Senador Sérgio Petecão entrega equipamentos agrícolas à comunidade de Vila Restauração em Marechal Thaumaturgo

Na noite deste sábado, a deputada estadual Maria Antônia (Progressistas) esteve no município de Brasileia para realizar uma confraternização junto ao seu grupo político que lhe acompanha a cada processo eleitoral e que lhe dá apoio na referida cidade.

A confraternização aconteceu na residência da família, localizada no Centro de Brasileia, e contou com a participação do esposo da deputada, ex-prefeito Dêda, dos irmãos da parlamentar, o empresário Wilson Pinheiro e Ronaldo, ex-vereador Joelson Pontes, alguns nomes que visam disputar a eleição municipal deste ano com o apoio da parlamentar, assim como outras lideranças.

Na ocasião, a deputada Maria Antônia agradeceu a participação de todos os presentes e reafirmou o seu compromisso com a população do município e sobretudo com seu grupo que lhe apoia.

Todos os anos, o casal, Maria Antônia e Dêda, realiza uma confraternização com seus grupos políticos das diferentes regiões do estado, mas devido as muitas demandas e a deputada estar com a agenda cheia, só agora foi possível realizar a confraternização em Brasileia.