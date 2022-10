Senadora Maria das Vitórias garante recursos para a aquisição de veículos à entidades sociais de Cruzeiro do Sul

A senadora Maria das Vitórias (PSD) anunciou, nesta quarta-feira (26), o empenho de verba no valor de 746 mil reais, junto ao Calha Norte, para aquisição de veículos para entidades de Assistência Social no município de Cruzeiro do Sul/AC.

A verba será investida na aquisição de veículo tipo Van adaptado, que beneficiará a APAE de Cruzeiro do Sul, bem como na aquisição de pick-up e motocicleta, que serão destinados ao Conselho do Idoso e ao Centro Adilis Nogueira Maciel – CEANOM.

Para a senadora Maria das Vitórias, que sempre foi voluntária da Assistência Social e conhece de perto as dificuldades, o Acre é carente de políticas de assistência social, principalmente as que são voltadas às famílias de crianças excepcionais e aos idosos. “Sempre fui uma feroz defensora dos direitos sociais de crianças com necessidades especiais e idosos, com essa verba conseguiremos dar mais qualidade no atendimento a essas classes. ” Afirmou a senadora.

A parlamentar ainda acrescentou que o próximo passo será a prefeitura iniciar o processo licitatório para posteriormente adquirir os veículos e doar às entidades. “Já dialoguei com o Prefeito e reforcei que precisamos dar celeridade no processo e garantir que esses veículos cheguem o quanto antes. Nosso povo cruzeirense carece de mais investimentos em transportes e estou feliz em poder atender os seus anseios destinando essas verbas.”

A senadora aproveitou para agradecer ao senador Sérgio Petecão (PSD), por ter articulado para viabilizar a verba. “Faço um agradecimento ao meu senador Sérgio Petecão, que embora esteja licenciado, teve um olhar especial aos cruzeirenses e também contribuiu para que pudéssemos viabilizar esses recursos tão importantes para a região. Estamos juntos pelo nosso Acre. Finalizou a senadora Maria das vitórias.