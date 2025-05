Sistema OCB: Cooperativismo acreano é destaque na quarta temporada do Somos Coop na Estrada

A jornalista Glenda Kozlowski está no estado para mostrar experiência de sucesso da Cooperacre

A quarta temporada da websérie Somos Coop na Estrada, está sendo gravada neste primeiro semestre de 2025, entre as cooperativas que aparecerão em destaque, está a Cooperacre, no Acre. Nesta terça-feira, 6 de maio, a jornalista Glenda Kozlowski está no estado para mostrar experiência de sucesso do Cooperacre. Ela viajou até o município de Xapuri, foi ao seringal Cachoeira, para mostrar o trabalho dos extrativistas que são cooperados na Cooperacre e Cooperxapuri, que aliam sustentabilidade, com a conservação da floresta, e o desenvolvimento socioeconômico na Amazônia.

A websérie Somos Coop na Estrada é uma produção do Sistema OCB que percorre o Brasil para mostrar, de forma leve e inspiradora, como o cooperativismo transforma vidas e comunidades. Apresentada pela jornalista Glenda Kozlowski, a série visita cooperativas de diversos ramos e regiões, revelando histórias reais de superação, inovação e impacto social positivo.

O que é a série?

SomosCoop na Estrada é uma expedição audiovisual que apresenta o cooperativismo na prática. A cada episódio, Glenda Kozlowski conhece de perto cooperativas que promovem desenvolvimento econômico, inclusão social e sustentabilidade. A série destaca como o modelo cooperativista contribui para a geração de emprego e renda em diferentes setores da economia brasileira.

Onde já passou?

Até o momento, a série percorreu 15 estados brasileiros, incluindo:

• Goiás

• Distrito Federal

• Bahia

• Minas Gerais

• São Paulo

• Mato Grosso do Sul

• Paraná

• Pará

• Rio Grande do Sul

• Santa Catarina

• Mato Grosso

• Paraíba

• Pernambuco

• Sergipe

• Rio de Janeiro

Foram visitadas mais de 20 cooperativas, totalizando mais de 39.864 km rodados e mais de 300 horas de gravação.

Destaques por temporada

1ª Temporada: Explorou os sete ramos do cooperativismo (Agro, Consumo, Crédito, Infraestrutura, Saúde, Transporte, Trabalho e Produção de Bens e Serviços) em estados como Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Histórias emocionantes, como a da cooperativa Recicle a Vida, que transforma a realidade de catadores de lixo, foram apresentadas.

2ª Temporada: Continuou a jornada por diferentes regiões, destacando iniciativas inovadoras e sustentáveis no cooperativismo. O episódio final visitou a Coostafe, no Pará, uma cooperativa social que atua com detentas, promovendo reinserção social por meio do trabalho.

3ª Temporada: Levou a equipe a estados como Pernambuco, Sergipe, Mato Grosso, Paraíba, Espírito Santo e Rio de Janeiro. A temporada destacou o impacto do cooperativismo na vida das pessoas e comunidades, com histórias emocionantes e inspiradoras de transformações e cooperação.

Sobre a Cooperacre

A Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Estado do Acre (Cooperacre) é uma organização que atua no fortalecimento da economia de base florestal sustentável, promovendo o desenvolvimento econômico e social de comunidades extrativistas e agricultores familiares no Acre e em regiões vizinhas.

Missão e Atuação

Fundada em 2001, a Cooperacre tem como missão desenvolver atividades produtivas sustentáveis, valorizando os produtos compatíveis com a floresta em pé e promovendo a sustentabilidade na Amazônia.

A cooperativa atua em 20 dos 22 municípios do Acre, além de áreas em Rondônia e no sul do Amazonas, reunindo mais de 3.500 famílias cooperadas em 12 cooperativas singulares e mais 1.800 famílias fornecedoras organizadas em aproximadamente 25 associações, totalizando mais de 5.300 famílias beneficiadas com seu modelo de negócio inovador.

Produtos e Cadeias Produtivas

A Cooperacre trabalha com o beneficiamento e comercialização de diversos produtos compatíveis com floresta, incluindo:

Castanha-do-Brasil: principal produto, com produção beneficiada que posiciona a cooperativa como uma da líderes nacionais nesse segmento.

Borracha Natural: com produção significativa, contribuindo para a geração de renda de famílias extrativistas.

Polpas de Frutas Tropicais, Palmito de Pupunha e Café Robusta Amazônico: produtos que diversificam a atuação da cooperativa e fortalecem a bioeconomia regional.

Impacto Econômico e Social

Em 2024, a Rede Cooperacre movimentou mais de R$ 93 milhões em negócios da bioeconomia, beneficiando diretamente cerca de 5.300 famílias extrativistas.

A cooperativa também investe em tecnologia e inovação para garantir a qualidade e segurança de seus produtos, com três armazéns, cinco agroindústrias de processamento de seus produtos e além de galpões comunitários estrategicamente distribuídos.

Expansão e Reconhecimento

A Cooperacre exporta seus produtos para mais de 10 países e participa de feiras internacionais, como a Summer Fancy Food Show nos Estados Unidos, ampliando sua presença no mercado global.

A cooperativa também é reconhecida como referência na promoção de economia de baixas emissões de carbono e alta inclusão social, sendo uma referência inspiradora de desenvolvimento sustentável para a Amazônia.