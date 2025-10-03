Tudo sobre Política
Senador Sérgio Petecão garante quase R$ 1 milhão para fortalecer a cafeicultura do município de Assis Brasil
O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) voltou a mostrar seu compromisso com o desenvolvimento do Acre. Desta vez, o parlamentar destinou quase R$ 1 milhão para fortalecer a produção de café no município de Assis Brasil, um dos polos de expansão da cafeicultura no estado.
O investimento será aplicado na compra de calcário, adubo, 140 mil mudas de café e combustível para o funcionamento dos maquinários, medidas que irão diretamente beneficiar os produtores rurais que vivem do trabalho na terra.
Petecão destacou que o recurso chega em boa hora e que a intenção é garantir mais renda para as famílias acreanas e abrir novos mercados para o café produzido no Acre.
“Esse é um investimento que chega na ponta, ajudando o produtor a crescer e a conquistar novas oportunidades. Tenho certeza de que o café acreano vai ganhar cada vez mais espaço e reconhecimento”, afirmou o senador.
O parlamentar lembrou ainda que, nos últimos três anos, já destinou mais de R$ 6,2 milhões para a cadeia produtiva do café no Acre, consolidando-se como o maior defensor do setor no estado.
“Acredito que a cafeicultura é uma das grandes oportunidades de desenvolvimento econômico para o Acre. Por isso, seguiremos firmes, investindo e apoiando quem produz e gera emprego no campo”, reforçou Petecão.
Com mais esse aporte, o senador reafirma sua marca de trabalho: foco em resultados concretos que melhoram a vida do povo acreano.
Deputado estadual Afonso Fernandes garante apoio para ciclismo e campeonato de Futsal do município de Brasiléia
Nesta quinta-feira 02, o Gerente de Esportes de Brasiléia – Clebson Venâncio, o Secretário de Comunicação – Chiquinho Chaves e o assessor parlamentar Thiago Damasceno, estiveram no gabinete do Deputado estadual Afonso Fernandes (SDD), em busca de parcerias para o esporte brasileense.
Os representantes do município em Rio Branco apresentaram dois projetos ao parlamentar estadual que de pronto abraçou as duas modalidades esportivas.
A primeira ação apadrinhada por Fernandes, é projeto de ciclismo no Alto Acre, que tem muitos adeptos e movimenta não só os praticantes desse esporte na região, mas integrantes do baixo Acre também.
O segundo projeto trata-se do campeonato municipal de futsal, um dos eventos de maior intensidade no município e que será realizado através de emenda parlamentar do Deputado Afonso Fernandes, que tem um mandato com fortes identidades com o esportes.
Afonso Fernandes aproveitou a oportunidade para agradecer a gestão municipal de Brasiléia que tem atuado fortemente no esporte em todas as modalidades, na infraestrutura da cidade, além de garantir a seus munícipes boa qualidade nos serviços de educação, assistência social e saúde.
“Tenho acompanhado os trabalhos que acontecem em Brasiléia e vejo a dedicação da equipe do prefeito Carlinhos do Pelado, como amante do esporte, estou aqui para contribuir com a realização do campeonato de Futebol de salão que é um sucesso no município e com o ciclismo também”, pontuou o deputado.
O Campeonato municipal de Futsal 2025, é bastante aguardado por desportistas locais, onde muitas equipes já estão prontas para o inicio da competição.
Clebson Venâncio reforçou que somando todas as categorias, serão mais de 60 equipes inscritas, totalizando ai, mais de 900 atletas, sem contar os profissionais que auxiliam nas equipes, na condução das partidas como árbitros e mesários e na realização do campeonato.
