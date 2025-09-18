Tudo sobre Política
Senador Sérgio Petecão garante mais de R$ 3 milhões para a ampliação da Unidade Oncologia em Rio Branco
Tudo sobre Política
O sistema público de saúde do Acre recebeu um importante reforço financeiro com a liberação da primeira parcela de mais de R$ 3 milhões destinada à ampliação da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), em Rio Branco. O recurso federal, já disponível para a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), é proveniente de um convênio junto ao Programa Calha Norte (PCN), vinculado ao Ministério da Defesa.
O anúncio foi feito nesta quinta-feira (18), pelo senador Sérgio Petecão (PSD-AC), que confirmou a liberação do recurso. O secretário estadual de Saúde, dr. Pedro Pascoal, será responsável pela gestão e aplicação dos valores. Explicou que o convênio é fruto de indicação da ex-deputada federal Jéssica Sales, por meio de emenda da bancada federal acreana, totalizando mais de R$ 15,3 milhões.
“Com meu apoio, conseguimos avançar na liberação dos recursos, garantindo mais infraestrutura e qualidade no atendimento à saúde da população”, afirmou.
A ampliação desse complexo de saúde representa um avanço significativo na oferta de serviços oncológicos no estado, permitindo maior capacidade de atendimento, melhores condições para os profissionais da saúde e mais dignidade aos pacientes em tratamento. Trata-se de um investimento essencial para fortalecer a rede pública de saúde especializada no Acre.
Para Petecão, a liberação dos recursos é resultado de um trabalho intenso e direto junto aos órgãos federais, garantindo que o investimento seja aplicado de forma efetiva e rápida, beneficiando pacientes que dependem do sistema público de saúde.
“Esse investimento significa muito para a qualidade de vida para as pessoas que estão lutando contra o câncer. Eu corri atrás, batalhei e garanti que o recurso chegasse. O povo do Acre merece um hospital decente, atendimento digno e saúde de qualidade, e é isso que a gente está fazendo: trazendo resultado de verdade para nossa gente”, concluiu.
Tudo sobre Política
Deputada Socorro Neir destaca avanços no PL 2531/2021 sobre piso salarial de profissionais de apoio da educação
A deputada federal Socorro Neir gravou um vídeo em sua rede social Instagram para falar sobre o Projeto de Lei 2531/2021, que trata da criação do piso salarial nacional para os profissionais de apoio da educação. Em mensagem direcionada à categoria, a parlamentar relatou avanços após reunião com representantes do Ministério da Educação (MEC), realizada nesta terça-feira.
Segundo Socorro Neir, o MEC se posicionou favorável à implementação da Constituição Federal no que se refere à instituição do piso, mas indicou a necessidade de dois ajustes no texto para garantir sua constitucionalidade e viabilidade de aprovação no Congresso.
O primeiro ponto destacado pelo ministério foi a inclusão de um artigo especificando a fonte de financiamento para o cumprimento da medida. O segundo ajuste envolve a transformação do valor percentual em valor nominal, acompanhado de um mecanismo de atualização anual com base no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).
Além da reunião com o MEC, a deputada também esteve com representantes de um dos movimentos que defendem a aprovação do PL 2531/2021, compartilhando o posicionamento do governo.
“O meu entendimento é que os dois ajustes sugeridos pelo MEC são necessários para garantir a constitucionalidade do projeto e, consequentemente, assegurar sua aprovação. Meu compromisso é atuar em diálogo próximo com a categoria. Estamos juntos nessa luta”, reforçou Socorro Neir.
O PL 2531/2021 é aguardado com expectativa pelos profissionais de apoio da educação em todo o país, que reivindicam maior reconhecimento e valorização da carreira.
Veja o vídeo no Instagram:
Deputada Socorro Neir destaca avanços no PL 2531/2021 sobre piso salarial de profissionais de apoio da educação
Prefeitura e SENAR encerram curso de gastronomia; feirantes apresentarão 23 pratos típicos de milho
Senador Sérgio Petecão garante mais de R$ 3 milhões para a ampliação da Unidade Oncologia em Rio Branco
Mais de 5 mil são esperados na última noite do Cerco de Jericó, no Ginásio do Sesc Bosque
Programação do 121º aniversário de Cruzeiro do Sul tem inaugurações esporte e civismo; veja as datas
POLÍTICA
Projeto cheio de ilegalidades”: vereador André Kamai denuncia manobra do prefeito Bocalom para favorecer a empresa Ricco Transportes
O parlamentar anunciou, ainda, a possibilidade de judicializar o processo que estaria eivado de ilegalidades – Foto: Paulo Murilo/ Foto:...
MP-AC exige exoneração imediata de secretário acusado de assédio e uso indevido de recursos públicos na prefeitura de Acrelândia
Secretário de Educação, Huruey Lima, é investigado pelo Ministério Público – Foto: Reprodução A Prefeitura de Acrelândia tem o prazo...
Crise no Palácio Rio Branco: Diego Lins abandona governo Gladson e denuncia decadência da gestão, declarando apoio a Alan Rick em 2026
Diego Lins, conhecido popularmente como o “Repórter Beijoqueiro”, foi o primeiro a abandonar o barco do governo Gladson Cameli (PP)....
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Seleção de Cruzeiro do Sul empata com Seleção dos povos Indígena em amistoso intermunicipal
Com grande público no estádio “O Cruzeirão” a Seleção de Futebol de Cruzeiro do Sul empatou em 3 a 3...
UDV realiza 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society no município de Tarauacá
(Assessoria) – O município de Tarauacá se tornou palco do 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society do Centro Espírita...
Porto Walter faz história ao vencer o Internacional na Copa dos Campeões em Mâncio Lima
Em uma noite memorável para o esporte acreano, a Seleção de Porto Walter sagrou-se campeã da Copa dos Campeões Intermunicipal...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque6 dias atrás
Gladson Cameli vira réu por corrupção e Bolsonaro é condenado há mais de 27 anos de prisão: a face da impunidade que sufoca o Brasil
-
Geral6 dias atrás
Tribunal de Contas do Estado inicia projeto com inteligência artificial para prever desmatamento
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Senador Sérgio Petecão destina R$ 495 mil para melhorias na infraestrutura em Porto Acre
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Alan Rick garante R$ 19,7 milhões em novas emendas para infraestrutura, esporte, habitação e apoio ao produtor rural