Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Tudo sobre Política

Sindmed-AC repudia exposição de médicas e pede responsabilidade na cobertura de caso de recém-nascido

Publicados

29 de outubro de 2025

Tudo sobre Política

O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) divulgou nota manifestando profunda preocupação com a forma como parte da imprensa local e alguns atores políticos têm tratado o episódio envolvendo a declaração de óbito de um recém-nascido prematuro extremo em Rio Branco. Segundo a entidade, manifestações precipitadas e julgamentos públicos têm transformado uma situação dolorosa em espetáculo, desrespeitando princípios fundamentais de justiça e humanidade.

De acordo com o Sindmed, algumas declarações veiculadas na mídia têm buscado promover a execração pública das médicas envolvidas antes mesmo de qualquer apuração técnica. A entidade ressalta que essa postura viola diretamente o princípio constitucional da presunção de inocência, que garante a todos o direito a um julgamento justo e isento. Comunicadores chegaram, inclusive, a exigir que as profissionais se justificassem publicamente, insinuando culpa a partir do silêncio, o que o sindicato classificou como “absurdo”.

A nota enfatiza que a Medicina não é uma ciência exata e que desfechos indesejados não significam, automaticamente, erro ou negligência. Quando falhas ocorrem, explica o documento, elas deixam marcas profundas também nos profissionais de saúde, cuja missão sempre foi preservar vidas. O sindicato também criticou a exposição dos nomes das médicas, lembrando que em muitos casos a imprensa preserva a identidade até de acusados de crimes graves, mas, neste episódio, optou por promover julgamento social antecipado.

Leia Também:  Gonzaga comemora novos investimentos da ABDI na cadeia produtiva do Juruá e parabeniza Perpétua Almeida

O Sindmed-AC reafirmou seu apoio irrestrito às profissionais, destacando sua conduta ética e competência reconhecida, ao mesmo tempo em que expressou solidariedade à família do recém-nascido, que vive um momento de dor imensurável. Por fim, a entidade pediu que imprensa, autoridades e sociedade adotem uma postura de responsabilidade, prudência e empatia, permitindo que os fatos sejam apurados pelas instâncias competentes, sem julgamentos precipitados ou linchamentos públicos.

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Tudo sobre Política

Deputado Luiz Gonzaga destina emenda para compra de instrumentos musicias e incentiva a cultura no Juruá

Publicados

35 minutos atrás

em

29 de outubro de 2025

Por

(Assessoria) – Além de ser um incentivador da produção agrícola, comércio exterior do Acre com países da América do Sul e Ásia e outras áreas, o deputado estadual Luiz Gonzaga também apoia a música e a cultura acreana. Prova disso foi a emenda que o parlamentar destinou ao Centro Educativo Adilis Nogueira Maciel (CEANOM), instituição filantrópica, sem fins lucrativos, com sede em Cruzeiro do Sul.

Graças ao apoio do deputado Gonzaga, o centro conseguiu comprar instrumentos musicais que vão beneficiar centenas de crianças e jovens nos projetos sociais desenpenhados pelo CEANOM na região do Juruá.

Dentre os instrumentos comprados estão 15 violões, 5 praticáveis de bateria, 2 saxofones, 1 sanfona, 2 teclados de aprendiz, 3 estandes de teclado, uma case para mesa de som e um subativo — equipamento que até então a instituição não possuía.

Gonzaga destacou que projetos sociais como os desempenhados pelo CEANOM podem salvar vidas e inserir os jovens no mercado de trabalho. O parlamentar afirmou ainda que a Aleac está sempre disposta a incentivar projetos que beneficiem a população acreana.

Leia Também:  Presidente da Aleac, Nicolau Júnior, entrega kits que serão destinados a mulheres atendidas na DEAM

“Fico feliz em poder contribuir para projetos sociais tão importantes como os desenvolvidos pelo CEANOM em Cruzeiro do Sul. Tenho certeza que esses instrumentos vão mudar a vida de muitas crianças e jovens. O Legislativo estará sempre à disposição para ajudar no estado em todos as áreas”, disse o deputado.

A coordenadora do CEANOM, Sharline Matos, destacou a importância da aquisição dos instrumentos para a continuidade dos projetos desenvolvidos em Cruzeiro do Sul.

