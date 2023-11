Senador Sérgio Petecão garante mais R$ 400 mil para a Saúde do município de Rodrigues Alves

O Partido dos Trabalhadores do Acre apresenta sua nova campanha de propaganda partidária, com o tema “Retomada”, evidenciando a união entre o PT, o presidente Lula e o povo acreano. Os vídeos e spots abordam a transformação sob a liderança de Lula, superando crises e marcando a história do estado.

Daniel Zen, presidente do PT do Acre, destaca o terceiro mandato do Presidente Lula, enfatizando a capacidade do partido em se renovar diariamente, conectando-se aos anseios da população e construindo um presente e futuro mais inclusivo e solidário para todos os brasileiros.

“O PT consegue se renovar a cada dia, dialogando com os sonhos e necessidades da população e construindo um presente e um futuro mais humano, saudável, solidário, plural e inclusivo para todo o povo brasileiro. Nós, do PT do Acre, estamos sintonizados com isso e queremos seguir na política para dar continuidade ao círculo virtuoso que conseguimos realizar e que, infelizmente, acabou sendo substituído por uma política mesquinha e sem compromisso com a nossa gente”, afirmou.

A campanha inicia nesta segunda-feira, 13, na TV e no Rádio, destacando o Novo PAC para o Acre e a necessidade de fiscalização, celebra a amizade renovada com um presidente solidário e ressalta a importância do respeito à mulher na política. A campanha busca comunicar de forma clara os valores e objetivos do PT do Acre, destacando sua visão para o futuro estadual em colaboração com o governo de Lula.