Senador Sérgio Petecão já investiu mais de R$ 28,5 milhões em Rio Branco só neste ano de 2023

Prestando contas de seu mandato à população rio-branquense, o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta sexta-feira (25), mais um empenho de recursos federais no valor de, aproximadamente, R$ 4,8 milhões, para serem investidos pela Prefeitura de Rio Branco, na pavimentação asfáltica do Ramal do Noca, no km 45 da rodovia Transacreana.

Comuniquei ao nosso ilustre prefeito, Tião Bocalom, que esse valor é proveniente de minha indicação, junto ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Para acelerar o processo, alertei o prefeito e sua equipe técnica para já iniciarem o projeto e procederem à licitação da obra, para terem acesso ao dinheiro.

“Acredito que essa conquista contribuirá, de forma significativa, para a melhoria da infraestrutura da região, proporcionando maior qualidade de vida aos moradores e aumentando a produtividade dos produtores rurais daquela região”.

Petecão informou, ainda, que somente no decorrer de 2023, já destinou à prefeitura de Rio Branco, aproximadamente, R$ 28,5 milhões em novos investimentos, com o objetivo de promover o desenvolvimento do município por meio de novas obras e iniciativas em vários setores.

Esse é um compromisso que assumi com a população, de poder usar o meu mandato para retribuir ao povo acreano a confiança que me foi depositada.