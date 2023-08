Senador Sérgio Petecão já investiu mais de R$ 23,6 milhões em Cruzeiro do Sul só neste ano de 2023

Willamis Franca – Em uma audiência pública proposta pela deputada federal Socorro Nery, participaram representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Controladoria-Geral da União (CGU), Governo do Acre, Associação de Municípios do Acre (Amac), Federação do Comércio do Estado do Acre (Fecomércio), Federação das Indústrias do Acre (Fieac), Polícia Rodoviária Federal (PRF/AC) e Aleac.

autoridades e representantes da sociedade civil, o Deputado Luiz Gonzaga, atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, emergiu como uma voz proeminente ao ressaltar a significância da manutenção constante das BR 364 e 317.

O evento teve como foco o debate sobre a recuperação dessas vias fundamentais para a região.

Ao ocupar a tribuna da aleac, o Deputado Luiz Gonzaga enfatizou a necessidade de se manter essas rodovias em condições adequadas, salientando a importância crucial que elas desempenham no desenvolvimento econômico e social do Acre, principalmente aos moradores da região do Juruá. Ele frisou que a trafegabilidade dessas estradas é diretamente ligada ao crescimento sustentável da região, permitindo o escoamento eficiente da produção local e a ligação entre comunidades distantes.

As BR 364 e 317 são vias essenciais que conectam diferentes municípios e estados, facilitando o acesso a serviços básicos como saúde, educação e transporte. Além disso, elas têm um papel crucial no fortalecimento das atividades econômicas da região, incluindo o agronegócio e a exploração de recursos naturais.

Durante a audiência, o Deputado Gonzaga também ressaltou a relevância da presença do superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Ricardo Augusto. A atuação conjunta entre o governo estadual, federal e o DNIT é fundamental para garantir que os recursos necessários sejam alocados para a manutenção e recuperação das vias.

A vinda do superintendente do DNIT demonstra o comprometimento do órgão com a melhoria da infraestrutura viária na região, o que reflete diretamente na qualidade de vida da população local e no desenvolvimento socioeconômico. A parceria entre o Deputado Luiz Gonzaga, a deputada Socorro Nery e o DNIT ressalta a importância do diálogo entre os poderes legislativo e executivo para enfrentar os desafios que envolvem a infraestrutura rodoviária.

Em um momento em que a infraestrutura de transporte é crucial para a prosperidade de um estado, o engajamento ativo do Deputado Luiz Gonzaga na audiência pública, juntamente com a presença do superintendente do DNIT, fortalece a busca por soluções concretas para garantir a manutenção e recuperação das BR 364 e 317. A participação de ambos os representantes políticos reflete o compromisso em proporcionar uma melhor qualidade de vida aos cidadãos acreanos e em impulsionar o desenvolvimento sustentável da região.