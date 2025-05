Sistema OCB/AC propõe criação de Observatório para monitorar políticas públicas na zona rural durante audiência na Transacreana

Presidente da OCB/AC Valdemiro Rocha – Fotos: Paulo Murilo

O Sistema OCB/AC participou de uma audiência pública promovida pela Câmara Municipal de Rio Branco, realizada no Campus do Ifac, no Km 19 da Estrada Transacreana. O evento teve como objetivo discutir os desafios enfrentados pela população rural da capital. Representado pelo presidente Valdemiro Rocha, o Sistema OCB/AC reafirmou seu compromisso com o fortalecimento do cooperativismo e com o desenvolvimento sustentável das comunidades rurais.

O encontro reuniu produtores, lideranças comunitárias, parlamentares e representantes de órgãos públicos, que debateram soluções para problemas históricos da região, como a precariedade dos ramais, a dificuldade de acesso a serviços públicos, gargalos na logística de escoamento da produção e entraves na execução de programas como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Durante sua intervenção, Valdemiro Rocha destacou a importância da audiência como espaço de participação social e construção coletiva de políticas públicas eficazes e aderentes às necessidades dos produtores. Na ocasião, ele propôs a criação de um Observatório das Políticas Públicas para a Zona Rural, com a participação ativa das comunidades, cooperativas, órgãos de controle e gestores públicos.

“O Observatório seria um mecanismo permanente de monitoramento, avaliação e aprimoramento das ações destinadas à zona rural. Isso garantirá mais transparência, eficiência e, principalmente, o protagonismo dos trabalhadores e trabalhadoras que vivem da produção agrícola”, ressaltou Valdemiro Rocha.

O presidente da OCB/AC também colocou a entidade à disposição dos produtores da Transacreana, enfatizando que o cooperativismo é uma ferramenta estratégica para promover geração de renda, desenvolvimento local e inclusão social.

Fortalecimento das cooperativas e desenvolvimento rural

Além da necessidade urgente de melhorias na infraestrutura, Valdemiro reforçou que é essencial que os investimentos públicos estejam alinhados com políticas que incentivem a organização produtiva local. Isso inclui o fortalecimento das cooperativas, a ampliação da assistência técnica, o acesso ao crédito e a garantia de execução dos programas PNAE e PAA.

“Fortalecer as cooperativas é fortalecer a comunidade. O cooperativismo é um caminho seguro para promover desenvolvimento econômico, social e sustentável, especialmente na zona rural”, pontuou.

Criação do conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável

Ao final da audiência, foi pactuada a construção de um cronograma de ações conjuntas, com participação efetiva das comunidades, do poder público e dos órgãos de fiscalização. As prioridades incluem a recuperação dos ramais, o monitoramento da execução das obras e o aperfeiçoamento das políticas públicas voltadas ao setor produtivo rural.

Além disso, o vereador André Kamai propôs a criação de um Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, com a finalidade de discutir permanentemente as demandas do setor e acompanhar a implementação das políticas públicas para a zona rural.

Fotos: Paulo Murilo