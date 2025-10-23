Tudo sobre Política
Sistema OCB/AC e Projeto Legal da UFAC propõem criação da Frente Parlamentar do Cooperativismo em audiência no Juruá
O fortalecimento do cooperativismo no Acre ganhou um novo impulso com a audiência pública realizada nesta quarta-feira, 22, na Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, que debateu o tema “Cenário do Cooperativismo no Vale do Juruá: Impacto Econômico e Social”.
O evento foi promovido em parceria entre o Sistema OCB/AC, o Projeto Legal no Acre, vinculado à Universidade Federal do Acre (UFAC), e a Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul, reunindo parlamentares, dirigentes de cooperativas, pesquisadores e representantes da sociedade civil para discutir o cooperativismo como vetor de desenvolvimento sustentável e inclusão produtiva no Vale do Juruá.
Participaram seis vereadores, entre eles o presidente da Câmara, Elter de Queiroz Nóbrega, e o vice-presidente, além de lideranças de cooperativas de diversos municípios do Juruá, representantes da UFAC e do Projeto Legal, que apresentaram dados e análises sobre a produção legislativa municipal e o papel econômico do setor cooperativista na região.
Durante a audiência, o presidente do Sistema OCB/AC, Valdemiro Rocha, apresentou propostas estratégicas para fortalecer o diálogo institucional e ampliar o protagonismo do cooperativismo nas agendas públicas locais.
Entre os encaminhamentos aprovados, destacaram-se:
- a criação da Frente Parlamentar do Cooperativismo na Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul;
- a elaboração de uma lei municipal de apoio e fomento ao cooperativismo, a ser construída em conjunto com a OCB, a Câmara e a Prefeitura;
- e a realização de ações de capacitação voltadas a vereadores, gestores públicos e dirigentes cooperativistas, com o objetivo de aprimorar a articulação institucional e governamental do setor.
“A criação dessa Frente Parlamentar é um passo fundamental para fortalecer o cooperativismo como instrumento de desenvolvimento sustentável e inclusão produtiva no Juruá. É importante que o poder legislativo esteja alinhado com as demandas do setor e que possamos construir, juntos, políticas públicas mais eficazes para as cooperativas e seus associados”, afirmou Valdemiro Rocha, presidente do Sistema OCB/AC.
O “novo cooperativismo” e o papel do conhecimento
Representando o Projeto Legal da UFAC, o professor e pesquisador Orlando Sabino destacou o papel estratégico da ciência e das políticas públicas no fortalecimento do que chamou de “novo cooperativismo”, um movimento que combina inovação, gestão moderna e valores comunitários.
“O cooperativismo tem se mostrado uma alternativa sólida para a geração de renda, inclusão produtiva e fortalecimento das comunidades. No Vale do Juruá, essa forma de organização econômica é especialmente relevante, pois alia valores sociais, sustentabilidade e pertencimento regional. Nosso objetivo, no Projeto Legal, é fornecer evidências e dados que ajudem os municípios a planejar políticas públicas mais eficazes e conectadas à realidade local”, ressaltou Orlando Sabino.
O pesquisador também enfatizou que o debate foi produtivo e contou com a participação de agentes públicos e dirigentes de cooperativas de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul e outros municípios do Juruá.
“Apresentamos o atual estágio de desenvolvimento de cooperativas como a Copercafé, de Mâncio Lima, e a Coopercintra, de Rodrigues Alves, que incorporam princípios modernos de gestão e inovação. Esse é o movimento que chamamos de ‘novo cooperativismo’, um modelo que agrega ciência, sustentabilidade e protagonismo local. O que falta agora é um apoio mais efetivo do poder público e das instituições regionais para consolidar esse avanço”, completou Sabino.
Câmara reforça apoio e compromisso com o setor
Encerrando a audiência, o presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, Elter de Queiroz Nóbrega, reforçou o compromisso do Legislativo com o fortalecimento do cooperativismo e anunciou que iniciará, de imediato, as tratativas para a implantação da Frente Parlamentar do Cooperativismo e para a construção de uma lei municipal de fomento ao setor.
