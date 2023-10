Senador Sérgio Petecão garante R$ 500 mil para a adequação do projeto do Hospital Universitário da Ufac

MP-AC – O procurador-geral adjunto para Assuntos Jurídicos do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Celso Jerônimo de Souza, lançará, no dia 24 de outubro, o livro “Liberdade de Expressão dos Membros do Ministério Público: Possíveis Restrições e a Atuação dos Órgãos Correicionais em Face da Dimensão Objetiva dos Direitos Fundamentais”. O evento ocorrerá às 9h no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) em Brasília, DF.

A obra, fruto de pesquisa científica objetivando a produção da dissertação de mestrado do autor, cursado junto ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), aborda a questão da liberdade de expressão dos membros do Ministério Público no contexto da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, investigando possíveis restrições quando ocorrer eventuais excessos no exercício da referida liberdade que possam afetar a credibilidade da instituição.

Publicado pela Juruá Editora, o livro analisa o papel dos órgãos de controle disciplinar na fiscalização de excessos desde 2005, quando o Conselho Nacional do Ministério Público foi estabelecido, e busca responder se é possível impor restrições diferenciadas à liberdade de expressão dos membros do MP, explorando uma hipótese afirmativa e outra negativa. O autor também enfatiza a importância do equilíbrio entre a liberdade de expressão e os deveres funcionais dos membros do Ministério Público, abordando as alterações pretendidas pela PEC 05/2021 que iria interferir no modelo de instituição adotado pelo constituinte originário.

Mestre em Direito e com pós-graduações em Direito Público e em Direito Processual Civil, Celso Jerônimo foi professor da Escola Superior da Magistratura do Acre e ocupou cargos como corregedor-geral e secretário-geral do MPAC, 1º Vice-Presidente do CNCGMPEU, entre outros. Também é membro auxiliar da Corregedoria Nacional do Ministério Público e faz parte do Conselho Editorial da Revista Jurídica da Corregedoria Nacional.