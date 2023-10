Senador Sérgio Petecão garante o pagamento de quase R$ 9 milhões para novas ações em Cruzeiro do Sul

Senador do Acre, Sérgio Petecão – Foto: Assessoria Senador Federal

Prestando contas de seu mandato à população cruzeirense, o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, neste sábado (7), o pagamento de recursos federais no valor de quase R$ 9 milhões para o município. Informou que os valores são provenientes de uma emenda de 2023, de sua autoria, por meio da modalidade de transferências especiais junto ao Ministério da Fazenda.

Reiterou que, com o valor já depositado em conta, a previsão é de que R$ 3 milhões sejam aplicados pela prefeitura de Cruzeiro do Sul em melhorias nos espaços esportivos; outros R$ 2 milhões, na aquisição de kits de energia solar para a população ribeirinha. Além destes valores, fez referência a outros R$ 450 mil que já foram utilizados, recentemente, na aquisição do terreno do Centro Educativo Adilis Nogueira Maciel (Ceanom).

Ressaltou que o restante do valor – aproximadamente R$ 3,5 milhões – será investido na construção da primeira etapa da Creche Modelo, que será uma das mais modernas e espaçosas do Acre, com pátio coberto, playground, estrutura administrativa, cozinha, lavanderia, rouparia, área de serviço, entre outros setores, além de salas de berçário, maternal, pré-escolar e sala multiuso.

“As obras já podem ser iniciadas”, afirmou, destacando que o dinheiro já está disponível na conta da prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Aquisição de Maquinários

No final de setembro, Petecão já havia anunciado o pagamento de pouco mais de R$ 5,4 milhões, também provenientes de emendas de sua autoria para a aquisição de maquinários para o município. Acrescentou que o dinheiro foi investido na compra de um caminhão toco, de quatro caminhões trucados, de duas escavadeiras hidráulicas sobre esteiras, de duas motoniveladoras, de uma pá carregadeira e de três tratores de pneus.

“Esses novos maquinários serão muito úteis para a manutenção da estrutura urbana, de ramais e no apoio aos agricultores, proporcionando maior eficiência e produtividade, contribuindo para o desenvolvimento agrícola de Cruzeiro do Sul”, afirmou.

Recordista de emendas

O senador Sérgio Petecão continua sendo, de longe, o maior campeão de emendas para Cruzeiro do Sul. Somente este ano – 2023 -, ele já destinou ao município mais de R$ 26,5 milhões em novos investimentos, o que equivale a aproximadamente impressionantes 45% das emendas destinadas à cidade neste ano.

Enfatizou que cerca de R$ 6,8 milhões, do total encaminhado ao município em 2023, destinam-se à manutenção e ao custeio dos serviços de Saúde Pública. Isso inclui campanhas de saúde, vacinação, compra de materiais descartáveis, insumos, entre outros.

Frisou que os investimentos, neste e em outros anos enviados a Cruzeiro do Sul, são resultado do compromisso do seu partido, o PSD, com a população local.

“Estamos viabilizando muitos investimentos para Cruzeiro do Sul. Eu, pessoalmente, pretendo levar mais ainda. Isto como resultado do compromisso que eu e o meu partido, o PSD, assumimos durante a campanha junto à população do município e com toda a região do Juruá”, destacou.