Sérgio Lopes e Sergio Mesquita agradecem bancada de vereadores pela aprovação de projetos para o avanço de Epitaciolândia

Logo após a votação do Projeto de Lei pela Câmara de Vereadores, o prefeito Sergio Lopes, sancionou o PL concedendo 16% de reajuste salarial para todos os servidores municipais que não têm piso. O reajuste faz parte da política de valorização do servidor público municipal.

“Trago mais uma excelente notícia, acabei de sancionar o PL (Projeto de Lei) aprovado em sessão extraordinária por unanimidade com 11 votos concedendo o reajuste de 16% para todos os servidores municipais que não têm piso estabelecido, isso demonstra o nosso compromisso de continuar com a política de valorização de nossos servidores”. Pontuou Sergio Lopes.

Segundo Sergio Lopes, “o reajuste é possível graças à segurança orçamentária viabilizada pela boa gestão. É também um reconhecimento ao trabalho dos servidores públicos, essenciais para o funcionamento do nosso município”.

Com o novo regime, que muda de celetista para estatutário, os trabalhadores que fazem parte da folha terão um aumento significativo em seus vencimentos já a partir deste mês de janeiro.

Para professores, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes de saúde e endemias, o reajuste segue de acordo com portaria normativa do governo federal, quem dita os valores do reajuste.

Em vídeo nas redes sociais o prefeito anunciou a boa notícia.