooperativismo como vetor de inclusão socioeconômica.