“O cooperativismo é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento regional. Vamos unir esforços com o Sistema OCB, o Projeto Legal e as câmaras vizinhas para que essa pauta avance e gere resultados concretos para o povo do Juruá”, afirmou Elter Nóbrega.
Um movimento regional de fortalecimento
O encontro contou com a presença de representantes de nove cooperativas do Vale do Juruá, entre elas Coopercafé, Coopercintra, Central Juruá, Sicredi Biomas e Sicoob CrediSul, além de lideranças municipais e representantes da UFAC.
A audiência resultou em três encaminhamentos principais:
A criação de uma lei municipal de apoio ao cooperativismo; a implantação da Frente Parlamentar do Cooperativismo; a execução de ações formativas para fortalecer a articulação institucional e o desenvolvimento de políticas públicas para o setor.
A iniciativa marca o início de um novo ciclo de cooperação entre o poder público, a academia e o setor produtivo, reforçando o papel do cooperativismo como força transformadora no desenvolvimento sustentável do Acre e da Amazônia.
“Integração regional não é opção: é estratégia”, afirma Socorro Neri ao criar Frente Parlamentar pela Integração Sul-Americana
Assessoria – A criação da Frente Parlamentar Mista pela Integração Sul-Americana, criada pela deputada federal Socorro Neri, consolida um trabalho que vem sendo conduzido desde o início do ano junto ao Ministério do Planejamento e Orçamento, sob a liderança da ministra Simone Tebet.
Em abril, Neri se reuniu com a ministra para tratar da Rota Quadrante Rondon, projeto estratégico do Novo PAC que reforça o papel do Acre na rota de ligação entre o Brasil, o Peru e a Bolívia. Em julho, foi a deputada quem convidou Tebet para participar de audiência pública na Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara, quando cobrou melhorias urgentes na BR-364, nas alfândegas de fronteira e a inclusão do Vale do Juruá no projeto ferroviário.
Segundo a parlamentar, o futuro do desenvolvimento brasileiro passa necessariamente pela integração com os países vizinhos da América do Sul. “Integração regional não é opção: é estratégia. O Acre é porta natural do Brasil para o Peru e a Bolívia. Com a Frente, queremos garantir que essa integração deixe de ser promessa e se torne uma política de Estado, com infraestrutura resiliente, segurança jurídica e oportunidades reais para quem vive e produz na Amazônia”, afirmou.
A nova Frente, que já conta com 202 parlamentares entre deputados e senadores, nasce para dar tração política e continuidade institucional às Rotas de Integração Sul-Americana, conjunto de iniciativas do Governo Federal coordenadas pelo Ministério do Planejamento. O objetivo é conectar o território brasileiro aos portos do Pacífico, organizando investimentos, padronizando procedimentos aduaneiros e tornando o transporte de mercadorias mais ágil e previsível.
Para o Acre, a Rota Quadrante Rondon é considerada a mais estratégica por ligar o estado aos portos do Peru e da Bolívia, facilitando o escoamento de produtos da bioeconomia, da agricultura familiar e da indústria leve. O Governo Federal já anunciou mais de R$ 1,2 bilhão em investimentos na região, incluindo a BR-364 e a ponte binacional Brasil–Bolívia, em Rondônia, com foco em resiliência climática, segurança jurídica e harmonização aduaneira.
Socorro Neri alerta, no entanto, que a estrada principal ainda enfrenta precariedade que compromete o desenvolvimento esperado. “A integração sul-americana é uma oportunidade histórica para o Brasil olhar para a Amazônia como centro estratégico, e não como periferia. É disso que trata essa Frente: de planejar, investir e integrar com responsabilidade ambiental e social”, reforçou.
A deputada destaca que a Frente Parlamentar pela Integração Sul-Americana será um instrumento permanente de articulação entre o Congresso Nacional, o Executivo e os países vizinhos, garantindo que o Acre e toda a região amazônica participem de forma protagonista de um novo ciclo de integração, desenvolvimento e sustentabilidade.
