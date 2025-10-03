Senador Sérgio Petecão garante quase R$ 1 milhão para fortalecer a cafeicultura do município de Assis Brasil

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) voltou a mostrar seu compromisso com o desenvolvimento do Acre. Desta vez, o parlamentar destinou quase R$ 1 milhão para fortalecer a produção de café no município de Assis Brasil, um dos polos de expansão da cafeicultura no estado.

O investimento será aplicado na compra de calcário, adubo, 140 mil mudas de café e combustível para o funcionamento dos maquinários, medidas que irão diretamente beneficiar os produtores rurais que vivem do trabalho na terra.

Petecão destacou que o recurso chega em boa hora e que a intenção é garantir mais renda para as famílias acreanas e abrir novos mercados para o café produzido no Acre.

“Esse é um investimento que chega na ponta, ajudando o produtor a crescer e a conquistar novas oportunidades. Tenho certeza de que o café acreano vai ganhar cada vez mais espaço e reconhecimento”, afirmou o senador.

O parlamentar lembrou ainda que, nos últimos três anos, já destinou mais de R$ 6,2 milhões para a cadeia produtiva do café no Acre, consolidando-se como o maior defensor do setor no estado.

“Acredito que a cafeicultura é uma das grandes oportunidades de desenvolvimento econômico para o Acre. Por isso, seguiremos firmes, investindo e apoiando quem produz e gera emprego no campo”, reforçou Petecão.

Com mais esse aporte, o senador reafirma sua marca de trabalho: foco em resultados concretos que melhoram a vida do povo acreano.