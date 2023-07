Senador Sérgio Petecão participa da entrega de maquinários para a prefeitura do município de Cruzeiro do Sul

O senador Sérgio Petecão participou, neste sábado (1º), da entrega de maquinário que irão fortalecer a frota de veículos da prefeitura do município de Cruzeiro do Sul.

O evento contou com a participação do prefeito Zequinha Lima, que na oportunidade recebeu: um caminhão caçamba, uma motoniveladora e uma pá carregadeira, equipamentos provenientes da emenda individual do parlamentar.

O senador também destinou dois automóveis, uma Pick up para o Centro do idoso e um veículo de passeio para o Centro Educativo Adilis Nogueira Maciel (Ceanom), ambas as instituições de Cruzeiro do Sul.

“Para mim, isso é motivo de felicidade, poder usar o meu mandato parlamentar para retribuir ao povo acreano a confiança que me foi depositada”, disse Petecão.