Senador Sérgio Petecão entrega maquinário para a Fazenda da Esperança, em Mâncio Lima

O senador Sérgio Petecão esteve na Fazenda da Esperança, em Mâncio Lima para entregar um trator e implementos agrícolas adquiridos com uma emenda de sua autoria no valor de R$ 400 mil. Esse projeto visa apoiar a reabilitação de dependentes químicos no Acre.

Na oportunidade, o senador ouviu relatos emocionantes de 23 pessoas em tratamento e reafirmou o seu compromisso com a reabilitação de pessoas que precisam, no Acre.

A unidade da Fazenda da Esperança, de Mâncio Lima, faz um trabalho de reintegração social e, em 2024, atendeu 125 pessoas. Com os novos equipamentos, as atividades terapêuticas e agrícolas terão melhores condições.

Além de Mâncio Lima,o senador Petecão também apoiou as unidades em Cruzeiro do Sul e Sena Madureira, destinando R$ 300 mil para cada uma delas.

“Apoiar projetos assim é fundamental para aliviar a dor das famílias que precisam de tratamento para seus entes queridos. É uma questão de dignidade e amor ao próximo”, destacou Petecão.