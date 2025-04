Sessão itinerante da Câmara de Rio Branco, no bairro Sobral, supera expectativas e ouve mais de 500 pessoas

Foto: Jardy Lopes

A Câmara de Rio Branco encerrou na tarde desta sexta-feira (11) a primeira sessão da Câmara Itinerante, que ocorreu no Centro de Referência de Assistência Social da Sobral, ouvindo dezenas de populares, representantes de secretarias do município, Ministério Público do Acre. As discussões resultarão na montagem de um grupo de trabalho, que deverão acompanhar as soluções para os problemas postos. Foram temas da sessão a transferência do Centro POP do centro da cidade para a regional da Sobral, os alagamentos constantes em 7 bairros da região e o programa Asfalta Rio Branco.

O presidente da Câmara de Rio Branco, vereador Joabe Lira (UB), disse que o evento superou as expectativas. “Além de ouvir a população, trouxemos serviços como os odontológicos, de atendimento jurídico, assistência social, OCA móvel, playground para as crianças, e nisso fizemos mais de 500 atendimentos. Essa câmara não tem medo do povo, pelo contrário, queremos estar próximos para ouvir a população. Quando a população vem aqui e reclama, é isso que a gente quer, que a população reivindique e cobre, e nós, como representantes do povo, temos a obrigação de buscar soluções”, afirmou.

O procurador de justiça do Ministério Público do Acre, Carlos Maia, parabenizou a Câmara pela realização do evento. “É muito importante ir até o cidadão porque muitas vezes o cidadão não tem condições de ir até a Câmara de Vereadores. Quero parabenizar porque iniciativas como esta, são muito importantes”, disse.

O aposentado Ismael de Aguiar Queiroz, que esteve presente na sessão ao lado da esposa para requerer a resolução do problema de alagações frequentes na rua Adalberto Sena, no bairro João Paulo 2, elogiou a postura dos parlamentares que estão presentes. “Que bom que estão visitando nosso bairro para ver de perto nossa situação”, falou.

João Custódio, vice-presidente da associação de moradores do loteamento Santo Afonso I, também aprovou a proximidade da Câmara com a população.“Bem, pela primeira vez eu quero agradecer, né, pois estão aqui na nossa área, aonde a gente pode falar sobre o que está acontecendo no bairro e para que fiquem mais perto para nós. É a primeira vez que eles se dispõe a ouvir mesmo. Agradecer ao vereador Joabe Lira e, que é o presidente da Câmara, e a todos os vereadores que estão participando hoje”, opinou. (Whidy Melo/ Ac24horas)