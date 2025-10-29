Tudo sobre Política
Sindmed-AC repudia exposição de médicas e pede responsabilidade na cobertura de caso de recém-nascido
O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) divulgou nota manifestando profunda preocupação com a forma como parte da imprensa local e alguns atores políticos têm tratado o episódio envolvendo a declaração de óbito de um recém-nascido prematuro extremo em Rio Branco. Segundo a entidade, manifestações precipitadas e julgamentos públicos têm transformado uma situação dolorosa em espetáculo, desrespeitando princípios fundamentais de justiça e humanidade.
De acordo com o Sindmed, algumas declarações veiculadas na mídia têm buscado promover a execração pública das médicas envolvidas antes mesmo de qualquer apuração técnica. A entidade ressalta que essa postura viola diretamente o princípio constitucional da presunção de inocência, que garante a todos o direito a um julgamento justo e isento. Comunicadores chegaram, inclusive, a exigir que as profissionais se justificassem publicamente, insinuando culpa a partir do silêncio, o que o sindicato classificou como “absurdo”.
A nota enfatiza que a Medicina não é uma ciência exata e que desfechos indesejados não significam, automaticamente, erro ou negligência. Quando falhas ocorrem, explica o documento, elas deixam marcas profundas também nos profissionais de saúde, cuja missão sempre foi preservar vidas. O sindicato também criticou a exposição dos nomes das médicas, lembrando que em muitos casos a imprensa preserva a identidade até de acusados de crimes graves, mas, neste episódio, optou por promover julgamento social antecipado.
O Sindmed-AC reafirmou seu apoio irrestrito às profissionais, destacando sua conduta ética e competência reconhecida, ao mesmo tempo em que expressou solidariedade à família do recém-nascido, que vive um momento de dor imensurável. Por fim, a entidade pediu que imprensa, autoridades e sociedade adotem uma postura de responsabilidade, prudência e empatia, permitindo que os fatos sejam apurados pelas instâncias competentes, sem julgamentos precipitados ou linchamentos públicos.
Deputado Luiz Gonzaga destina emenda para compra de instrumentos musicias e incentiva a cultura no Juruá
(Assessoria) – Além de ser um incentivador da produção agrícola, comércio exterior do Acre com países da América do Sul e Ásia e outras áreas, o deputado estadual Luiz Gonzaga também apoia a música e a cultura acreana. Prova disso foi a emenda que o parlamentar destinou ao Centro Educativo Adilis Nogueira Maciel (CEANOM), instituição filantrópica, sem fins lucrativos, com sede em Cruzeiro do Sul.
Graças ao apoio do deputado Gonzaga, o centro conseguiu comprar instrumentos musicais que vão beneficiar centenas de crianças e jovens nos projetos sociais desenpenhados pelo CEANOM na região do Juruá.
Dentre os instrumentos comprados estão 15 violões, 5 praticáveis de bateria, 2 saxofones, 1 sanfona, 2 teclados de aprendiz, 3 estandes de teclado, uma case para mesa de som e um subativo — equipamento que até então a instituição não possuía.
Gonzaga destacou que projetos sociais como os desempenhados pelo CEANOM podem salvar vidas e inserir os jovens no mercado de trabalho. O parlamentar afirmou ainda que a Aleac está sempre disposta a incentivar projetos que beneficiem a população acreana.
“Fico feliz em poder contribuir para projetos sociais tão importantes como os desenvolvidos pelo CEANOM em Cruzeiro do Sul. Tenho certeza que esses instrumentos vão mudar a vida de muitas crianças e jovens. O Legislativo estará sempre à disposição para ajudar no estado em todos as áreas”, disse o deputado.
A coordenadora do CEANOM, Sharline Matos, destacou a importância da aquisição dos instrumentos para a continuidade dos projetos desenvolvidos em Cruzeiro do Sul.
“Essa conquista representa um marco importante para o nosso trabalho social e educativo, pois sabemos o quanto o acesso à música transforma vidas, especialmente das crianças e adolescentes de baixa renda atendidos pela nossa instituição. Para muitos dessas crianças e jovens, essa é uma oportunidade inédita de contato com instrumentos de qualidade, algo que talvez não tivessem acesso em suas realidades familiares. Além do impacto emocional e social, muitos descobrem talentos e fazem da música uma profissão, passando a contribuir em igrejas, grupos musicais e eventos culturais da cidade”, disse Sharline.
Sharline também aproveitou para agradecer ao deputado Gonzaga pela parceria com a instituição.
“Por tudo isso, é com alegria, satisfação e profundo reconhecimento que o CEANOM agradece ao deputado Luiz Gonzaga por acreditar no nosso trabalho e investir no futuro de tantos jovens. Essa parceria reafirma o compromisso com a inclusão social, a educação e o desenvolvimento cultural do nosso município”, finalizou.
