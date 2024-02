Sessão Solene marca início dos trabalhos legislativos de 2024 na Câmara Municipal de Rio Branco

A Câmara Municipal de Rio Branco retomou os trabalhos no plenário da Casa Legislativa após o fim do recesso parlamentar. A Sessão Solene ocorreu na terça-feira, 6, e contou com a presença do prefeito Tião Bocalom o qual fez a leitura da mensagem governamental.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Raimundo Neném, destacou as expectativas do parlamento para o ano de 2024. “Será um ano de muito trabalho assim como foi no ano passado. Estaremos ainda mais próximos da população, ouvindo suas demandas, debatendo em plenário e junto ao Executivo Municipal”, disse.

O prefeito Tião Bocalom, ao fazer a leitura da mensagem, reforçou a importância do papel do Poder Legislativo Municipal, destacando a aprovação de mais de 40 projetos de lei durante a última semana de trabalho legislativo

“Nossa efetiva atuação em prol do coletivo beneficia diretamente centenas de milhares cidadãos rio-branquenses, mas, especificamente, ressalto o fato deste parlamento ter aprovado mais de 40 projetos de lei de autoria da prefeitura desta Capital em sua última semana de trabalho legislativo. E acrescentou: “prevalece o respeito e o equilíbrio e união de forças entre as suas instituições.”

O prefeito citou ainda o trabalho desenvolvido pelo Executivo ao longo de 2023. Segundo ele, a política fiscal era voltada para o gerenciamento dos gastos públicos com o intuito de investir em áreas importantes do município, e também gerar empregos e renda para o crescimento de Rio Branco

“Enfrentamos em 2023 um ano de desafios e mais uma vez a política fiscal da nossa gestão foi a de estabelecer um maior controle entre os que se arrecada e o que se gasta. Entendemos que o gerenciamento responsável dos gastos públicos é fundamental para atrair investimentos para a nossa cidade, e também para que possamos por meio do poder público realizar investimentos importantes para a nossa população, com impactos diretos na geração de empregos e na geração de renda e no crescimento da nossa querida Rio Branco.”

O prefeito também comentou que o planejamento financeiro e estratégico é responsável pelas entregas de projetos relacionados à educação, saúde e segurança pública.

“Registro que nos últimos três anos o planejamento estratégico para a administração desse município foi pautada pela organização financeira, responsabilidade fiscal, respeito ao contribuinte, transparência e inovação e à nossa capacidade em coordenação de políticas públicas, impactando positivamente a qualidade do ensino, a promoção da saúde, a segurança pública, a mobilidade urbana, e todas as demais entregas que fizemos e ainda faremos.”

Na área da Saúde, Bocalom ressaltou a reforma de 26 unidades, funcionamento do Atendimento Domiciliar Especializado, disponibilidade de medicamentos nos postos e a revisão salarial dos médicos do município.

Destacou também a parceria com o Ministério Público e Tribunal de Justiça em relação à remuneração de um salário mínimo para as famílias integrantes do programa “Família Acolhedora”. “A família acolhedora aqui no município de Rio Branco, ela recebe um salário mínimo para cuidar de cada criança, se ela tiver duas crianças ela recebe dois salários mínimos, aí sim a gente consegue famílias para cuidar daquelas crianças que perderam o pai por algum problema.”

No Saneamento Básico, comentou sobre o investimento de cerca de R$ 130 milhões em projetos de pesquisa e projetos do Saerb com o intuito de segurar as prestações de serviço com a água.

“Todo mundo sabe que pouca gente pagava água, e devagar a gente tá levando o povo a entender que precisa pagar, por que se não vai ter que privatizar, nós estamos investindo mais em pesquisas para a gente poder perfurar os novos poços, nós entendemos que só o rio não dá segurança da água para sempre, então nós precisamos perfurar os poços, e para isso nós estamos contratando a empresa de pesquisa.”

No Esporte e Lazer foi destacado no investimento o salto de R$ 100 mil para R$1,5 milhões. Já na Cultura, valor destinado à cultura saiu de R4 300 mil para R$ 2 milhões de reais.

O prefeito finalizou a sessão destacando a importância dos 40 projetos aprovados e agradeceu a dedicação da gestão. “Então são algumas ações que a gente nomeou aqui mais são muitos projetos e eu tenho certeza absoluta que fecharemos nossa gestão do executivo e legislativo com grandes vitórias, eu quero agradecer imensamente a dedicação de cada uma de vocês, eu vejo que vocês estão aqui para ajudar aos nossos povos de Rio Branco (…). Quando vocês aprovam 40 projetos em apenas uma semana é uma ousadia muito grande, parabéns a ousadia graças a Deus.” (Por Fernanda Maia / estagiária de Jornalismo na CMRB)