Senador Sérgio Petecão se reúne com presidente da Conab para apoiar produtores rurais no Acre

Nesta quarta-feira (29), o senador Sérgio Petecão, do PSD/AC, se reuniu com o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), juntamente com a superintendente do órgão no Acre, Alessandra Cavalcante, para acelerar o processo de aquisição de produtos produzidos pelos agricultores familiares por meio do programa de Compra com Doação Simultânea.

A iniciativa visa adquirir aproximadamente 130 toneladas de alimentos produzidos pelos agricultores familiares no Acre, que serão doados à rede socioassistencial e à rede pública e filantrópica de ensino. O senador Sérgio Petecão destinou inicialmente o aporte financeiro de R$ 500 mil à Conab-Acre para o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, mas conforme falou, o valor poderá aumentar.

Segundo Petecão, “é crucial acelerar todo o processo para garantir mais recursos para os pequenos produtores que estão passando por dificuldades devido às enchentes que atingem o Acre e também garantir que os alimentos possam chegar rapidamente às pessoas vítimas das enchentes”, afirmou.

Em defesa do fortalecimento da Conab

Na reunião, Petecão destacou ainda a importância da Conab, principalmente no Acre, para garantir a segurança alimentar da população e o desenvolvimento da agricultura familiar.

O parlamentar defendeu o fortalecimento e a reestruturação da empresa, que é uma referência para os produtores rurais no estado do Acre, e se comprometeu a trabalhar junto aos demais parlamentares para garantir recursos adequados e valorizar os profissionais da Conab.

Por fim, Sérgio Petecão lamentou profundamente a morte de Filomeno Freitas, ex-superintendente da Conab no Acre, ocorrida na madrugada desta quarta-feira em decorrência de câncer no fígado. “Infelizmente, perdemos um grande líder que dedicou mais de 40 anos de sua vida trabalhando incansavelmente pela Conab. Ele deixa um legado de comprometimento e luta pelos produtores rurais, que nunca será esquecido”, finalizou o senador.