“Essa conquista representa um marco importante para o nosso trabalho social e educativo, pois sabemos o quanto o acesso à música transforma vidas, especialmente das crianças e adolescentes de baixa renda atendidos pela nossa instituição. Para muitos dessas crianças e jovens, essa é uma oportunidade inédita de contato com instrumentos de qualidade, algo que talvez não tivessem acesso em suas realidades familiares. Além do impacto emocional e social, muitos descobrem talentos e fazem da música uma profissão, passando a contribuir em igrejas, grupos musicais e eventos culturais da cidade”, disse Sharline.

Sharline também aproveitou para agradecer ao deputado Gonzaga pela parceria com a instituição.

Leia Também:  Projeto de R$ 8 milhões vai impulsionar o comércio do Alto Acre com novo shopping em Brasiléia

“Por tudo isso, é com alegria, satisfação e profundo reconhecimento que o CEANOM agradece ao deputado Luiz Gonzaga por acreditar no nosso trabalho e investir no futuro de tantos jovens. Essa parceria reafirma o compromisso com a inclusão social, a educação e o desenvolvimento cultural do nosso município”, finalizou.

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política41 minutos atrás

“Com o valor da casinha do Papai Noel dava pra comprar 3 mil cestas básicas e alimentar uma cidade inteira”, diz vereador André Kamai

R$ 320 mil na casinha: Vereador denuncia prioridades distorcidas da Prefeitura. Em um duro discurso na Câmara Municipal, o vereador...
Política1 dia atrás

Escândalo na Câmara: Presidência de Joabi Lira Transforma Portal da Transparência em Caixa-Preta e Indigna Vereadores e Sociedade

Portal da Câmara de Rio Branco vira caixa-preta e gestão Joabi Lira é acusada de esconder gastos públicos. O Portal...
Política2 dias atrás

Instituto Socioeducativo do Acre emite nota e condena atitude do governo de Gladson Cameli ao impedir visita do senador Alan Rick

Governo de Gladson Cameli é acusado de afrontar a Constituição ao impedir acesso do senador Alan Rick ao ISE –...

POLÍCIA

Polícia3 dias atrás

Homem é preso após assassinar companheira a facadas e ferir enteada que tentou defendê-la em Cruzeiro do Sul

Mulher é morta a facadas em Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Civil Uma noite de violência chocou os moradores...
Polícia3 dias atrás

Condenado por tráfico no Acre é flagrado ao tentar fugir da Polícia Rodoviária em posto de combustível

Foragido da Justiça do Acre é preso pela PRF no Maranhão – Foto: Divulgação/ PRF Um homem de 35 anos,...
Polícia3 dias atrás

Megaoperação policial no município de Assis Brasil resulta em oito prisões e apreensão de armas e drogas

Armas e drogas são apreendidas em ação no interior do Acre – Foto: Asscom/Polícia Civil Uma grande ação das forças...

EDUCAÇÃO

Educação2 dias atrás

IV Sarau Literário da Escola Bela Flor encanta o público com talento e criatividade em Epitaciolândia

Mais uma vez, o Sarau Literário da Escola Bela Flor foi um verdadeiro sucesso! A quarta edição do evento reuniu...
Educação6 dias atrás

Educação de Cruzeiro do Sul promove formação do plano de ação prioritário da alfabetização

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quarta-feira, 22, uma formação voltada...
Educação2 semanas atrás

Prefeitura de Rodrigues Alves prepara estudantes para o SAEB com atividades pedagógicas

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um simulado com os alunos da rede...

CONCURSO

Concurso2 meses atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso2 meses atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso2 meses atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte2 dias atrás

Prefeitura abre 10ª edição do Campeonato Feminino do Ilha Verde com premiação superior a R$ 38 mil

A Prefeitura de Porto Walter realizou neste sábado (25) a abertura oficial da 10ª edição do Campeonato Feminino de Futebol...
Esporte2 dias atrás

Nauas Esporte Clube vence jogo comemorativo de 102 anos do time em Cruzeiro do Sul

No sábado, 25, a Diretoria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Cruzeiro do sul realizou três jogos comemorativo aos...
Esporte4 dias atrás

Epitaciolândia realiza o 3º Copão Internacional de Vôlei com equipes do Acre, Bolívia e Peru

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, está realizando neste final de semana nos dias 23,...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS