Sindicato dos Trabalhadores em Educação convoca servidores da rede estadual para Assembleia Extraordinária

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre (SINTEAC), está convocando todos os servidores da rede estadual de educação, para uma Assembleia Extraordinária, que acontecerá após a reunião de negociação com a Secretaria de Educação. A reunião com a SEE é pala manhã, onde o governo fará uma possível contraproposta que será apresentada aos profissionais na assembleia.

A assembleia será realizada no dia 04 de julho, às 16h30min, no Roll da Assembleia Legislativa (ALEAC).

A pauta da Negociação com o governo do estado, é o retorno da tabela com 10% da referência, com a primeira parcela em setembro de 2025.Reposição do piso do magistério de 6,27% para toda categoria, retroativo a janeiro de 2025 e aumento do auxílio alimentação para R$ 1.000,00.

“A assembleia é um momento importante para que a categoria possa se manifestar e deliberar sobre os encaminhamentos da negociação. A presença de todos é fundamental para que as decisões sejam tomadas de forma coletiva’’, disse Rosana Nascimento presidente do sindicato.