Senador Sérgio Petecão propõe que trabalhadores usem recursos do FGTS para reformas de moradias

Trabalhadores poderão usar recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), para aquisição de materiais a serem utilizados em construções ou reformas, independentemente de sua natureza ou função. A iniciativa é do senador Sérgio Petecão (PSD-AC), ao apresentar o projeto de lei (PL) 2.550/2023.

Ao justificar a proposta, o senador reconheceu a função social do FGTS no financiamento da construção de moradias populares. Porém, questionou que os rendimentos desses recursos do fundo são de apenas 3%, ou seja, muito inferior ao rendimento da caderneta de poupança.

Petecão ressaltou, também, que esse dinheiro nas mãos dos trabalhadores aquecerá a economia do país, principalmente o setor da construção civil. Alertou, no entanto, que não pretende que a sua proposta cause qualquer impacto no fluxo de liberação dos recursos do FGTS, para a continuidade da política de financiamento de aquisição da casa própria.

— Nossa proposta inova ao permitir aos trabalhadores usarem parte de seus recursos para comprar tijolos, cimento, areia, telhas, madeiras, cerâmicas e outros tipos de material necessário para reformarem suas moradias. Eu considero isso mais do que justo. Nós queremos, com essa iniciativa, que as pessoas possam morar com dignidade — declarou.