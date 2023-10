Senador Sérgio Petecão garante mais R$ 2,3 milhões para a assistência social dos municípios acreanos

Na manhã deste sábado, dia 28, o Partido dos Trabalhadores de Rio Branco realizou sua Plenária Municipal no auditório da Federação do Comércio (Fecomércio). Em resolução da plenária, o Partido dos Trabalhadores de Rio Branco reafirmou seu compromisso inabalável com a defesa da democracia, a promoção dos direitos do povo e a construção de uma frente ampla que una forças em prol de um Acre e de uma Rio Branco melhores.

Diante dos desafios que se apresentam em nosso Estado, os representantes do PT reconheceram a necessidade premente de responsabilidade e ação política. Rivalidades do passado, como entre Frente Popular e MDA, cede espaço a um cenário político no qual desinformação, fake news e discurso de ódio tornaram-se estratégias prejudiciais à democracia.

“O que nós estamos vivendo hoje, em nosso estado e município, não é a disputa saudável de projeto, de quem achava que tinha as melhores ideias e queria convencer a população, democraticamente. Nós vivenciamos, no último quartel de século, especialmente na última década, no Brasil e também no Acre, o predomínio da desinformação, da fake news, do discurso de ódio, das teorias da conspiração como estratégia política para fazer o convencimento do eleitorado por vias tortuosas, não pela via dos projetos, das ideias, dos programas ou das visões de mundo, que na democracia são importantes que hajam esses contrapontos”, declarou Daniel Zen, presidente estadual do PT do Acre.

Uma das resoluções preliminares aprovadas na Plenária foi a participação do PT de Rio Branco nas tratativas para a construção de uma possível aliança em apoio à pré-candidatura de Marcus Alexandre, do MDB, à Prefeitura de Rio Branco. Essa aprovação sinaliza a disposição do partido em unir forças em prol de um projeto político para a cidade.

Além disso, os esforços para montar a chapa de pré-candidat@s a Vereadores e Vereadoras foram confirmados, ressaltando a importância de selecionar candidatos que compartilhem os ideais do partido. Outra resolução importante foi a ratificação e aprovação da recomposição da Direção Municipal, conforme proposta apresentada pela Comissão Executiva Municipal.

Selma Neves, por sua vez, ressaltou que a cidade de Rio Branco enfrenta desafios de ódio, incompetência e desonestidade, afetando tanto o governo municipal quanto o estadual. Ela destacou a importância de construir uma frente ampla baseada na democracia: “É com esse espírito que somamos forças com os partidos da federação e os partidos também que buscam uma aliança com quem esteja comprometido com a política, com a boa política do nosso Estado e esteja disposto a derrotar o atraso, derrotar a falta de democracia, derrotar a extrema direita, derrotar o descompromisso político da atual gestão.”

Para o partido, a prioridade é gerar oportunidades para a população, proporcionando empregos, uma educação de qualidade, uma cultura inclusiva e serviços de saúde de excelência. Para isso, reconhece que a construção de uma frente ampla é um caminho para a realização desses objetivos.

“Estamos hoje aqui para reafirmar, na presença dos nossos companheiros e companheiras dirigentes dos demais partidos, que nós estamos entrando nessa construção da Frente Ampla de corpo e alma. É de verdade! Nós queremos fazer parte desse projeto e, claro, vamos dar a nossa contribuição com a nossa chapa de vereadores e vereadoras, o nosso debate nos municípios do interior, que eu tenho certeza, vai transformar essa aliança não só numa aliança tática eleitoral de 2024, mas uma aliança democrática e estratégica para o futuro, pelo bem de Rio Branco e pelo bem do Acre”, concluiu Daniel Zen.

Um momento marcante foi a chegada de Nilson Mourão, presidente de honra do PT do Acre, que emocionou os companheiros e companheiras. Nilson Mourão tem uma longa carreira política. Ele foi deputado estadual do Acre por dois mandatos consecutivos de 1991 a 1999. Depois, foi eleito deputado federal pelo estado do Acre e serviu por três mandatos consecutivos de 1999 a 2011, além de um longo histórico na militância.

Estiveram presentes na Plenária: João Correia (MDB), Inácio Moreira (REDE), Eduardo Farias (PCdoB), Wendel Grangeiro (Psol), Pedrinho Oliveira (PSD) e Stênio Melo (PV), dentre outros membros e dirigentes desses partidos.