Senador Sérgio Petecão se reúne com ministro da Agricultura para garantir novos investimentos no Acre

Senador Sérgio Petecão – Foto: Fávaro

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) se reuniu, nesta quarta-feira (20), com o ministro Carlos Fávaro, também do PSD, para solicitar o empenho de recursos no valor de R$ 11,5 milhões a serem destinados à Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri).

De acordo com o senador, a verba será utilizada na aquisição de insumos agrícolas, na contratação de máquinas e serviços técnicos especializados para o preparo e a correção do solo por meio de calagem e mecanização agrícola, com vistas ao plantio de culturas locais e à produção de café.

Destacou que a expectativa é beneficiar cerca de 2.000 famílias que praticam agricultura familiar de pequeno e médio porte, com foco em assentamentos da Reforma Agrária e em unidades de conservação nos municípios de Acrelândia, Plácido de Castro, Senador Guiomard, Porto Acre, Capixaba, Rio Branco, Sena Madureira, Brasiléia, Xapuri, Assis Brasil, Epitaciolândia, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves.

Pagamento de convênios firmados com municípios

Além da busca por novos investimentos para o setor agrícola, Petecão também solicitou ao ministro o pagamento de convênios firmados com a pasta nos anos de 2020 a 2022 com oito municípios acreanos, provenientes de emendas de sua autoria e de ex-parlamentares acreanos.

Em resposta, o ministro Fávaro comprometeu-se em agilizar os pagamentos antes do final do ano. Ressaltou, ainda, a necessidade da celeridade, pois, em não sendo possível efetuar os pagamentos agora, ele somente poderá ocorrer por volta de março, quando novos recursos estiverem disponíveis no ministério.

Ao final do encontro, Petecão expressou ao titular do Ministério da Agricultura sua gratidão pelo apoio dispensado ao estado do Acre, especialmente à agricultura familiar:

“Agradeço ao ministro Fávaro pela atenção e o comprometimento com nosso estado. Esses investimentos são cruciais para fortalecer nossa agricultura, garantindo sustentabilidade e prosperidade para os agricultores, especialmente os da agricultura familiar. A união de esforços é fundamental para garantirmos o desenvolvimento do Acre, especialmente no setor agrícola, que desempenha um papel vital em nossa economia”, afirmou.

Senador Sérgio Petecão (PSD-AC) – Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado